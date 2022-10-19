0'
1:0
29' ГолБенедычак Адриан
42' Желтая карточкаБотта Рубен
66' Желтая карточкаВикари Франческо
90'+5
Ход матча
29'
1:0
42'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
24
Юрич
Станко
19
Зом
Симон
93
Mehdi
Dorval
21
Жужек
Жан
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Парма
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|Бенедычак Адриан
|1
|0.5
|Камара Дрисса
|1
|0.5
|Зом Симон
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|5 (1)
|1.67
|Ботта Рубен
|1
|0.33
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.33
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботта Рубен
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3
Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1
Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1
|Бари
|Walid Cheddira
|6
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|4
|Верона
|Фараони Марко
|1
|Бари
|Ботта Рубен
|1
|СПАЛ
|Альмичи Альберто
|1
|Бари
|Викари Франческо
|1
|Дженоа
|Пушкаш Георге
|1
Прогнозы на матч Парма 1:0 Бари
Исход игры
Парма
84.3% (102)
Ничья
14% (17)
Бари
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
2:1 Парма
33.9% (41)
1:0 Парма
28.9% (35)
2:0 Парма
16.5% (20)
1:1 Ничья
10.7% (13)
3:0 Парма
1.7% (2)
3:1 Парма
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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