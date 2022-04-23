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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Росарио Сентраль
3:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
2' Гол
Рубен Марко
17' Желтая карточка
Sergio Barreto
60' Желтая карточка
2:0
71' Гол
Julian Alberto Velazquez
3:0
73' Гол
Монтойя Вальтер
82' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
82' Желтая карточка
Luciano Ferreyra
88' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
89' Вторая желтая карточка
Инсаурральде Хуан
90' Желтая карточка
Thomas Ortega
90'+6
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
22
Якоб
Клаудио
28
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Luciano
Ferreyra
7
Marcelo
Benitez
II
24
Alejo
Veliz
9
Рубен
Марко
1
Соса
Себастьян
2
Joaquin
Laso
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
8
Damian
Batallini
35
Tomas
Pozzo
18
Бенегас
Леандро
10
Alan
Sonora
Росарио Сентраль
4-1-3-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 3 (1) 0.25
Facundo Almada 2 0.17
Marcelo Benitez II 1 0.08
Christian Baez 1 0.08
Монтойя Вальтер 1 0.08
Julian Alberto Velazquez 1 0.08
Pedro Ojeda 1 0.08
Luciano Ferreyra 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Якоб Клаудио 0 0
Emiliano Vecchio 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Fernando Torrent 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 (1) 0.25
Tomas Pozzo 3 0.25
Joaquin Laso 1 0.08
Gaston Togni 1 0.08
Alan Sonora 1 0.08
Бланко Доминго 1 0.08
Роа Андрес Фелипе 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Carlos Benavidez 1 0.08
Rodrigo Marquez 1 0.08
Lucas Daniel Romero 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтойя Вальтер 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Luciano Ferreyra 3 0
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Pedro Ojeda 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Gino Infantino 1 0
Alejo Veliz 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 1
Lucas Daniel Romero 4 0
Tomas Pozzo 4 0
Соса Себастьян 3 0
Joaquin Laso 1 1
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Бланко Доминго 2 0
Damian Batallini 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Sergio Barreto 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0
Thomas Ortega 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
42%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
6
35%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 1:0 12 5 6 1 14 - 10 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 12 3 5 4 13 - 18 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
12. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Бока Хуниорс 1:0 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 6 4 2 0 7 - 3 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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