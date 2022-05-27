Стадион: MOL Arena
0'
1:0
26' ГолКружляк Доминик
35' Желтая карточкаDominik Holly
40' Желтая карточкаКрстович Никола
45' Желтая карточкаВерлинден Тибо
52' Желтая карточкаНебыла Себастьян
70' Желтая карточкаБалог Норберт
1:1
72' ГолАзанго Филип
83' Желтая карточкаИлиев Деян
84' Желтая карточкаДимун Милан
84' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
2:1
85' ГолКрстович Никола
90' Желтая карточкаБаинович Филип
90'+6
Ход матча
26'
1:0
35'
40'
45'
52'
70'
72'
83'
84'
85'
2:1
90'
35
Ем
Рэбен
66
Пиринен
Юха
11
Азанго
Филип
16
Кадак
Якуб
28
Кмет
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Simon Micuda
-
Главный тренер: Juraj Ancic
История личных встреч
ДАК
Тренчин
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3
Тренчин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2
Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0