Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
1:0
52' ГолРоа Андрес Фелипе
1:1
59' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
65' Желтая карточкаРиано Клаудио
87' Желтая карточкаFranco Sbutoni
89' Желтая карточкаDamian Batallini
90' Желтая карточкаTomas Pozzo
90' Желтая карточкаDeian Veron
Ход матча
52'
59'
65'
87'
89'
90'
90'
19
Виго
Алекс
11
Gaston
Togni
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
35 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
-
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.17
|Gaston Togni
|1
|0.17
|Joaquin Laso
|1
|0.17
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.17
|Carlos Benavidez
|1
|0.17
|Alan Sonora
|1
|0.17
|Tomas Pozzo
|1
|0.17
|Rodrigo Marquez
|1
|0.17
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|2
|0.33
|Pablo Arganaraz
|1
|0.17
|Мартинес Алекс
|1
|0.17
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.17
|Рамирес Иван
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Lopez
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Лаба Матиас
|1
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|5.
|Тигре
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0