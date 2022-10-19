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Италия: Кубок
2022-2023

Парма
1:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
29' Гол
Бенедычак Адриан
42' Желтая карточка
Ботта Рубен
66' Желтая карточка
Викари Франческо
90'+5

Ход матча

29'
Бенедычак Адриан
(Зом Симон)
1:0
42'
 
Ботта Рубен
46'
Dario Sits
Шарпантье Габриэль
 
46'
Остерволде Джейден
Ансальди Кристиан
 
46'
Васкес Франко
Бонни Анж-Йоан
 
61'
 
Walid Cheddira
Шедлер Орельен
61'
Antoine Hainaut
Кулибали Войо
 
61'
 
Белломо Никола
Майта Маттиа
66'
 
Викари Франческо
66'
 
Marco Bosisio
Д'Эррико Андреа
66'
 
Сетер Дамир
Сальседо Эдди
75'
Эстевес Науэль
Бенедычак Адриан
 
76'
 
Галано Кристиан
Ботта Рубен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 121
Парма 84.3% (102)
X 14% (17)
Бари 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Alessandro
Circati
14
Ансальди
Кристиан
24
Юрич
Станко
19
Зом
Симон
26
Кулибали
Войо
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
9
Шарпантье
Габриэль
1
Фраттали
Пьерлуиджи
93
Mehdi
Dorval
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
4
Майта
Маттиа
9
Д'Эррико
Андреа
10
Ботта
Рубен
14
Сальседо
Эдди
26
Шедлер
Орельен
Парма
4-2-3-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 1 0.5
Бенедычак Адриан 1 0.5
Камара Дрисса 1 0.5
Зом Симон 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 5 (1) 1.67
Ботта Рубен 1 0.33
Фолоруншо Майкл 1 0.33

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 1 0
Викари Франческо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3
Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1
Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 6
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 4
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 1
Бари Ботта Рубен 1
СПАЛ Альмичи Альберто 1
Бари Викари Франческо 1
Дженоа Пушкаш Георге 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Парма 84.3% (102)
    X 14% (17)
    Бари 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Парма 1:0 Бари

    Исход игры
    Парма
    84.3% (102)
    Ничья
    14% (17)
    Бари
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    48.74% (58)
    Нет
    51.26% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Парма
    33.9% (41)
    1:0 Парма
    28.9% (35)
    2:0 Парма
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    3:0 Парма
    1.7% (2)
    3:1 Парма
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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