Гости исполнили корнер с правого фланга, но ничего опасного не случилось, так как первыми на мяче оказались хозяева.

Практически сразу же "Динамо" исполнило ещё один угловой, снова с правого фланга, и вновь воздух снял "Оренбург".

Прудников завершает атаку дальним ударом, с которым справляется Лещук. Казалось, что мог быть офсайд, но лайнсмен не отреагировал.

Ответная атака "Динамо" завершается дальним ударом Захаряна, после которого игровой снаряд пролетает рядом с правой штангой.

И ещё один удар от "Динамо". На сей раз стрелял Макаров и Полетаев без особых трудностей мяч зафиксировал.

В перерыве в составе "Динамо" произошла замена - вместо Шиманьски вышел Фомин.

У "Оренбурга" случились две перестановки. Вместо Шаболина и Дьялло вышли Титков и Фамейе.

Хозяева с первых минут второго тайма берут мяч под контроль и действуют первым номером, стремясь как можно быстрее сравнять счёт.

В контратаку убежали футболисты "Оренбурга". Прудников сыграл на Коряна и совершил рывок в штрафную, а вот ответный пас получился слишком сильным.

Хозяева нарушают правила на правом фланге - Ренато Гойкович бьёт по ногам Константина Тюкавина.

Роман Евгеньев успевает выполнить передачу назад, не пуская к мячу Джоэля Фамейе.

Николай Прудников проиграл единоборство Сергею Паршивлюку и нарушил правила, после чего получил жёлтую карточку.

Атака "Динамо" была прервана свистком арбитра - гости нарушили правила на Тимуре Аюпове.

Пока без моментов проходит второй тайм. А вот нарушений правил многовато, из-за них игра разбивается на эпизоды.

Аршак Корян нанёс удар из-за штрафной - мяч попал в игрока "Динамо", заметался в штрафной площадке и в итоге был выбит.

Клинтон Нжи совершил рывок по правому флангу. Добрался до штрафной площадки, а потом лишился мяча, оказавшись в окружении двоих соперников.

Полетаев вышел из ворот и выбил мяч за боковую линию, опередив Тюкавина.

Замена в составе "Динамо". Уходит Клинтон Нжи, а вместо него появляется Денис Макаров.

Прудников не сумел обыграть Паршивлюка на левом фланге - мяч пробросил, а потом встретился с корпусом Сергея.

Тимур Аюпов нарушил правила в атаке. Нужно действовать аккуратнее, ведь "горчичник" уже имеется.

Александр Эктов успешно отработал в обороне на правом фланге, а потом допустил ошибку, отправив мяч в аут.

Дмитрий Скопинцев наносит удар из-за пределов штрафной площадки и не попадает в створ, отправляя мяч чуть выше перекладины.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм при счёте 0-1 в пользу "Динамо".

45' "Динамо" провело контратаку 4 в 3, которую неточным ударом с левого угла штрафной площадки завершил Клинтон Нжи.

45' +1 минута.

45' Захарян переусердствовал в отборе мяча на левом фланге, уронив на газон Дьялло. Корян выполнил подачу и не сумел перебить ближнего соперника.

44' Тимур Аюпов падает в штрафной площадке "Динамо" после борьбы с Александром Кутицким, но арбитр показывает, что фола не было и нужно выполнить удар от ворот.

43' Грулёв продолжает активничать на левом фланге, правда сейчас даже подачу как следует выполнить не смог, попав в ногу Эктова.

42' Грулёв получает мяч на левом фланге и выполняет прострел, с которым справляется Полетаев, успешно играя на выходе.

41' А теперь гости нарушают правила. Бальбуэна толкает в спину Дьялло. Многовато остановок в концовке первого тайма.

39' Матео Стаматов нарушает правила в атаке, сбивая Себастиана Шиманьски, после чего получает "горчичник".

38' Арсен Захарян выполнил подачу с углового с правого фланга и получилось неудачно - хозяева сыграли на отбой.

37' ОПАСНО! Лещук выручает свою команду, справляясь с выходом 1 на 1, в котором участвовал Артём Шаболин.

