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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Израиль (до 20 лет)
0:0
Перерыв
Бразилия (до 20 лет)
0'
Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нави Рой 1 0.2
Сеньор Омер 1 0.2
Халаили Анан 1 0.2
Тургеман Дор 1 (1) 0.2
Бразилия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 4 (1) 0.8
Мартинс Матеус 2 0.4
Сантос Андрей 2 0.4
Педросо Жан 2 0.4
Савио III 1 0.2
Маркус Аленсар 1 0.2
Гомес Марлон 1 0.2
Жоване 1 0.2

Карточки

Израиль (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинямин Ран 0 1
Бразилия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренан Роберт 0 1

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
12
Израиль (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бразилия (до 20 лет)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
5
42%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
75%
6
43%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 20 лет)
(4 матча)
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 поражение
Узбекистан (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:2 Сенегал (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:1 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 4:1 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2
Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0 Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 5
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Бразилии и Израиля при переменчивой игре не смогли порадовать нас забитыми мячами. Дважды Бразилия всё же создала неплохие моменты, но пока что обе команды играют не очень ярко, будем надеяться, что вторая половина матча будет куда более интересной. 
  • Судья
    45'
    Тургеман вошёл в штрафную площадь сборной Бразилии с правого фланга, а затем Дор в борьбе с Биро оказался на газоне, Хуан Кальдерон показал, что нужно играть дальше. 
  • 45'
    Мадмон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Матеус Мартинс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Халаили. Сборная Израиля заработала довольно опасный стандарт. 
  • 45'
    Тургеман прошёл вперёд по правой половине поля, а затем со входа в штрафную площадь Дор пробил по воротам, Педросо грамотно сыграл в обороне и принял удар на себя. 
  • 45'
    Поднялся Абед после паузы, пока что Тай прихрамывает, но впереди перерыв, а поэтому полузащитника сборной Израиля точно пока что снимать с игры не будут. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Абед по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Израиля, пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник сборной Бразилии Биро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абеда. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Савио при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе за мяч нарушил правила против Ревиво. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Хуан Кальдерон к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Игроки сборной Бразилии очень неудачно разыграли угловой и едва не привезли очень опасную контратаку на свои ворота. 
  • Судья
    44'
    При развитии атаки по правой половине поля последовала передача на правый угол штрафной площади сборной Израиля на ход Андре, Доминик в борьбе с Исраэловым оказался на газоне, но Хуан Кальдерон свистка не дал, далее уже бразильцы заработали угловой. 
  • 43'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Тургеману по центру, но Дор под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    42'
    Маркос Леонардо сместился к центру штрафной площади с левого угла, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 41'
    Лугасси поднялся после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником сборной Израиля, готов Ариэль продолжить игру. 
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    • Травма, повреждение
      40'
      Лугасси в борьбе за мяч в центре поля получил небольшое повреждение, Хуан Кальдерон вынужден был остановить игру. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Мадмон в центре поля нарушил правила против Биро. Игроки сборной Бразилии быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      38'
      Игроки сборной Израиля вновь разыграли угловой, далее уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, где бразильцы были хороши на перехвате. 
    • 37'
      Абед при проходе в штрафную площадь по левой половине поля отлично отыгрался с Тургеманом, Андре отлично отработал в обороне, в подкате защитник сборной Бразилии выбил мяч на угловой в опасной ситуации. 
    • 36'
      Тургеман по центру прорвался к штрафной площади сборной Бразилии, далее Дор сместился на левый угол штрафной и пробил по воротам под давлением соперника, мяч задел защитника сборной Бразилии и уже слабо прилетел в руки Кайке. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Марлон Гомес в центре поля нарушил правила против Тургемана. Сборная Израиля в итоге не смогла провести быструю ответную атаку. 
    • Угловой
      34'
      Биро с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки сборной Израиля уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку. 
    • Опасный момент
      33'
      Савио совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем от правого угла штрафной площади Савио выполнил подачу на левый угол вратарской, Аленсар в касание пробил в ближний угол ворот, Царфати спас свою команду, а затем мяч был выбит на угловой. 
    • 32'
      Фейнголд пошёл в высокий прессинг на Биро, но всё же Илаю немного не хватило удачи, чтобы перехватить мяч, который в итоге улетел в аут. 
    • 31'
      Сборная Бразилии довольно интересно решила действовать в первом тайме, совсем в прессинг не идёт команда Рамона Менезеса. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Фейнголд попытался сам начать ответную атаку своей команды, но в итоге у центрального круга Марлон Гомес огрел по ногам соперника. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Фейнголд теперь уже в центре поля нарушил правила против Матеуса Мартинса. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Марлон Гомес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Канчепольски. 
    • 27'
      Мадмон с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и вновь ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      26'
      Игроки сборной Израиля разыграли угловой между собой на левом фланге, далее уже последовала подача на дальний угол вратарской, Лемкин в борьбе с Аленсаром оказался на газоне, Хуан Кальдерон показал, что будет удар от ворот. 
    • 25'
      Со стандарта последовал прострел на ближний угол вратарской, Андре как раз не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Доминик Андре в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади подыграл себе рукой, Хуан Кальдерон всё видел и дал свисток в пользу сборной Израиля. 
    • Угловой
      23'
      Абед с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лемкин головой сбросил мяч к дальней штанге, где уже никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс на ход Фейнголду по правому флангу, Илай в борьбе с Матеусом Мартинсом заработал угловой для своей команды. 
    • 21'
      Сборная Израиля уже стала заметно больше времени контролировать мяч, Бразилия к середине тайма как-то сдала. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Халаили с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил короткую передачу на Абеда, Тай в борьбе за мяч нарушил правила против Андрея Сантоса, который оказался чуть быстрее. 
    • Судья
      19'
      Биро совершил рывок вперёд по правому флангу и налетел на Мадмона, Хуан Кальдерон показал, что нарушения правил со стороны полузащитника сборной Израиля не было. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Фейнголд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Матеуса Мартинса. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Маркос Леонардо в центре поля нарушил правила против Канчепольски. Игроки сборной Израиля достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 16'
      Пока что в среднем темпе работают обе команды, но с мячом всё же больше времени проводят бразильцы. 
    • Судья
      15'
      Педросо в центре поля на грани фола сыграл против Тургемана в центре поля, но Хуан Кальдерон показал, что всё было в рамках правил. 
    • 14'
      Кайке попал под прессинг в своей штрафной площади и неудачно выбил мяч в центр поля, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Мадмон в центре поля нарушил правила против Аленсара. Довольно вызывающе сегодня ведёт себя на поле полузащитник сборной Израиля. 
    • 12'
      Лугасси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Бразилии. 
    • Угловой
      11'
      С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Кайке грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 10'
      Абед Тай совершил рывок вперёд по правому флангу, Биро теперь уже грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 9'
      Поднялся Мендес после паузы, показал защитник сборной Бразилии, что с ним всё нормально, готов Дуглас продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Дуглас Мендес по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Бразилии, пауза в игре. 
    • Угловой
      7'
      Биро с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Дуглас Мендес в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Царфати в прыжке намертво поймал его. 
    • Опасный момент
      6'
      Маркос Леонардо совершил рывок вперёд по центру, а затем форвард сборной Бразилии неплохо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Царфати в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      5'
      Угловой заработала сборная Бразилии. Биро выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Израиля сыграли внимательно, мяч при стандарте был перехвачен без особого труда. 
    • 4'
      Аленсар в центре поля нарушил правила против активного Мадмона. Игроки сборной Израиля достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Матеус Мартинс со стандарта выполнил довольно опасную подачу к линии вратарской, Леонардо Маркос и Андрей Сантос совсем немного не достали до мяча, чтобы завершить момент ударом в правый угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Мадмон на левом фланге нарушил правила против Мартинса. Игроки сборной Бразилии заработали неплохой стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Бразилии конечно же считается у букмекеров крайне явным фаворитом, но быть может сборная Израиля сможет удивить бразильцев и хотя бы отрезками заставит их понервничать. 
    • До матча
    • Напомним, что в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира сборная Израиля в упорной борьбе переиграла Узбекистан со счётом 1:0, а Бразилия разгромила Тунис со счётом 4:1. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Хуан Кальдерон из Коста-Рики. Помогать ему на бровках будут Уильям Андрес Арриета из Коста-Рики и Хенри Пупиро из Никарагуа. Резервным арбитром на этот матч назначен Кэмпбелл-Кирк Кавана-Во из Новой Зеландии. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья" Приветствуем вас на четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира среди команд до 20 лет. Сегодня в Сан-Хуане сборная Бразилии проверит свои силы в матче с Израилем. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Лучшие коэффициенты
    Израиль (до 20 лет)
    Ничья
    Бразилия (до 20 лет)
    8.60
    5.60
    1.85
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