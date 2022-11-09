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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Вест Хэм
2:2
Итог после пенальти
9
10
Блэкберн

Ход матча

6'
0:1
Jack Vale
(Эдун Тайо)
9'
 
Картер Хейден
38'
Форнальс Пабло
1:1
46'
 
Гарретт Джейк
Adam Wharton
59'
 
Шмодикс Сэмми
Маркандай Дилан
59'
 
Бреретон Бен
Дак Брэдли
65'
Бенрахма Саид
Ковентри Конор
 
76'
 
Шмодикс Сэмми
77'
Скамакка Джанлука
Форнальс Пабло
 
77'
Боуэн Джаррод
Цоуфал Владимир
 
78'
Антонио Майкл
2:1
79'
 
Хайем Доминик
Мола Клинтон
85'
 
Хирст Джордж
Jack Vale
88'
2:2
Бреретон Бен
(Шмодикс Сэмми)
90'
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери
 
121'
2:3
Бреретон Бен
121'
Бенрахма Саид
3:3
121'
3:4
Хайем Доминик
121'
Боуэн Джаррод
4:4
121'
4:5
Долан Тайрис
121'
Скамакка Джанлука
5:5
121'
5:6
Бакли Джон
121'
Антонио Майкл
6:6
121'
6:7
Шмодикс Сэмми
121'
Лансини Мануэль
7:7
122'
7:8
Эдун Тайо
122'
Джонсон Бен
8:8
122'
8:9
Ранкин-Костелло Джо
122'
Крессуэлл Аарон
9:9
122'
9:10
Картер Хейден
122'
Даунс Флинн
10:10
122'
10:11
Хирст Джордж
122'
Агер Наиф
11:11
122'
11:12
Гарретт Джейк
122'
Огбонна Анджело
11:12
Пен
9:10

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 15 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
13
Ареола
Альфонс
2
Джонсон
Бен
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
5
Цоуфал
Владимир
33
Эмерсон
Палмиери
32
Ковентри
Конор
10
Лансини
Мануэль
12
Даунс
Флинн
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
13
Перс
Эйнсли
11
Ранкин-Костелло
Джо
17
Картер
Хейден
15
Мола
Клинтон
7
Эдун
Тайо
21
Бакли
Джон
36
Adam
Wharton
18
Маркандай
Дилан
23
Дак
Брэдли
10
Долан
Тайрис
29
Jack
Vale
Вест Хэм
3-4-2-1
Блэкберн
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Блэкберн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 1
Форнальс Пабло 1 1
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дак Брэдли 2 0.67
Маркандай Дилан 2 0.67
Уортон Скотт 1 0.33
Бреретон Бен 1 0.33
Jack Vale 1 0.33
Долан Тайрис 1 0.33
Шмодикс Сэмми 0 0
Эдун Тайо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмодикс Сэмми 1 0
Картер Хейден 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блэкберн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0
Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1
Блэкберн
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:0 Ковентри - Блэкберн 1:0 Халл Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Бирмингем 2:1
Блэкберн - Сандерленд 2:0 Мидлсбро - Блэкберн 1:2 Уиган - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ротерхэм 3:0 Кардифф Сити - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Миллуолл 2:1 Лутон Таун - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Уотфорд 2:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Блэкпул - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Сток Сити 0:1 Брэдфорд Сити - Блэкберн 1:2 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:0 Рединг - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Хартлпул 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Блэкберн

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
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    • Свисток
      121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • Серия пенальти
      91'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Форнальс Пабло бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Hayden Carter получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Jack Vale бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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