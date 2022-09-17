Стадион: Сардиния Арена
0'
29' Желтая карточкаРог Марко
35' Желтая карточкаРиччи Джакомо
58' Желтая карточкаКарбони Франко
0:1
77' ГолWalid Cheddira
84' Красная карточкаПучино Раффаэле
90' Желтая карточкаМиллико Винченцо
90'+7
Ход матча
29'
35'
58'
77'
0:1
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
23 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
18
Каприле
Элия
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Кальяри
Бари
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рог Марко
|1
|0.17
|Лувумбо Зито
|1
|0.17
|Манкозу Марко
|1
|0.17
|Лападула Джанлука
|1
|0.17
|Перейро Гастон
|1
|0.17
|Макумбу Антуан
|1
|0.17
|Дейола Алессандро
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|5
|0.83
|Антенуччи Мирко
|3 (1)
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.33
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оберт Адам
|1
|1
|Рог Марко
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччи Джакомо
|2
|1
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|0
|1
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1
Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1
Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Козенца
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1 2