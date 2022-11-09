Тур: 3. Стадион: Олимпийский (Лондон).
0'
0:1
6' ГолJack Vale
9' Желтая карточкаКартер Хейден
1:1
38' ГолФорнальс Пабло
76' Желтая карточкаШмодикс Сэмми
2:1
78' ГолАнтонио Майкл
2:2
88' ГолБреретон Бен
9 10
2:3
3:3
3:4
4:4
4:5
5:6
6:6
6:7
7:7
7:8
8:8
9:9
9:10
10:10
10:11
11:11
11:12
11:12
Ход матча
38'
1:1
76'
78'
2:1
88'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
121'
5:6
121'
6:6
121'
6:7
121'
7:7
122'
7:8
122'
8:8
122'
122'
9:9
122'
9:10
122'
10:10
122'
10:11
122'
11:11
122'
11:12
122'
11:12
Пен
9:10
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
15 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
27
Агер
Наиф
12
Даунс
Флинн
13
Перс
Эйнсли
15
Мола
Клинтон
21
Бакли
Джон
36
Adam
Wharton
23
Дак
Брэдли
10
Долан
Тайрис
29
Jack
Vale
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
-
13 Перс ЭйнслиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мола КлинтонЗащитник
- Защитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
-
36 Adam WhartonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дак БрэдлиПолузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
-
29 Jack ValeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бреретон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хирст ДжорджНападающий
-
-
40 Jake Batty
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
История личных встреч
Вест Хэм
Блэкберн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|1
|1
|Форнальс Пабло
|1
|1
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дак Брэдли
|2
|0.67
|Маркандай Дилан
|2
|0.67
|Уортон Скотт
|1
|0.33
|Бреретон Бен
|1
|0.33
|Jack Vale
|1
|0.33
|Долан Тайрис
|1
|0.33
|Шмодикс Сэмми
|0
|0
|Эдун Тайо
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Картер Хейден
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1
Блэкберн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:0 Ковентри - Блэкберн 1:0 Халл Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:1
Блэкберн - Сандерленд 2:0 Мидлсбро - Блэкберн 1:2 Уиган - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ротерхэм 3:0 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Миллуолл 2:1 Лутон Таун - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Уотфорд 2:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Блэкпул - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Сток Сити 0:1 Брэдфорд Сити - Блэкберн 1:2 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:0 Рединг - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Хартлпул 4:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Блэкберн
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Сарридж Сэм
|2 (1)
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1