1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБрэндон Эрик
1:1
41' ГолGodwin Aguda
74' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
88' Желтая карточкаLucas Sibelius
89' Желтая карточкаGodwin Aguda
90' Желтая карточкаКарлссон Кристоффер
90'+13
Ход матча
6'
0:1
41'
1:1
74'
88'
89'
16
Омар
Надим
30
Godwin
Aguda
10
Хофсё
Робин
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
- Основной состав
-
16 Омар НадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Godwin AgudaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Фалькенберг
Эстерсунд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
3.25
0.75
Среднее время на гол
27
120
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
80
Результаты последних матчей
Фалькенберг
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Фалькенберг - Лундс ФФ 5:0 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Тролльхеттан 2:0 ГАИС - Фалькенберг 2:2
Фалькенберг - Линдоме 4:2 Фалькенберг - Квидинг ФИФ 1:0 Юнгшиле - Фалькенберг 0:3 Фалькенберг - Венерсборг 1:0 Олимпик Линденген - Фалькенберг 0:0 Твоокер - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Отвидаберг 3:0 Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 1:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Энгельхолмс - Фалькенберг 1:1 ИФК Мальмё - Фалькенберг 1:6 Фалькенберг - ИФК Мальмё 3:0 Фалькенберг - Энгельхолмс 7:0 Лундс ФФ - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Твоокер 1:1 Отвидаберг - Фалькенберг 0:4
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3