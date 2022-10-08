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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Венеция
1:2
Конец матча
Бари
0'
0:1
46' Гол
Антенуччи Мирко
49' Желтая карточка
Антенуччи Мирко
56' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
59' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
59' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
1:1
70' Гол
Чеккарони Пьетро
81' Желтая карточка
Йоронен Йессе
1:2
83' Пенальти
Walid Cheddira
90'+5

Ход матча

46'
0:1
Антенуччи Мирко
(Walid Cheddira)
49'
 
Антенуччи Мирко
54'
Тессманн Таннер
Андерсен Магнус
 
54'
Черышев Денис
Новакович Андрия
 
56'
 
Ди Чезаре Валерио
59'
Хапс Ридгесиано
 
59'
 
Пучино Раффаэле
70'
Чеккарони Пьетро
(Кюизанс Микаэль)
1:1
71'
 
Сальседо Эдди
Антенуччи Мирко
71'
 
Д'Эррико Андреа
Белломо Никола
74'
Фьордилино Лука
Бузио Джанлука
 
77'
 
Бенедетти Леонардо
Майта Маттиа
81'
Йоронен Йессе
 
83'
1:2
Walid Cheddira
84'
Пьерини Николас
Дзампано Франческо
 
84'
Йонсен Деннис
Кюизанс Микаэль
 
89'
 
Маццотта Антонио
Риччи Джакомо
90'
 
Терранова Эмануэле
Walid Cheddira

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
10
Кюизанс
Микаэль
11
Новакович
Андрия
20
Похьянпало
Йоэль
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
Венеция
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Венеция
Бари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:1
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.25
Черышев Денис 2 0.25
Похьянпало Йоэль 1 0.13
Хапс Ридгесиано 1 0.13
Чеккарони Пьетро 1 0.13
Новакович Андрия 1 0.13
Йонсен Деннис 1 0.13
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 8 (1) 1
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.63
Фолоруншо Майкл 3 0.38
Белломо Никола 1 0.13
Шедлер Орельен 1 0.13
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Сальседо Эдди 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Хапс Ридгесиано 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Модоло Марко 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 4 0
Риччи Джакомо 2 1
Пучино Раффаэле 1 1
Майта Маттиа 2 0
Д'Эррико Андреа 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Антенуччи Мирко 1 0
Белломо Никола 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

9
18
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
4
44%
3
17%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2
Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0
Бари
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2013 2:2
Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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