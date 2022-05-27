  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Super Liga ECL: Плей-офф: Финал

Стадион:
ДАК
2:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
26' Гол
Кружляк Доминик
35' Желтая карточка
Dominik Holly
40' Желтая карточка
Крстович Никола
45' Желтая карточка
Верлинден Тибо
52' Желтая карточка
Небыла Себастьян
70' Желтая карточка
Балог Норберт
1:1
72' Гол
Азанго Филип
83' Желтая карточка
Илиев Деян
84' Желтая карточка
Димун Милан
84' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
2:1
85' Гол
Крстович Никола
90' Желтая карточка
Баинович Филип
90'+6
22
Веселинов
Даниэл
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
77
Небыла
Себастьян
14
Цыганик
Андрей
11
Балог
Норберт
23
Верлинден
Тибо
45
Крстович
Никола
1
Илиев
Деян
35
Ем
Рэбен
15
Lazar
Stojsavljevic
66
Пиринен
Юха
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
16
Кадак
Якуб
23
Dominik
Holly
28
Кмет
Матуш
29
Купусович
Негош
ДАК
3-4-2-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

ДАК
Тренчин

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0
ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3
Тренчин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2
Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - Хуменне 3:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Тренчин - Погронье 3:0 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Сеница - Тренчин 1:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Верлинден Тибо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Крстович Никола получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Dominik Holly получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Кружляк Доминик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 2:1 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     