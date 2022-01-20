- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дашаев АсланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2
Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0
Факел
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0
Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2