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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Испания
FIFA #7
 
Позже
Чехия
FIFA #31
Прогнозы 35
Испания 100% (35)
X 0% (0)
Чехия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Чехия
1.35
5.40
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания
Чехия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:2
Е2
1:0
Е2
0:2
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Иньиго Мартинес 1 0.33
Гави 1 0.33
Родри Эрнандес 0 0
Асенсио Марко 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.67
Пешек Якуб 1 0.33
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Матею Алеш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0
Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Испания 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Чехия 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Швейцария 3 0 0 3 1 - 7 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Испания 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Швейцария 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Чехия 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.

    Главный судья: Чакыр Джюнейт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Испания 100% (35)
    X 0% (0)
    Чехия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Чехия
    1.35
    5.40
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Чехия

    Исход игры
    Испания
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Чехия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    40% (14)
    2:1 Испания
    34.3% (12)
    3:1 Испания
    14.3% (5)
    1:0 Испания
    5.7% (2)
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    Испания
    Чехия
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