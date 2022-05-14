Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

91' Удар от ворот произведет Волунтари

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Волунтари

89' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Стойка Янис

89' Попеску Овидиу из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Г О О О О Л - Cristian Costin забивает с правой ноги!

87' Олавале Мухамед нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

86' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Аким Космин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Мерлой Джордже нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

84' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч остановлен

84' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Кордя Андрей получил травму и заменен. Ioan Dumiter выходит на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Волунтари выполняет удар от ворот.

78' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

78' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

77' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Георге Валентин

74' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Рикардинью XI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Удар от ворот произведет Волунтари

70' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Кордя Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

68' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Adrian Sut из команды ФКСБ забрасывает мяч в штрафную.

67' Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

66' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Аким Космин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин , обводя своих соперников

65' Удар от ворот произведет Волунтари

64' Какой промах! Мирон Джордже имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

64' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Рефери не любит споров - именно за это Дроппа Лукаш сейчас получил желтую

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' После удара головой, который сделал Эджума Малком мяч выносится вратарем на угловой

60' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Рикардинью XI наказан за толчок Octavian Popescu

58' Влад Александру получил желтую карточку от судьи

57' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

56' Тэнасе Флорин имел все шансы забить, но Mihai Popa сделал отличный сейв!

56' ФКСБ выполняет удар от ворот.

56' Влад Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Волунтари

54' Octavian Popescu из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

54' ФКСБ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

54' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Какой промах! Тэнасе Флорин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' So close! Удар головой нанес Кристя Юлиан но мяч выбили с ленточки!

52' Хороший удар издали нанес Олару Дариус , но отличный сейв сделал Mihai Popa. Угловой.

52' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Аким Космин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

51' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Игрок Эджума Малком из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' ФКСБ выполняет удар от ворот.

48' Немец Адам из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

48' Adrian Sut предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара