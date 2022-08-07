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Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
3:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
39' Гол
Chovanie Amatkarijo
44' Желтая карточка
Jesper Strid
2:0
49' Гол в свои ворота
Йонссон Мелкер
2:1
58' Гол
Ousmane Diawara
70' Желтая карточка
Эгнелль Адам
3:1
90' Гол
Карлссон Грач Себастьян
90'+6
30
Andrew
Mills1
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
26
Chovanie
Amatkarijo
10
Sadmir
Zekovic
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
12
Йонссон
Мелкер
2
Рапп
Йохан
20
Camil
Jebara
18
Оттоссон
Филип
15
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
10
Хейер
Мелкер
9
Олссон
Линус
11
Ousmane
Diawara
Эстерсунд
4-2-3-1
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Ландскруна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 2 0.11
Хёрберг Феликс 1 0.06
Вейлид Сесар 1 0.06
Фрицсон Людвиг 1 0.06
Бельман Хенрик 1 0.06
Карлссон Грач Себастьян 1 0.06
Jordan Attah Kadiri 1 0.06
Досис Николаос 1 0.06
Штольт Малкольм 1 0.06
Брэндон Эрик 1 0.06
Аджумани Янник 1 0.06
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.28
Ousmane Diawara 5 0.28
Перссон Эрик 4 0.22
Эгнелль Адам 4 0.22
Оттоссон Филип 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Хейер Мелкер 1 0.06
Viktor Ekblom 1 0.06
Jesper Strid 1 0.06
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Edvin Dahlqvist 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Kristian Sirum Novak 1 1
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 4 0
Эгнелль Адам 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Перссон Эрик 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Jesper Strid 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
6
46%
76-90

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
4
31%
6
24%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
3
12%
76-90

Пропущено

31
28
8 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
3
10%
7
25%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
8
26%
2
7%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
9
29%
29%
12
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Йёнчёпинг 18 5 4 9 26 - 32 19
12. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
13. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
15. Эргрюте 18 3 8 7 23 - 30 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      44'
      Jesper Strid получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Chovanie Amatkarijo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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