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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Текстильщик

История личных встреч

Оренбург
Текстильщик

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.56
Миронов Алексей 3 0.19
Сиваков Михаил 2 0.13
Ковалёв Юрий 2 0.13
Корян Аршак 2 0.13
Прудников Николай 2 0.13
Бреев Сергей 1 0.06
Малых Андрей 1 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.06
Гойкович Ренато 1 0.06
Эктов Александр 1 0.06
Капленко Кирилл 1 0.06
Титков Николай 1 0.06
Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 4 0.25
Сергеев Виктор 2 0.13
Н'Диай Лассана 2 0.13
Стеклов Вадим 1 0.06
Горюшкин Алексей 1 0.06
Бачинский Максим 1 0.06
Мосейчук Илья 1 0.06

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 6 1
Миронов Алексей 6 0
Сиваков Михаил 4 1
Эктов Александр 3 1
Гойкович Ренато 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Титков Николай 3 0
Шаболин Артём 3 0
Бреев Сергей 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Бидловский Давид 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Дьялло Абдулай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 5 1
Стеклов Вадим 3 0
Сергеев Виктор 3 0
Макушкин Алексей 3 0
Горюшкин Алексей 3 0
Губочкин Алексей 3 0
Пруцев Егор 3 0
Хрипков Андрей 2 0
Машуков Хачим 2 0
Гогричиани Гоча 2 0
Карпов Вадим 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Мосейчук Илья 1 0
Смирнов Алексей Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
2
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
8 Не забивали 14
4
22%
0
0%
1-15
6
33%
1
50%
16-30
3
17%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

27
13
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
15%
1
8%
1-15
8
30%
30%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0
Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0
Текстильщик
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0
Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Алания - Текстильщик 4:0 Текстильщик - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Текстильщик 1:0 Ротор - Текстильщик 0:0 Велес Москва - Текстильщик 2:1 Балтика - Текстильщик 3:1 Краснодар-2 - Текстильщик 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 11 1 4 27 - 12 34
2. Алания Заявка 16 9 5 2 35 - 17 32
3. Торпедо Москва Заявка 16 8 7 1 31 - 14 31
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Нефтехимик Заявка 16 8 3 5 25 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
8. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
9. КАМАЗ Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
14. Краснодар-2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
15. Томь Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. Волгарь Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
20. ПФК Кубань Заявка 16 2 2 12 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва Заявка 10 5 5 0 25 - 10 20
4. Алания Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
5. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
14. Текстильщик Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
16. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
17. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
20. ПФК Кубань Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 9 - 5 14
2. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
5. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
6. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
7. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Торпедо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9. Оренбург Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Томь Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ Заявка 6 1 4 1 3 - 3 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Нефтехимик Юшин Александр 8 0 0
5. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. Торпедо Москва Темников Иван 7 1
3. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
5. КАМАЗ Свежов Виктор 6 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Оренбург 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Текстильщик 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Текстильщик
    1.09
    7.40
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Оренбург - Текстильщик онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Текстильщик

    Исход игры
    Оренбург
    94.1% (32)
    Ничья
    2.9% (1)
    Текстильщик
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (10)
    Меньше
    70.59% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    20.59% (7)
    Нет
    79.41% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    41.2% (14)
    1:0 Оренбург
    26.5% (9)
    2:1 Оренбург
    11.8% (4)
    3:0 Оренбург
    8.8% (3)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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