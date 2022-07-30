0'
22' Желтая карточкаAnas Al Asbahi
24' Вторая желтая карточкаAnas Al Asbahi
31' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
58' Желтая карточкаЭдквист Адриан
68' Желтая карточкаБрэндон Эрик
1:0
76' ГолБрэндон Эрик
83' Красная карточкаKristian Sirum Novak
1:1
84' ПенальтиEdin Hamidovic
90' Желтая карточкаArvid Eriksson
90' Желтая карточкаChovanie Amatkarijo
90'+8
Ход матча
22'
24'
31'
58'
68'
76'
1:0
84'
1:1
90'
21
Кроон
Симон
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Haris Avdiu
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Эстерсунд
Йёнчёпинг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.06
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.06
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|Бельман Хенрик
|1
|0.06
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.06
|Досис Николаос
|1
|0.06
|Штольт Малкольм
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|1
|0.06
|Аджумани Янник
|1
|0.06
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.25
|Николич Марко
|3
|0.19
|Нордстрем Элиас
|3
|0.19
|Марич Аднан
|2
|0.13
|Гваргис Питер
|2
|0.13
|Фазал Мохаммад
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Эдквист Адриан
|1
|0.06
|Ассогба Юсуф
|1
|0.06
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kevin Jablinski
|4
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Anas Al Asbahi
|2
|1
|Фендрих Фредрик
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
7
44%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
5
33%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
5
23%
31-45
4
36%
3
14%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
6
27%
76-90
Пропущено
28
31
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
8
29%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|1:0
|16
|8
|5
|3
|28 - 15
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|1:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 20
|28
|5.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|33 - 25
|25
|7.
|Броммапойкарна
|0:1
|16
|7
|4
|5
|35 - 26
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|0:1
|16
|7
|2
|7
|17 - 18
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|0:1
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|3.
|Эребру
|0:1
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|1:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|14.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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