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Рубин
4:3
Второй тайм
Факел
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Факел
1.89
3.86
7.25
Все Коэффициенты
Рубин
Факел

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2
Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0
Факел
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0
Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-4!!! ДМИТРИЕВ!!! Олег Дмитриев исправляется за нереализованный пенальти, нанося мощнейший выстрел с левого края штрафной площадки. 
  • 83'
    Последовала подача в штрафную площадку "Рубина", где надёжно сыграл Никита Медведев - вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Кирилл Климов нарушил правила на правом фланге, уложив на газон Дэниса Файзуллина. 
  • 81'
    Ломовицкий отобрал мяч на левом фланге и выполнил передачу на Онугху, который не сумел навязать борьбу соперникам. 
  • Желтая карточка
    79'
    Михаил Смирнов сорвал контратаку "Рубина" при помощи нарушения правил, за что и получил жёлтую карточку. 
  • Угловой
    78'
    С левого фланга "Факел" исполнил корнер - мяч перелетел через всю штрафную площадку и оказался на правом фланге. 
  • Не забитый пенальти
    77'
    Не забивает Дмитриев, стреляя в левый от себя угол, куда отправился и Медведев, отразив мяч вправо. 
  • Пенальти!
    76'
    Пенальти в ворота "Рубина" назначает арбитр - Стрельник прервал прострел с левого края штрафной, сыграв рукой. 
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-3!!! СМИРНОВ!!! Откликнулся на подачу с углового с правого фланга Смирнов, пробив головой с левого угла вратарской. 
  • Опасный момент
    74'
    Андрей Никитин нанёс мощный удар с правого края штрафной площадки, с которым справился Никита Медведев, переведя мяч за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Егор Тесленко остановил атаку "Факела" на правом фланге - сначала успешно сыграл в отборе, а потом поставил спину и заработал штрафной. 
  • 72'
    Андрей Никитин прорвался по правому флангу, а вот выполнить точную подачу не сумел, попав в Кирилла Климова. 
  • 71'
    Аслан Дашаев выполнил подачу в центр штрафной площадки и нашёл голову Александра Ломовицкого, который в очередной раз снял верх. 
  • Желтая карточка
    70'
    Ленар Фаттахов получает жёлтую карточку за фол на Дэнисе Файзуллине на правом фланге. 
  • 69'
    Илья Вахания совершил рывок по правому флангу, но мячом завладеть не сумел, так как слишком сильно он летел. 
  • 2 гола - дубль!
    67'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-2!!! ОНУГХА!!! Ермаков получил мяч от защитников, затем попытался его выбить, но неудачно - попал в Онугху, от которого круглый отправился в ворота. 
  • 66'
    Иван Игнатьев получил мяч перед штрафной площадкой, затем проник в неё и выполнил неточную подачу. 
  • 65'
    Активно работает в технической зоне Олег Василенко. Просит своих подопечных действовать максимально быстро и без пауз. 
  • 64'
    "Факел" продолжает играть первым номером и проводит атаку за атакой, но "Рубин" пока справляется, не оставляя сопернику пространства. 
  • Опасный момент
    63'
    Никита Медведев вовремя вышел из ворот и сумел забрать мяч на линии штрафной площадки после неудачной попытки Хызыра Аппаев перебросить соперника. 
  • 62'
    Исполнил воронежский клуб стандарт с правого фланга, отправив мяч на дальнюю штангу, где верх остался за игроками "Рубина". 
  • Фол, нарушение
    60'
    Ломовицкий остановил Файзуллина на левом фланге, но сделал это при помощи нарушения правил. 
  • Фол, нарушение
    59'
    На правом фланге "Рубин" заработал штрафной. Быстро его разыграл, а потом и сам правила нарушил. 
  • Замена
    57'
    Существенно изменился состав "Рубина". Замены были следующими: Зотов, Уремович, Мусаев, Хван, Хакшабанович, Бакаев и Зуев ушли, а вместо них вышли Суриков, Вахания, Стрельник, Фаттахов, Игнатьев, Деспотович и Климов.
  • Опасный момент
    56'
    Контратаку 4 в 2 провёл "Рубин" и завершил её ударом, но неточным - Деспотович не попал в створ с левого края штрафной. 
  • 55'
    Онугха открылся под передачу с левого фланга и мяч принял, но далеко отпустил, чем и воспользовался голкипер "Факела". 
  • 54'
    Через заброс "Факел" попробовал провести атаку, но Александр Ломовицкий мяч перехватил, а потом отправил его за боковую линию. 
  • 52'
    Герман Онугха совершил рывок по правому флангу, но добраться до мяча не сумел, выпустив его в аут. 
  • Офсайд
    51'
    Дашаев навесил на левый край штрафной площадки и нашёл Никитина, который мяч принял, а перед этим залез в офсайд. 
  • 50'
    Позиционная атака воронежского клуба продолжается, но пока довести дело до удара не получается, так как "Рубин" надёжно действует в воздухе, прерывая подачи. 
  • 49'
    "Факел" разогнал наступление левым флангом и дошёл до штрафной, после чего выполнил прострел и заработал аут. 
  • Офсайд
    48'
    Через центр "Рубин" попытался провести атаку, но свисток арбитра помешал, так как офсайд был зафиксирован. 
  • 47'
    "Факел" сразу же попытался провести атаку правым флангом, но быстро потерял мяч и теперь "Рубин" переходит к наступлению. 
