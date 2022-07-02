  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022

Стадион: Зрители: 956
Эстерсунд
0:3
Конец матча
Утсиктенс
0'
0:1
46' Гол
Nsima Peter
0:2
60' Гол
Jakob Hedenquist
62' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
0:3
77' Гол
Albin Skoglund
85' Желтая карточка
Бьорквист Маркус
85' Красная карточка
Ziad Ghanoum
85' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
90' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
90'+6
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
26
Chovanie
Amatkarijo
8
Исса
Камал
4
Peter
Amoran
25
Mansour
Sinyan
24
Фрицсон
Людвиг
9
Jordan
Attah
Kadiri
1
Браттберг
Йохан
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
5
Jakob
Hedenquist
2
Wilhelm
Nilsson
6
Erik
Westermark
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
18
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
19
Nsima
Peter
7
Бом
Карл
Эстерсунд
4-5-1
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
5:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.08
Chovanie Amatkarijo 1 0.08
Бельман Хенрик 1 0.08
Фрицсон Людвиг 1 0.08
Вейлид Сесар 1 0.08
Jordan Attah Kadiri 1 0.08
Досис Николаос 1 0.08
Аджумани Янник 1 0.08
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.42
Nsima Peter 3 0.25
Allan Mohideen 2 0.17
Albin Skoglund 2 0.17
Erik Westermark 2 0.17
Бьорквист Маркус 2 0.17
Lucas Hedlund 2 0.17
Jakob Hedenquist 2 0.17
Брандт Йеспер 1 0.08
Jonathan Quintero 1 0.08
Wilhelm Nilsson 1 0.08
Милованович Вилльям 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Diocounda Gory 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Kevin Jablinski 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Jordan Attah Kadiri 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Бельман Хенрик 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Peter Amoran 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Йеспер 4 1
Бом Карл 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Nsima Peter 1 1
Jonathan Quintero 1 1
Predrag Randjelovic II 2 0
Albin Skoglund 2 0
Erik Westermark 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Милованович Вилльям 1 0
Allan Mohideen 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Diocounda Gory 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
2
50%
6
50%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
22%
1
4%
31-45
3
33%
8
35%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Пропущено

23
15
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
1
4%
4
27%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1
Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Утсиктенс 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Эстер 12 6 2 4 20 - 15 20
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 12 3 2 7 12 - 18 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 8 - 24 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
6. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
7. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
9. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 0:3 Утсиктенс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     