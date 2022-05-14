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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Волунтари
2:2
Конец матча
ФКСБ
0'
23' Желтая карточка
Мирон Джордже
33' Желтая карточка
Немец Адам
0:1
44' Гол
Кордя Андрей
1:1
45' Гол
Немец Адам
58' Желтая карточка
Влад Александру
60' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
1:2
71' Гол
Тэнасе Флорин
85' Желтая карточка
Аким Космин
2:2
88' Гол
Костин Кристиан
90' Желтая карточка
Попа Михай
90'+5
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
24
Рикардинью
XI
18
Тавареш
Элдер
66
Дроппа
Лукаш
8
Георге
Ион
23
Влад
Александру
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
9
Попеску
Октавиан
Волунтари
ФКСБ

История личных встреч

Волунтари
ФКСБ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1ГА
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.22
Немец Адам 2 0.22
Костин Кристиан 2 0.22
Дроппа Лукаш 1 0.11
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0
Олавале Мухамед 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 9 (3) 1
Олару Дариус 4 0.44
Попеску Октавиан 2 0.22
Эджума Малком 1 0.11
Кристя Юлиан 1 0.11
Мамут Иван 1 0.11
Стойка Янис 1 0.11
Кордя Андрей 1 0.11
Думитер Андрей 1 0.11
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Раца Вадим 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Рикардинью XI 2 0
Аким Космин 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Попа Михай 2 0
Армаш Игорь 1 0
Влад Александру 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Idan Golan 1 0
Георге Ион 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Коман Флоринел 2 0
Мамут Иван 2 0
Олару Дариус 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Георге Валентин 1 0
Anton Petrea 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
25%
5
24%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
50%
6
29%
61-75
2
25%
5
24%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 5 1 2 15 - 5 54
2. ФКСБ 9 7 1 1 21 - 6 53
3. Университатя Крайова 8 6 0 2 17 - 6 45
4. Волунтари 9 2 2 5 8 - 14 32
5. Вииторул Констанца 9 2 2 5 4 - 12 32
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 3 36
4. Волунтари 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
6. ЧФР Клуж 4 2 1 1 9 - 3 7
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда ФКСБ играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волунтари: 37%, ФКСБ: 63%.
  • 95'
    Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Кристя Юлиан делает длинную передачу вперед
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 93'
      Стойка Янис из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 93'
      Кристя Юлиан делает длинную передачу вперед
    • 93'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 92'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 92'
      Шанс! Ioan Dumiter из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 92'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
    • 92'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 2:2 ФКСБ онлайн

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