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  3. Аргентина: Лига професиональ
Годой Крус
3:3
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
19' Гол
Ezequiel Bullaude
1:1
45' Гол
Carlos Benavidez
47' Желтая карточка
Tomas Pozzo
2:1
64' Гол
Ezequiel Bullaude
68' Желтая карточка
Nelson Acevedo
2:2
71' Гол
Rodrigo Marquez
73' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
78' Желтая карточка
Баккья Ренсо
3:2
79' Пенальти
Martin Ojeda
79' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
82' Желтая карточка
Juan Pintado
3:3
82' Гол
Бенегас Леандро
90' Желтая карточка
Alan Sonora
90'+5
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
16
Matias
Ramirez
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
33
Ezequiel
Bullaude
12
Баккья
Ренсо
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
11
Gaston
Togni
9
Leandro
Miguel
Fernandez
7
Роа
Андрес
Фелипе
Годой Крус
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
75%
5 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:4
С
1:2
С
1:1
С
1:0
П
2:0
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
2:1
ПА
3:0
КЛ
1:1
КЛ
1:3
ПА
4:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
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