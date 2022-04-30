Стадион: Антон Малатинский
70' Желтая карточкаПинту Алекс
73' Желтая карточкаКоштал Мартин
Ход матча
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
12
Потома
Денис
10
Фабри
Андрей
93
Гаша
Роман
30
David
Cobnan
88
Яо
Янн
Майкл
19
Нджие
Сейни
78
Пинту
Алекс
74
Санто
Регё
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
-
30 David CobnanНападающий
-
88 Яо Янн МайклНападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нджие СейниЗащитник
- Защитник
-
78 Пинту АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Середь
ДАК
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.13
|Mateus Oliveira III
|1
|0.13
|Яо Янн Майкл
|1
|0.13
|Мичин Петар
|1
|0.13
|David Cobnan
|1
|0.13
|Моронг Адам
|0
|0
|Чуды Мартин
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балог Норберт
|2
|0.25
|Муму Брахим
|2
|0.25
|Верлинден Тибо
|1
|0.13
|Крстович Никола
|1
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.13
|Санто Регё
|1
|0.13
|Шарани Зуберу
|1
|0.13
|Балич Андрия
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Фабри Андрей
|1
|1
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Roberto Dias
|1
|0
|Коштал Мартин
|1
|0
|Чуды Мартин
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Радич Доминик
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Mateus Oliveira III
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинту Алекс
|3
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Балог Норберт
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Середь 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:2 Середь - Ружомберок 1:3 ДАК - Середь 0:0
Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0
Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|67
|2.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|54
|3.
|Спартак Трнава
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|54
|4.
|ДАК
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|46
|5.
|Середь
|8
|1
|4
|3
|5 - 12
|39
|6.
|Жилина
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|2.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|46
|3.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|4.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|60
|2.
|ДАК
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|38
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1