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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Скалица
0:1
Конец матча
Злате Моравце
0'
43' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
0:1
83' Гол
Kenneth Ikugar
89' Желтая карточка
Stephano Almeida
89' Желтая карточка
Блажек Филип
90'+5
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
8
Слобода
Антон
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
29
Бренкус
Адам
7
Черепаки
Роман
Скалица
4-2-3-1
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Злате Моравце

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СГБ
0:0
С
0:2
С
2:2
К
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.33
Гаша Роман 2 0.33
Власко Ян 1 0.17
Haiderson Palomino 1 0.17
Mario Holly 1 0.17
Martin Nagy II 0 0
Медвед Жан 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.17
Черепаки Роман 1 0.17
Kenneth Ikugar 1 0.17
Бренкус Адам 1 (1) 0.17
Беднар Мартин 0 0
Пинте Патрик 0 0
Суля Самуэл 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Nagy II 2 0
Mario Holly 2 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Блажек Филип 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Jakub Svec 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Adam Krcik 1 0
Martin Masik 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слобода Антон 2 0
Чонка Матуш 2 0
Stephano Almeida 2 0
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Lucas Demitra 1 0

Результаты матчей

Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Злате Моравце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

4
0
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Злате Моравце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0

Результаты матчей

Скалица
Злате Моравце

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Скалица
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 6 4 2 0 15 - 4 44
2.
Земплин
 6 2 4 0 14 - 9 33
3.
Тренчин
 6 2 1 3 8 - 13 29
4.
Скалица
 6 2 3 1 7 - 3 28
5.
Злате Моравце
 6 1 1 4 4 - 10 27
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 6 1 1 4 2 - 11 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Ружомберок
 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 0 0 3 1 - 8 9
5.
Скалица
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Земплин
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 3 2 1 0 11 - 6 30
3.
Скалица
 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Злате Моравце
 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Тренчин
 3 1 0 2 3 - 6 3
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 5 (1)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 4
Земплин Brian Pena 3 (3)
Тренчин Баинович Филип 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ружомберок Жигмунд Марек 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Тренчин Азанго Филип 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      43'
      Ondrej Rudzan получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 0:1 Злате Моравце онлайн

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