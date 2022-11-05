Тур: 30.
0'
44' Желтая карточкаАджумани Янник
54' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
1:0
55' ПенальтиКроон Симон
82' Желтая карточкаКейта Али
90'+5
Ход матча
44'
55'
1:0
82'
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Haris Avdiu
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Олссон МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Эстерсунд
Норрбю
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|7
|0.23
|Штольт Малкольм
|6
|0.2
|Кроон Симон
|4 (2)
|0.13
|Брэндон Эрик
|3 (2)
|0.1
|Аджумани Янник
|2
|0.07
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.03
|Вейлид Сесар
|1
|0.03
|Хёрберг Феликс
|1
|0.03
|Бельман Хенрик
|1
|0.03
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.03
|Mansour Sinyan
|1
|0.03
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.27
|Саволайнен Никлас
|7
|0.23
|Jaheem Burke
|5
|0.17
|Бекай Перпарим
|3
|0.1
|Сало Александр
|2
|0.07
|Олссон Макс
|2
|0.07
|Броман Густав
|2
|0.07
|Браннефальк Йохан
|1
|0.03
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.03
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Андерссон Мелвин
|1
|0.03
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|6
|0
|Andre Oesterholm
|6
|0
|Вейлид Сесар
|4
|1
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Бельман Хенрик
|5
|0
|Кейта Али II
|4
|0
|Miroslav Mazur
|4
|0
|Mansour Sinyan
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|1
|Лундгрен Фредрик
|9
|0
|Саволайнен Никлас
|9
|0
|Браннефальк Йохан
|5
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Jaheem Burke
|2
|1
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Max Andersson
|2
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Olle Backlund
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Норрбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
13
Эстерсунд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Норрбю
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
11
15
Эстерсунд
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Норрбю
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
25%
7
41%
76-90
Пропущено
21
31
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
10
32%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
5
24%
7
23%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
8
38%
7
23%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
6
40%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
8%
1
7%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
5
21%
4
29%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Забито
31
35
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
4
13%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
9
29%
29%
3
9%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
2
6%
8
23%
61-75
6
19%
11
31%
76-90
Пропущено
45
45
13 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
11%
1
2%
1-15
6
13%
12
27%
16-30
2
4%
8
18%
31-45
10
22%
11
24%
46-60
8
18%
2
4%
61-75
14
31%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норрбю - Эстер 2:0 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2
Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2 Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Норрбю
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Норрбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
213
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
219
822
1119
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|30
|19
|5
|6
|64 - 40
|62
|2.
|Хальмстад
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|30
|13
|9
|8
|47 - 35
|48
|4.
|Треллеборг
|30
|13
|6
|11
|46 - 49
|45
|5.
|Сковде АИК
|30
|11
|11
|8
|40 - 39
|44
|6.
|Ландскруна
|30
|11
|11
|8
|40 - 42
|44
|7.
|Браге
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|30
|10
|7
|13
|33 - 38
|37
|11.
|Утсиктенс
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|12.
|Йёнчёпинг
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|13.
|Эргрюте
|30
|8
|11
|11
|45 - 44
|35
|14.
|Норрбю
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|30
|8
|5
|17
|37 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|15
|8
|5
|2
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|15
|5
|7
|3
|21 - 16
|22
|10.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|15.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|3
|7
|23 - 28
|18
|16.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|7.
|Утсиктенс
|15
|6
|1
|8
|20 - 26
|19
|8.
|Йёнчёпинг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|15
|4
|5
|6
|21 - 27
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|16.
|Норрбю
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|15 (12)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Утсиктенс
|Брандт Йеспер
|2 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9