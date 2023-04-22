Тур: 6. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаOndrej Rudzan
0:1
83' ГолKenneth Ikugar
89' Желтая карточкаStephano Almeida
89' Желтая карточкаБлажек Филип
90'+5
Ход матча
43'
83'
0:1
87'
89'
89'
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
19
Martin
Masik
30
Власко
Ян
23
Гаша
Роман
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
11 Jakub Svec
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Скалица
Злате Моравце
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.33
|Гаша Роман
|2
|0.33
|Власко Ян
|1
|0.17
|Haiderson Palomino
|1
|0.17
|Mario Holly
|1
|0.17
|Martin Nagy II
|0
|0
|Медвед Жан
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stephano Almeida
|1
|0.17
|Черепаки Роман
|1
|0.17
|Kenneth Ikugar
|1
|0.17
|Бренкус Адам
|1 (1)
|0.17
|Беднар Мартин
|0
|0
|Пинте Патрик
|0
|0
|Суля Самуэл
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Nagy II
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Ondrej Rudzan
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Martin Masik
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слобода Антон
|2
|0
|Чонка Матуш
|2
|0
|Stephano Almeida
|2
|0
|Дубек Томаш
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Суля Самуэл
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Злате Моравце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
4
0
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Злате Моравце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0
Результаты матчей
Скалица
Злате Моравце
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Скалица
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|44
|2.
|6
|2
|4
|0
|14 - 9
|33
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|29
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|28
|5.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|27
|6.
|6
|1
|1
|4
|2 - 11
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|26
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|9
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|3
|2
|1
|0
|11 - 6
|30
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|24
|4.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|5 (1)
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|4
|Земплин
|Brian Pena
|3 (3)
|Тренчин
|Баинович Филип
|2 (1)
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Тренчин
|Азанго Филип
|1 1
|Злате Моравце
|Слобода Антон
|2