Абед по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Израиля, пауза в игре.

Поднялся Абед после паузы, пока что Тай прихрамывает, но впереди перерыв, а поэтому полузащитника сборной Израиля точно пока что снимать с игры не будут.

Тургеман прошёл вперёд по правой половине поля, а затем со входа в штрафную площадь Дор пробил по воротам, Педросо грамотно сыграл в обороне и принял удар на себя.

Матеус Мартинс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Халаили. Сборная Израиля заработала довольно опасный стандарт.

Мадмон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Тургеман вошёл в штрафную площадь сборной Бразилии с правого фланга, а затем Дор в борьбе с Биро оказался на газоне, Хуан Кальдерон показал, что нужно играть дальше.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Бразилии и Израиля при переменчивой игре не смогли порадовать нас забитыми мячами. Дважды Бразилия всё же создала неплохие моменты, но пока что обе команды играют не очень ярко, будем надеяться, что вторая половина матча будет куда более интересной.

Лугасси поднялся после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником сборной Израиля, готов Ариэль продолжить игру.

Маркос Леонардо сместился к центру штрафной площади с левого угла, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Из глубины поля последовал заброс на ход Тургеману по центру, но Дор под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

При развитии атаки по правой половине поля последовала передача на правый угол штрафной площади сборной Израиля на ход Андре, Доминик в борьбе с Исраэловым оказался на газоне, но Хуан Кальдерон свистка не дал, далее уже бразильцы заработали угловой.

Игроки сборной Бразилии очень неудачно разыграли угловой и едва не привезли очень опасную контратаку на свои ворота.

Пять минут добавил Хуан Кальдерон к основному времени первого тайма.

Савио при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе за мяч нарушил правила против Ревиво.

Фланговый защитник сборной Бразилии Биро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абеда.

Сборная Бразилии довольно интересно решила действовать в первом тайме, совсем в прессинг не идёт команда Рамона Менезеса.

Фейнголд пошёл в высокий прессинг на Биро, но всё же Илаю немного не хватило удачи, чтобы перехватить мяч, который в итоге улетел в аут.

Савио совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем от правого угла штрафной площади Савио выполнил подачу на левый угол вратарской, Аленсар в касание пробил в ближний угол ворот, Царфати спас свою команду, а затем мяч был выбит на угловой.

Биро с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Израиля уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку.

Марлон Гомес в центре поля нарушил правила против Тургемана. Сборная Израиля в итоге не смогла провести быструю ответную атаку.

Тургеман по центру прорвался к штрафной площади сборной Бразилии, далее Дор сместился на левый угол штрафной и пробил по воротам под давлением соперника, мяч задел защитника сборной Бразилии и уже слабо прилетел в руки Кайке.

Абед при проходе в штрафную площадь по левой половине поля отлично отыгрался с Тургеманом, Андре отлично отработал в обороне, в подкате защитник сборной Бразилии выбил мяч на угловой в опасной ситуации.

Игроки сборной Израиля вновь разыграли угловой, далее уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где бразильцы были хороши на перехвате.

Лугасси в борьбе за мяч в центре поля получил небольшое повреждение, Хуан Кальдерон вынужден был остановить игру.

30' Фейнголд попытался сам начать ответную атаку своей команды, но в итоге у центрального круга Марлон Гомес огрел по ногам соперника.

29' Фейнголд теперь уже в центре поля нарушил правила против Матеуса Мартинса. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

28' Марлон Гомес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Канчепольски.

27' Мадмон с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и вновь ушёл за лицевую линию поля.

26' Игроки сборной Израиля разыграли угловой между собой на левом фланге, далее уже последовала подача на дальний угол вратарской, Лемкин в борьбе с Аленсаром оказался на газоне, Хуан Кальдерон показал, что будет удар от ворот.

25' Со стандарта последовал прострел на ближний угол вратарской, Андре как раз не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

24' Доминик Андре в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади подыграл себе рукой, Хуан Кальдерон всё видел и дал свисток в пользу сборной Израиля.

23' Абед с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лемкин головой сбросил мяч к дальней штанге, где уже никого из партнёров по команде не оказалось.

22' Из центра поля последовал заброс на ход Фейнголду по правому флангу, Илай в борьбе с Матеусом Мартинсом заработал угловой для своей команды.

21' Сборная Израиля уже стала заметно больше времени контролировать мяч, Бразилия к середине тайма как-то сдала.

20' Халаили с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил короткую передачу на Абеда, Тай в борьбе за мяч нарушил правила против Андрея Сантоса, который оказался чуть быстрее.

19' Биро совершил рывок вперёд по правому флангу и налетел на Мадмона, Хуан Кальдерон показал, что нарушения правил со стороны полузащитника сборной Израиля не было.

18' Фейнголд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Матеуса Мартинса.

17' Маркос Леонардо в центре поля нарушил правила против Канчепольски. Игроки сборной Израиля достаточно быстро разыграли стандарт.

16' Пока что в среднем темпе работают обе команды, но с мячом всё же больше времени проводят бразильцы.

15' Педросо в центре поля на грани фола сыграл против Тургемана в центре поля, но Хуан Кальдерон показал, что всё было в рамках правил.

14' Кайке попал под прессинг в своей штрафной площади и неудачно выбил мяч в центр поля, мяч в итоге улетел в аут.

13' Мадмон в центре поля нарушил правила против Аленсара. Довольно вызывающе сегодня ведёт себя на поле полузащитник сборной Израиля.

12' Лугасси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Бразилии.

11' С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Кайке грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Абед Тай совершил рывок вперёд по правому флангу, Биро теперь уже грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

9' Поднялся Мендес после паузы, показал защитник сборной Бразилии, что с ним всё нормально, готов Дуглас продолжать матч.

8' Дуглас Мендес по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Бразилии, пауза в игре.

7' Биро с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Дуглас Мендес в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Царфати в прыжке намертво поймал его.

6' Маркос Леонардо совершил рывок вперёд по центру, а затем форвард сборной Бразилии неплохо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Царфати в прыжке перевёл мяч на угловой.

5' Угловой заработала сборная Бразилии. Биро выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли внимательно, мяч при стандарте был перехвачен без особого труда.

4' Аленсар в центре поля нарушил правила против активного Мадмона. Игроки сборной Израиля достаточно быстро разыграли стандарт.

3' Матеус Мартинс со стандарта выполнил довольно опасную подачу к линии вратарской, Леонардо Маркос и Андрей Сантос совсем немного не достали до мяча, чтобы завершить момент ударом в правый угол ворот.

2' Мадмон на левом фланге нарушил правила против Мартинса. Игроки сборной Бразилии заработали неплохой стандарт.