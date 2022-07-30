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Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
22' Желтая карточка
Anas Al Asbahi
24' Вторая желтая карточка
Anas Al Asbahi
31' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
58' Желтая карточка
Эдквист Адриан
68' Желтая карточка
Брэндон Эрик
1:0
76' Гол
Брэндон Эрик
83' Красная карточка
Kristian Sirum Novak
1:1
84' Пенальти
Edin Hamidovic
90' Желтая карточка
Arvid Eriksson
90' Желтая карточка
Chovanie Amatkarijo
90'+8
1
Кейта
Али
II
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
11
Бельман
Хенрик
21
Кроон
Симон
17
Штольт
Малкольм
30
Нильссон
Александр
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
15
Arvid
Eriksson
26
Моенза
Малкольм
17
Эдквист
Адриан
5
Фендрих
Фредрик
28
Anas
Al
Asbahi
22
Люнг
Даниэль
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
Эстерсунд
3-5-2
Йёнчёпинг
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Йёнчёпинг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
А
0:0
А
1:1
А
1:0
К
1:0
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.06
Фрицсон Людвиг 1 0.06
Chovanie Amatkarijo 1 0.06
Вейлид Сесар 1 0.06
Бельман Хенрик 1 0.06
Jordan Attah Kadiri 1 0.06
Досис Николаос 1 0.06
Штольт Малкольм 1 0.06
Брэндон Эрик 1 0.06
Аджумани Янник 1 0.06
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.25
Николич Марко 3 0.19
Нордстрем Элиас 3 0.19
Марич Аднан 2 0.13
Гваргис Питер 2 0.13
Фазал Мохаммад 2 0.13
Моенза Малкольм 1 0.06
Эдквист Адриан 1 0.06
Ассогба Юсуф 1 0.06
Edin Hamidovic 1 (1) 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Люнг Даниэль 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Kristian Sirum Novak 1 1
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 3 1
Барни Юнес 4 0
Anas Al Asbahi 2 1
Фендрих Фредрик 2 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Бук Робин 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
7
44%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
5
33%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
5
23%
31-45
4
36%
3
14%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
6
27%
76-90

Пропущено

28
31
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
8
29%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 1:0 16 8 5 3 28 - 15 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 1:0 16 8 4 4 23 - 20 28
5. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 33 - 25 25
7. Броммапойкарна 0:1 16 7 4 5 35 - 26 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 0:1 16 7 2 7 17 - 18 23
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 0:1 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
3. Эребру 0:1 9 5 1 3 11 - 9 16
4. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
6. Браге 1:0 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
8. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Браге 1:0 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
4. Сковде АИК 1:0 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Броммапойкарна 0:1 8 1 2 5 10 - 16 5
14. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Фрицсон Людвиг получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Anas Al Asbahi получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      22'
      Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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