36' Роман Евгеньев надёжно действует у своих ворот, выбивая мяч головой после подачи с левого фланга.

35' В контратаку убежали "динамовцы". Клинтон Нжи получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр и игровой снаряд потерял. Искусственный газон сыграл свою роль.

34' Клинтон Нжи пробивает из центра штрафной площадки - Полетаев отбивает перед собой, Тюкавин добивает, но из офсайда.

32' Гости исполнили угловой с правого фланга. Мяч был отправлен на ближнюю штангу, откуда не сумел пробить Нжи, не подстроившись под игровой снаряд.

31' А теперь уже и сам Аршак Корян нарушает правила, срывая атаку "Динамо". Арбитр свисток даёт и ограничивается устным замечанием.

30' Клинтон Нжи принимает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё правым краем и стреляет - выше перекладины пролетает круглый.

29' Продолжает поединок Аршак Корян. Тем временем "Оренбург" разыграл штрафной и быстро потерял мяч.

28' Арсен Захарян нарушает правила в центре поля, сбивая Аршака Коряна.

27' С фланга на фланг переводят мяч хозяева, но всё это вдали от ворот "Динамо" и без остроты.

25' Алексей Миронов получает мяч на правом крае штрафной площадки и пробивает с подъёма - выше цели летит игровой снаряд.

24' Матео Стаматов успешно действует в отборе на левом фланге, останавливая Клинтона Нжи при помощи подката.

23' Себастиан Шиманьски выполнил высокую подачу в штрафную площадку с углового, но борьба в воздухе осталась за хозяевами.

22' Тюкавин и Грулёв попытались прорваться к воротам через центр, но пас Константина получился в ноги сопернику.

21' Тимур Аюпов нарушает правила, наступая на ногу соперника, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета.

20' Матео Стаматов получил мяч на левом фланге и выполнил передачу вперёд, которая оказалась безадресной.

18' "Динамовцы" перешли в атаку через центральную зону, далее был выполнен пас на левый фланг, который оказался неточным.

17' Дьялло врывается в штрафную площадку, пробрасывает мяч головой мимо вышедшего Лещука и падает, но арбитр показывает, что фола не было.

16' Не сразу поднялся Клинтон Нжи, но сейчас сумел покинуть поле и готов вновь вернуться на него.

15' Тимур Аюпов нарушает правила в борьбе с Клинтоном Нжи, проверяя на прочность ноги соперника.

14' Аршак Корян принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - получается точно, но не сильно, Игорь Лещук справляется.

13' Роман Евгеньев нарушает правила на левом фланге, сбивая Артёма Шаболина.

12' Ещё один угловой заработал "Оренбург", только теперь на левом фланге. Снова розыгрыш и подача в центр, а затем неточный удар.

11' Хозяева заработали корнер на правом фланге. Разыграли его, а затем выполнили подачу, которая адресата не нашла.

10' После забитого гола "динамовцы" снова идут в атаку, но на сей раз "Оренбург" справляется, успешно действуя в отборе.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТЮКАВИН!!! Константин откликается на подачу с левого фланга и поражает цель, пробивая головой из вратарской.

8' Хозяева справились с угловым соперника, потом попытались провести контратаку правым флангом, но потеряли мяч, перейдя центр поля.

7' Дмитрий Скопинцев подключается к атаке левым флангом, доходит до штрафной площадки и простреливает - попадает в соперника и зарабатывает корнер.

6' Владислав Полетаев получает мяч от своих партнёров и выбивает его в район центрального круга, где на перехвате действуют футболисты "Динамо".

5' Левым флангом гости добрались до штрафной площадки, вошли в неё, а потом лишились мяча, так и не успев нанести удар.

4' Клинтон Нжи открылся под передачу на правом фланге, пас последовал, но мяч был пущен слишком сильно, в аут.

3' Аршак Корян нарушает правила в центре поля, сбивая сзади Фабиана Бальбуэна.

2' "Оренбург" сразу же проводит атаку, правым флангом, которую ударом завершает Дьялло, но Игорь Лещук на месте.