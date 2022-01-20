Михаил Смирнов сорвал контратаку "Рубина" при помощи нарушения правил, за что и получил жёлтую карточку.

Ломовицкий отобрал мяч на левом фланге и выполнил передачу на Онугху, который не сумел навязать борьбу соперникам.

Кирилл Климов нарушил правила на правом фланге, уложив на газон Дэниса Файзуллина.

Последовала подача в штрафную площадку "Рубина", где надёжно сыграл Никита Медведев - вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-4!!! ДМИТРИЕВ!!! Олег Дмитриев исправляется за нереализованный пенальти, нанося мощнейший выстрел с левого края штрафной площадки.

В противостоянии "Рубина" и "Факела" начинается второй тайм.

"Факел" сразу же попытался провести атаку правым флангом, но быстро потерял мяч и теперь "Рубин" переходит к наступлению.

Через центр "Рубин" попытался провести атаку, но свисток арбитра помешал, так как офсайд был зафиксирован.

"Факел" разогнал наступление левым флангом и дошёл до штрафной, после чего выполнил прострел и заработал аут.

Позиционная атака воронежского клуба продолжается, но пока довести дело до удара не получается, так как "Рубин" надёжно действует в воздухе, прерывая подачи.

Дашаев навесил на левый край штрафной площадки и нашёл Никитина, который мяч принял, а перед этим залез в офсайд.

Герман Онугха совершил рывок по правому флангу, но добраться до мяча не сумел, выпустив его в аут.

Через заброс "Факел" попробовал провести атаку, но Александр Ломовицкий мяч перехватил, а потом отправил его за боковую линию.

Онугха открылся под передачу с левого фланга и мяч принял, но далеко отпустил, чем и воспользовался голкипер "Факела".

Контратаку 4 в 2 провёл "Рубин" и завершил её ударом, но неточным - Деспотович не попал в створ с левого края штрафной.

Существенно изменился состав "Рубина". Замены были следующими: Зотов, Уремович, Мусаев, Хван, Хакшабанович, Бакаев и Зуев ушли, а вместо них вышли Суриков, Вахания, Стрельник, Фаттахов, Игнатьев, Деспотович и Климов.

На правом фланге "Рубин" заработал штрафной. Быстро его разыграл, а потом и сам правила нарушил.

Ломовицкий остановил Файзуллина на левом фланге, но сделал это при помощи нарушения правил.

Исполнил воронежский клуб стандарт с правого фланга, отправив мяч на дальнюю штангу, где верх остался за игроками "Рубина".

Никита Медведев вовремя вышел из ворот и сумел забрать мяч на линии штрафной площадки после неудачной попытки Хызыра Аппаев перебросить соперника.

"Факел" продолжает играть первым номером и проводит атаку за атакой, но "Рубин" пока справляется, не оставляя сопернику пространства.

Активно работает в технической зоне Олег Василенко. Просит своих подопечных действовать максимально быстро и без пауз.

Иван Игнатьев получил мяч перед штрафной площадкой, затем проник в неё и выполнил неточную подачу.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-2!!! ОНУГХА!!! Ермаков получил мяч от защитников, затем попытался его выбить, но неудачно - попал в Онугху, от которого круглый отправился в ворота.

Илья Вахания совершил рывок по правому флангу, но мячом завладеть не сумел, так как слишком сильно он летел.

Ленар Фаттахов получает жёлтую карточку за фол на Дэнисе Файзуллине на правом фланге.

Аслан Дашаев выполнил подачу в центр штрафной площадки и нашёл голову Александра Ломовицкого, который в очередной раз снял верх.

Андрей Никитин прорвался по правому флангу, а вот выполнить точную подачу не сумел, попав в Кирилла Климова.

Егор Тесленко остановил атаку "Факела" на правом фланге - сначала успешно сыграл в отборе, а потом поставил спину и заработал штрафной.

Андрей Никитин нанёс мощный удар с правого края штрафной площадки, с которым справился Никита Медведев, переведя мяч за лицевую.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-3!!! СМИРНОВ!!! Откликнулся на подачу с углового с правого фланга Смирнов, пробив головой с левого угла вратарской.

Пенальти в ворота "Рубина" назначает арбитр - Стрельник прервал прострел с левого края штрафной, сыграв рукой.

Не забивает Дмитриев, стреляя в левый от себя угол, куда отправился и Медведев, отразив мяч вправо.

С левого фланга "Факел" исполнил корнер - мяч перелетел через всю штрафную площадку и оказался на правом фланге.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, в концовке которого мы увидели четыре гола - по два от каждой из команд. А теперь немного отдохнём.

45' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-2!!! ЗУЕВ!!! Такое ощущение, что мы смотрим хоккей, а не футбол. Что не атака, так гол. Сейчас Зуев отвоевал мяч в чужой штрафной, а потом выстрелил в правый угол и Городовой не справился.

44' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! МАКСИМОВ!!! И сразу же сравнивает счёт "Факел", вот это реакция на второй пропущенный. Правым флангом прошла атака, затем последовал прострел на линию вратарской, откуда точно пробил Максимов.

43' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! РАЗБОРОВ!!! Мастерной входит в штрафную площадку и выполняет подачу на дальнюю штангу с левого края, откуда результативно головой пробивает Разборов.

42' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ТЕСЛЕНКО!!! "Рубин" исполнил корнер с правого фланга, мяч попал в Онугху и полетел в створ - Городовой отбил, а первым на добивании оказался Тесленко.

41' Александр Зуев завершил контратаку ударом с левого края штрафной площадки, который соперники заблокировали.

40' Руслан Магаль исполнил штрафной с правого фланга, отправив игровой снаряд в район ближней штанги, где первым на мяче оказался игрок "Рубина".

38' Александр Ломовицкий попал под прессинг около своей штрафной, но сыграл максимально уверенно и надёжно - поставил корпус и заработал штрафной.

37' Третью жёлтую карточку выдал арбитр. На сей раз наказание получил Неманья Пейчинович, сбив Германа Онугху в центре поля.

36' После первого забитого гола темп матча существенно упал. Это было ожидаемо, так как сегодня команды проводят первый поединок после отпуска.

35' "Факел" провёл быструю атаку правым флангом, а когда дошёл до штрафной площадки, допустил ошибку в передаче.

34' Александр Зуев поддержал атаку левым флангом, а затем ещё и удар в правый нижний угол нанёс, но Алексей Городовой справился, отразив мяч влево.

33' Роман Акбашев не лучшим образом исполнил стандарт, отправив мяч в штрафную низом, чем и воспользовался "Рубин", выбив игровой снаряд.

32' Руслан Магаль ушёл от Георгия Зотова на левом фланге, а потом оказался на газоне. Штрафной в пользу "Факела".

31' Онугха разогнал атаку левым флангом, дошёл до штрафной, а потом взял паузу и контратака превратилась в позиционное наступление.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ОНУГХА!!! Герман Онугха ворвался в штрафную площадку и оказался лицом к лицу с Алексеем Городовым, после чего точно пробил в правый угол.

29' Пока никакой остроты не несут корнеры. Вот и сейчас угловой в исполнении "Рубина" стал лёгкой добычей для "Факела".

28' Герман Онугха откликнулся на передачу Ин-Бома с правого фланга и пробил с линии вратарской - Городовой справился, отразив мяч за лицевую.

27' Филип Уремович совершил тактический фол на левом фланге, сорвав быструю атаку соперника, после чего увидел перед собой жёлтую карточку.

26' Медицинская бригада "Факела" выходит на поле, чтобы оказать помощь Алексею Городовому, который выбил мяч из штрафной площадки, а потом неудачно приземлился.

25' Солтмурад Бакаев получил пространство на правом фланге, а затем выполнил передачу в центр и нашёл соперника.

24' Бакаев дошёл до штрафной площадки и выполнил передачу на левый край на Зотова, который не сумел подработать мяч под удар.

23' Владислав Мастерной прорвался по левому флангу и выполнил прострел, который сумел прервать Егор Тесленко, выбив мяч в аут.

22' Свисток арбитра останавливает встречу, так как на газоне оказывается Сеад Хакшабанович. Повреждение оказалось несерьёзным и игрок "Рубина" продолжает поединок.

20' Корнер "Факела" с правого фланга не стал проблемой для "Рубина" - удалось выиграть воздух и выбить мяч из штрафной площади.

19' Продолжают футболисты "Рубина" пристреливаться. Сейчас Хван Ин-Бом выстрелил с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше цели.

18' На правом фланге "Факел" заработал штрафной. Последовала высокая подача во вратарскую, где надёжно сыграл Медведев, выбив мяч кулаком.

16' С правого фланга Хакшабанович выполнил корнер и партнёров не нашёл, но подбор остаётся за "Рубином".

15' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Её получает Роман Акбашев за то, что придержал Хвана Ин-Бома.

14' Солтмурад Бакаев принял мяч перед штрафной площадкой и вторым касанием нанёс удар, который оказался неточным.

13' В хорошем темпе проходит матч и команды часто добираются до ворот друг друга, но опасных моментов пока нет. Разве что удар Ин-Бома можно отметить, с которым справился Городовой.

12' Магаль выполнил вбрасывание из-за боковой, а затем последовал кросс на линию вратарской, где верх остался за футболистами "Рубина".

11' "Факел" провёл атаку правым флангом и добрался до штрафной площадки, а потом заработал аут.

9' Александр Зуев получил пространство перед штрафной площадкой, сблизился с воротами и пробил - Алексей Городовой на месте.

8' Кирилл Суслов выполнил передачу на Алексея Городового, который ударом в касание отправил игровой снаряд в центр поля.

7' "Рубин" выполнил своей первый корнер в матче, с левого фланга, но футболисты "Факела" справились, выбив мяч из штрафной.

6' Солтмурад Бакаев принял мяч на левом крае штрафной площадки, а вот пробить не смог, не попав должным образом по игровому снаряду.

5' "Рубин" переходит в позиционную атаку. "Факел" обороняется всем составом и активно вступает в прессинг.

4' Валерий Царукян не лучшим образом принял мяч на правом фланге, далеко отпустив его, а потом нарушил правила.

3' Резво начинается поединок и "Факел" уже зарабатывает первый корнер. Следует подача с левого фланга и Уремович мяч выбивает.

2' Хван Ин-Бом выполнил передачу на левый край штрафной с правого фланга, где первым на мяче оказался Неманья Пейчинович.