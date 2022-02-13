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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Спартак Трнава
1:1
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
0:1
22' Пенальти
Кружляк Доминик
1:1
55' Гол
Саввидис Кириакос
85' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+3
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
37
Шкртел
Мартин
29
Микович
Мартин
8
Грич
Якуб
88
Саввидис
Кириакос
6
Козак
Милош
28
Буката
Мартин
25
Бамиделе
Юсуф
11
Иван
Алекс
1
Рикарду
Абел
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
14
Цыганик
Андрей
77
Небыла
Себастьян
17
Андзуана
Иоан
10
Андрезиньо
Андре
6
Балич
Андрия
9
Хахн
Янош
45
Крстович
Никола
Спартак Трнава
4-2-3-1
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
10%
40%
15 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 7 0.37
Кабрал Саймон 5 0.26
Боатенг Келвин 4 0.21
Саввидис Кириакос 3 0.16
Буката Мартин 3 0.16
Твардзик Филип 3 (3) 0.16
Бамиделе Юсуф 1 0.05
Прохазка Роман 1 0.05
Трайковски Кирил 1 0.05
Грич Якуб 0 0
Чурма Матей 0 0
Власко Ян 0 0
Иван Алекс 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.15
Хахн Янош 3 0.15
Шефер Андраш 3 0.15
Шарани Зуберу 3 0.15
Ламкель Зе Дидье 2 0.1
Крстович Никола 2 0.1
Балич Андрия 2 0.1
Тайво Абдулрахман 2 0.1
Кружляк Доминик 2 (1) 0.1
Димун Милан 1 0.05
Бескоровайный Данил 1 0.05
Муму Брахим 1 0.05
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамиделе Юсуф 6 0
Буката Мартин 5 0
Шкртел Мартин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Ристовски Милан 3 0
Zyen Jones 1 1
Твардзик Филип 2 0
Микович Мартин 2 0
Трайковски Кирил 1 0
Власко Ян 1 0
Грич Якуб 1 0
Энтони Изучукву 1 0
Колесар Петер 1 0
Тумма Гергей 1 0
Коша Себастьян 1 0
Боатенг Келвин 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димун Милан 4 0
Балич Андрия 3 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Хахн Янош 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Крстович Никола 1 0
Дивкович Марко 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Lucian Vera 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
18%
4
36%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
33%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Забито

29
25
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
7
24%
6
24%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
3
33%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1
ДАК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1
ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 19 14 4 1 45 - 13 46
2. Спартак Трнава 19 13 4 2 29 - 9 43
3. Ружомберок 19 9 8 2 31 - 13 35
4. ДАК 20 9 6 5 25 - 20 33
5. Жилина 19 7 6 6 31 - 25 27
6. Середь 20 7 5 8 24 - 26 26
7. Сеница 20 6 6 8 20 - 31 24
8. Тренчин 20 6 5 9 30 - 31 23
9. Земплин 20 7 2 11 19 - 28 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 20 4 5 11 22 - 39 17
11. Злате Моравце 20 3 7 10 19 - 34 16
12. Погронье 20 2 4 14 16 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 16 - 6 20
3. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Ружомберок 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
6. Сеница 10 4 3 3 11 - 13 15
7. Татран Липтовски-Микулаш 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Жилина 10 4 2 4 17 - 13 14
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 10 1 5 4 9 - 12 8
12. Погронье 10 1 4 5 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 9 6 2 1 17 - 8 20
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 10 3 2 5 12 - 17 11
7. Земплин 10 3 2 5 7 - 13 11
8. Середь 10 2 4 4 9 - 15 10
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Кружляк Доминик из команды ДАК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Спартак Трнава 1:1 ДАК онлайн


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