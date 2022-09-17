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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Кальяри
0:1
Конец матча
Бари
0'
29' Желтая карточка
Рог Марко
35' Желтая карточка
Риччи Джакомо
58' Желтая карточка
Карбони Франко
0:1
77' Гол
Walid Cheddira
84' Красная карточка
Пучино Раффаэле
90' Желтая карточка
Миллико Винченцо
90'+7
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
16
Карбони
Франко
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
7
Антенуччи
Мирко
11
Walid
Cheddira
Кальяри
4-3-3
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Бари

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:3
СB
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.17
Лувумбо Зито 1 0.17
Манкозу Марко 1 0.17
Лападула Джанлука 1 0.17
Перейро Гастон 1 0.17
Макумбу Антуан 1 0.17
Дейола Алессандро 0 0
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 5 0.83
Антенуччи Мирко 3 (1) 0.5
Фолоруншо Майкл 2 0.33
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оберт Адам 1 1
Рог Марко 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 2 1
Ди Чезаре Валерио 3 0
Майта Маттиа 2 0
Пучино Раффаэле 0 1
Терранова Эмануэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Д'Эррико Андреа 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1
Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3
Бари
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1
Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
8. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Козенца 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
6. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Бари Риччи Джакомо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Рог Марко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальяри 0:1 Бари онлайн

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