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Стадион:
Борнмут
 
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Челси
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До начала матча осталось 20 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Челси, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Челси
Борнмут
0% (0)
Ничья:
3.8% (4)
Челси
96.2% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
34.3% (36)
Челси:
26.7% (28)
Челси:
18.1% (19)
Челси:
8.6% (9)
Челси:
2.9% (3)
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