3:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолChovanie Amatkarijo
44' Желтая карточкаJesper Strid
2:0
49' Гол в свои воротаЙонссон Мелкер
2:1
58' ГолOusmane Diawara
70' Желтая карточкаЭгнелль Адам
3:1
90' ГолКарлссон Грач Себастьян
90'+6
Ход матча
39'
44'
49'
2:0
58'
70'
90'
16
Jesper
Strid
20
Camil
Jebara
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Haris Avdiu
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Camil JebaraПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эстерсунд
Ландскруна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0.11
|Хёрберг Феликс
|1
|0.06
|Вейлид Сесар
|1
|0.06
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.06
|Бельман Хенрик
|1
|0.06
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.06
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.06
|Досис Николаос
|1
|0.06
|Штольт Малкольм
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|1
|0.06
|Аджумани Янник
|1
|0.06
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.28
|Ousmane Diawara
|5
|0.28
|Перссон Эрик
|4
|0.22
|Эгнелль Адам
|4
|0.22
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Viktor Ekblom
|1
|0.06
|Jesper Strid
|1
|0.06
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kevin Jablinski
|4
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейер Мелкер
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Оттоссон Филип
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
6
40%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
6
46%
76-90
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
4
31%
6
24%
46-60
2
15%
5
20%
61-75
3
23%
3
12%
76-90
Пропущено
31
28
8 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
3
10%
7
25%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
8
26%
2
7%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
9
29%
29%
12
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Йёнчёпинг
|18
|5
|4
|9
|26 - 32
|19
|12.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|13.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|14.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|15.
|Эргрюте
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан