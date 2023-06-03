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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Южная Корея (до 20 лет)
 
Позже
Нигерия (до 20 лет)
Прогнозы 6
Южная Корея (до 20 лет) 50% (3)
X 0% (0)
Нигерия (до 20 лет) 50% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Южная Корея (до 20 лет)
Ничья
Нигерия (до 20 лет)
4.00
3.65
1.97
Все Коэффициенты

История личных встреч

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМ(2Л(
1:2
ММ
0:1
ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Юн Чун 2 0.5
Ли Сын Вон 1 0.25
Бае Джун Хо 1 0.25
Пак Сён Хо 1 0.25
Чой Сок Хён 1 0.25
Ким Юонг Хак 1 0.25
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаго Лаваль Салим 1 0.25
Лаваль Самсон 1 0.25
Сарки Рилвану 1 0.25
Мухаммад Ибрагим 1 0.25
Джуд Сандей 1 0.25

Карточки

Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2
Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0
Нигерия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Uganda U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 Mozambique - U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Египет (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 1:1 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Катар (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 1:1 Niger U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 ЮАР (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Burundi U20 2:0 Германия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0

Результаты матчей

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Южная Корея (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 5
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 1 день 7 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 6
    Южная Корея (до 20 лет) 50% (3)
    X 0% (0)
    Нигерия (до 20 лет) 50% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея (до 20 лет)
    Ничья
    Нигерия (до 20 лет)
    4.00
    3.65
    1.97
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет)

    Исход игры
    Южная Корея (до 20 лет)
    40% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Нигерия (до 20 лет)
    60% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Нигерия (до 20 лет)
    40% (2)
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    Южная Корея (до 20 лет)
    Нигерия (до 20 лет)
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