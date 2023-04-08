  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Скалица
1:1
Конец матча
Ружомберок
0'
28' Желтая карточка
Шефчик Самуэль
35' Желтая карточка
Гаша Роман
0:1
38' Гол
Шефчик Самуэль
58' Желтая карточка
Martin Nagy II
68' Желтая карточка
Жигмунд Марек
1:1
70' Гол
Власко Ян
90'+4
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
34
Фрюхвальд
Томаш
28
Селески
Александер
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
30
Хриен
Мартин
24
Жигмунд
Марек
8
Домонкос
Кристоф
10
Шефчик
Самуэль
18
Бодя
Мартин
9
Бобчек
Томаш
Скалица
4-2-3-1
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Ружомберок

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:1
С
2:0
С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1.33

Среднее время на гол

360
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.5
Гаша Роман 2 0.5
Власко Ян 1 0.25
Mario Holly 1 0.25
Martin Nagy II 0 0
Медвед Жан 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.75
Шефчик Самуэль 3 0.75
Бобчек Томаш 1 0.25
Мацейко Адриан 1 0.25
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Селески Александер 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Nagy II 2 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Jakub Svec 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 2 0
Домонкос Кристоф 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Селески Александер 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1
Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0

Результаты матчей

Скалица
Ружомберок

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Скалица
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 4 2 2 0 8 - 3 38
2.
Земплин
 4 1 3 0 10 - 7 29
3.
Скалица
 4 2 2 0 6 - 1 27
4.
Тренчин
 4 1 1 2 5 - 8 26
5.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 4 1 1 2 1 - 5 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
2.
Тренчин
 2 0 1 1 3 - 6 23
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 2 0 2 0 2 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Ружомберок Шефчик Самуэль 3
Земплин Brian Pena 2 (2)
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Марьянович Саша 1 1
Скалица Martin Nagy II 2
Ружомберок Жигмунд Марек 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Земплин Wisdom Kanu 2
Весь список
  • 67'
    Martin Boda уходит с поля. Мацейко Адриан выходит вместо него
  • 65'
    Mario Holly уходит с поля. Martin Masik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Martin Nagy получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Шефчик Самуэль уходит с поля. Герец Штефан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Скалица 1:1 Ружомберок онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     