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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Вайталити
Состав команд
15
Смит
Адам
33
Айб
Джордон
16
Кук
Льюис
13
Куртуа
Тибо
30
Луис
Давид
24
Кэхилл
Гари
10
Азар
Эден
Борнмут 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Бегович Асмир Вратарь
- 15 Смит Адам Защитник
- 2 Фрэнсис Саймон Защитник
- 5 Аке Натан Защитник
- 11 Дэниелс Чарли Защитник
- 33 Айб Джордон Полузащитник
- 16 Кук Льюис Полузащитник
- 6 Сурман Эндрю Полузащитник
- 19 Станислас Жуниор Полузащитник
- 9 Афобе Беник Полузащитник
- 18 Дефо Джермейн Нападающий
- Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Федеричи Адам Травмирован
- Мингс Тайрон Травмирован
- Смит Брэд Травмирован
Челси 3-4-3
- Основной состав
- 13 Куртуа Тибо Вратарь
- 2 Рюдигер Антонио Защитник
- 30 Луис Давид Защитник
- 24 Кэхилл Гари Защитник
- 28 Аспиликуэта Сесар Полузащитник
- 14 Бакайоко Тьемуа Полузащитник
- 4 Фабрегас Сеск Полузащитник
- 3 Алонсо Маркос Полузащитник
- 11 Педро Родригес Нападающий
- 9 Мората Альваро Нападающий
- 10 Азар Эден Нападающий
- Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Мозес Виктор Травмирован
- Канте Н'Голо Травмирован
Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.10.2017 Борнмут 3:1 Мидлсбро КЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 22.08.2017 Бирмингем 1:2 Борнмут КЛ
- 19.08.2017 Борнмут 0:2 Уотфорд ПЛ
- 12.08.2017 Вест Бромвич 1:0 Борнмут ПЛ
- 08.08.2017 Борнмут 0:2 Нэпхилл К
- 06.08.2017 Борнмут 2:2 Наполи ТМК
- 02.08.2017 Йовил Таун 1:3 Борнмут ТМК
- 30.07.2017 Борнмут 0:1 Валенсия ТМК
- 29.07.2017 КПР 0:1 Борнмут ТМК
- 22.07.2017 Портсмут 1:2 Борнмут ТМК
- 15.07.2017 Эшторил 1:2 Борнмут ТМК
- 21.05.2017 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Челси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 08.04.2017 Борнмут 1:3 Челси Премьер-лига
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут Премьер-лига
- 23.04.2016 Борнмут 1:4 Челси Премьер-лига
- 05.12.2015 Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|32 - 4
|25
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 4
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 16
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Суонси
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|2 - 19
|3
-
До начала матча осталось 20 часов 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Челси, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Челси, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Канте восстановился после травмы — 12:50
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Прогнозы на матч Борнмут - Челси
Борнмут
0% (0)
Ничья:
3.8% (4)
Челси
96.2% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
34.3% (36)
0:2 Челси:
26.7% (28)
0:1 Челси:
18.1% (19)
1:3 Челси:
8.6% (9)
0:3 Челси:
2.9% (3)
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