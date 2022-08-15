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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Виборг
Прогнозы 44
Вест Хэм 95.5% (42)
X 2.3% (1)
Виборг 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Виборг
1.23
6.25
14.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.25
Леманс Клинт 1 0.25
Ндионе Мароки 1 0.25
Мортимер Нилс 1 0.25
Джатта Алассана 1 0.25
Бергер Софус 1 0.25
Бонде Якуб 1 (1) 0.25
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1
Виборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0
Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Виборг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вест Хэм 95.5% (42)
    X 2.3% (1)
    Виборг 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Виборг
    1.23
    6.25
    14.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Виборг онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Виборг

    Исход игры
    Вест Хэм
    95.3% (41)
    Ничья
    2.3% (1)
    Виборг
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    31.71% (13)
    Нет
    68.29% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    51.2% (22)
    2:1 Вест Хэм
    16.3% (7)
    3:0 Вест Хэм
    9.3% (4)
    3:1 Вест Хэм
    9.3% (4)
    1:0 Вест Хэм
    4.7% (2)
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    Вест Хэм
    Виборг
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