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  3. Швеция: Суперэттан: Квалификация: Финал
Фалькенберг
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
6' Гол
Брэндон Эрик
1:1
41' Гол
Godwin Aguda
74' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
88' Желтая карточка
Lucas Sibelius
89' Желтая карточка
Godwin Aguda
90' Желтая карточка
Карлссон Кристоффер
90'+13
16
Омар
Надим
18
Боргстрем
Линус
4
Tim
Staalheden
8
Карлссон
Тобиас
II
5
Эрикссон
Адам
12
Карлссон
Кристоффер
28
Нильссон
Мелькер
11
Арлиг
Вильхельм
30
Godwin
Aguda
9
Хинтса
Оливер
10
Хофсё
Робин
30
Andrew
Mills1
27
Ziad
Ghanoum
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Фалькенберг
4-2-3-1
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Фалькенберг
Эстерсунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

А
2:1
А
0:1
А
1:0
А
3:2
А
6:1
А
1:2
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

3.25
0.75

Среднее время на гол

27
120

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
80

Результаты последних матчей

Фалькенберг
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Фалькенберг - Лундс ФФ 5:0 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Тролльхеттан 2:0 ГАИС - Фалькенберг 2:2
Фалькенберг - Линдоме 4:2 Фалькенберг - Квидинг ФИФ 1:0 Юнгшиле - Фалькенберг 0:3 Фалькенберг - Венерсборг 1:0 Олимпик Линденген - Фалькенберг 0:0 Твоокер - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Отвидаберг 3:0 Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Энгельхолмс - Фалькенберг 1:1 ИФК Мальмё - Фалькенберг 1:6 Фалькенберг - ИФК Мальмё 3:0 Фалькенберг - Энгельхолмс 7:0 Лундс ФФ - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Твоокер 1:1 Отвидаберг - Фалькенберг 0:4
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Godwin Aguda бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Брэндон Эрик бьет в цель!
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