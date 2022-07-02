Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 956
0'
0:1
46' ГолNsima Peter
0:2
60' ГолJakob Hedenquist
62' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
0:3
77' ГолAlbin Skoglund
85' Желтая карточкаБьорквист Маркус
85' Красная карточкаZiad Ghanoum
85' Желтая карточкаХёрберг Феликс
90' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
90'+6
Ход матча
46'
0:1
60'
0:2
62'
77'
0:3
85'
85'
85'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстерсунд
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.08
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.08
|Бельман Хенрик
|1
|0.08
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.08
|Вейлид Сесар
|1
|0.08
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.08
|Досис Николаос
|1
|0.08
|Аджумани Янник
|1
|0.08
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.42
|Nsima Peter
|3
|0.25
|Allan Mohideen
|2
|0.17
|Albin Skoglund
|2
|0.17
|Erik Westermark
|2
|0.17
|Бьорквист Маркус
|2
|0.17
|Lucas Hedlund
|2
|0.17
|Jakob Hedenquist
|2
|0.17
|Брандт Йеспер
|1
|0.08
|Jonathan Quintero
|1
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.08
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
|Diocounda Gory
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Kevin Jablinski
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Бельман Хенрик
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Бом Карл
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Nsima Peter
|1
|1
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Albin Skoglund
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Wilhelm Nilsson
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Diocounda Gory
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
2
50%
6
50%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
22%
1
4%
31-45
3
33%
8
35%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90
Пропущено
23
15
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
1
4%
4
27%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1
Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|Утсиктенс
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Сковде АИК
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Эстер
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Норрбю
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|2
|7
|19 - 25
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|16.
|Эргрюте
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Хальмстад
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|9.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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