Аргентина: Лига професиональ 2022
3:0
Конец матча
1:0
2' ГолРубен Марко
17' Желтая карточкаSergio Barreto
2:0
71' ГолJulian Alberto Velazquez
3:0
73' ГолМонтойя Вальтер
82' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
82' Желтая карточкаLuciano Ferreyra
88' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
89' Вторая желтая карточкаИнсаурральде Хуан
90' Желтая карточкаThomas Ortega
Ход матча
2'
17'
60'
71'
73'
82'
90'
22
Якоб
Клаудио
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Franco Frias
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Tomas PozzoНападающий
- Нападающий
-
10 Alan SonoraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
43 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|3 (1)
|0.25
|Facundo Almada
|2
|0.17
|Marcelo Benitez II
|1
|0.08
|Christian Baez
|1
|0.08
|Монтойя Вальтер
|1
|0.08
|Julian Alberto Velazquez
|1
|0.08
|Pedro Ojeda
|1
|0.08
|Luciano Ferreyra
|1
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.08
|Якоб Клаудио
|0
|0
|Emiliano Vecchio
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3 (1)
|0.25
|Tomas Pozzo
|3
|0.25
|Joaquin Laso
|1
|0.08
|Gaston Togni
|1
|0.08
|Alan Sonora
|1
|0.08
|Бланко Доминго
|1
|0.08
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|1
|0.08
|Carlos Benavidez
|1
|0.08
|Rodrigo Marquez
|1
|0.08
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтойя Вальтер
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Luciano Ferreyra
|3
|0
|Mateo Tanlongo
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Pedro Ojeda
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|1
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Tomas Pozzo
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Joaquin Laso
|1
|1
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Sergio Barreto
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Thomas Ortega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
42%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
6
35%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
35%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|12.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|13.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|5
|0
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