  • Второй тайм начался
    46'
    В противостоянии "Рубина" и "Факела" начинается второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, в концовке которого мы увидели четыре гола - по два от каждой из команд. А теперь немного отдохнём. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-2!!! ЗУЕВ!!! Такое ощущение, что мы смотрим хоккей, а не футбол. Что не атака, так гол. Сейчас Зуев отвоевал мяч в чужой штрафной, а потом выстрелил в правый угол и Городовой не справился. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-2!!! МАКСИМОВ!!! И сразу же сравнивает счёт "Факел", вот это реакция на второй пропущенный. Правым флангом прошла атака, затем последовал прострел на линию вратарской, откуда точно пробил Максимов. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! РАЗБОРОВ!!! Мастерной входит в штрафную площадку и выполняет подачу на дальнюю штангу с левого края, откуда результативно головой пробивает Разборов. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ТЕСЛЕНКО!!! "Рубин" исполнил корнер с правого фланга, мяч попал в Онугху и полетел в створ - Городовой отбил, а первым на добивании оказался Тесленко. 
  • 41'
    Александр Зуев завершил контратаку ударом с левого края штрафной площадки, который соперники заблокировали. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Руслан Магаль исполнил штрафной с правого фланга, отправив игровой снаряд в район ближней штанги, где первым на мяче оказался игрок "Рубина". 
  • Фол, нарушение
    38'
    Александр Ломовицкий попал под прессинг около своей штрафной, но сыграл максимально уверенно и надёжно - поставил корпус и заработал штрафной. 
  • Желтая карточка
    37'
    Третью жёлтую карточку выдал арбитр. На сей раз наказание получил Неманья Пейчинович, сбив Германа Онугху в центре поля. 
  • 36'
    После первого забитого гола темп матча существенно упал. Это было ожидаемо, так как сегодня команды проводят первый поединок после отпуска. 
  • 35'
    "Факел" провёл быструю атаку правым флангом, а когда дошёл до штрафной площадки, допустил ошибку в передаче. 
  • 34'
    Александр Зуев поддержал атаку левым флангом, а затем ещё и удар в правый нижний угол нанёс, но Алексей Городовой справился, отразив мяч влево. 
  • 33'
    Роман Акбашев не лучшим образом исполнил стандарт, отправив мяч в штрафную низом, чем и воспользовался "Рубин", выбив игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Руслан Магаль ушёл от Георгия Зотова на левом фланге, а потом оказался на газоне. Штрафной в пользу "Факела". 
  • 31'
    Онугха разогнал атаку левым флангом, дошёл до штрафной, а потом взял паузу и контратака превратилась в позиционное наступление. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ОНУГХА!!! Герман Онугха ворвался в штрафную площадку и оказался лицом к лицу с Алексеем Городовым, после чего точно пробил в правый угол. 
  • Угловой
    29'
    Пока никакой остроты не несут корнеры. Вот и сейчас угловой в исполнении "Рубина" стал лёгкой добычей для "Факела". 
  • Опасный момент
    28'
    Герман Онугха откликнулся на передачу Ин-Бома с правого фланга и пробил с линии вратарской - Городовой справился, отразив мяч за лицевую. 
  • Желтая карточка
    27'
    Филип Уремович совершил тактический фол на левом фланге, сорвав быструю атаку соперника, после чего увидел перед собой жёлтую карточку. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Медицинская бригада "Факела" выходит на поле, чтобы оказать помощь Алексею Городовому, который выбил мяч из штрафной площадки, а потом неудачно приземлился. 
  • 25'
    Солтмурад Бакаев получил пространство на правом фланге, а затем выполнил передачу в центр и нашёл соперника. 
  • 24'
    Бакаев дошёл до штрафной площадки и выполнил передачу на левый край на Зотова, который не сумел подработать мяч под удар. 
  • 23'
    Владислав Мастерной прорвался по левому флангу и выполнил прострел, который сумел прервать Егор Тесленко, выбив мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Свисток арбитра останавливает встречу, так как на газоне оказывается Сеад Хакшабанович. Повреждение оказалось несерьёзным и игрок "Рубина" продолжает поединок. 
  • Угловой
    20'
    Корнер "Факела" с правого фланга не стал проблемой для "Рубина" - удалось выиграть воздух и выбить мяч из штрафной площади. 
  • 19'
    Продолжают футболисты "Рубина" пристреливаться. Сейчас Хван Ин-Бом выстрелил с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше цели. 
  • Фол, нарушение
    18'
    На правом фланге "Факел" заработал штрафной. Последовала высокая подача во вратарскую, где надёжно сыграл Медведев, выбив мяч кулаком. 
  • Угловой
    16'
    С правого фланга Хакшабанович выполнил корнер и партнёров не нашёл, но подбор остаётся за "Рубином". 
  • Желтая карточка
    15'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Её получает Роман Акбашев за то, что придержал Хвана Ин-Бома. 
  • 14'
    Солтмурад Бакаев принял мяч перед штрафной площадкой и вторым касанием нанёс удар, который оказался неточным. 
  • 13'
    В хорошем темпе проходит матч и команды часто добираются до ворот друг друга, но опасных моментов пока нет. Разве что удар Ин-Бома можно отметить, с которым справился Городовой. 
  • 12'
    Магаль выполнил вбрасывание из-за боковой, а затем последовал кросс на линию вратарской, где верх остался за футболистами "Рубина". 
  • 11'
    "Факел" провёл атаку правым флангом и добрался до штрафной площадки, а потом заработал аут. 
  • 9'
    Александр Зуев получил пространство перед штрафной площадкой, сблизился с воротами и пробил - Алексей Городовой на месте. 
  • 8'
    Кирилл Суслов выполнил передачу на Алексея Городового, который ударом в касание отправил игровой снаряд в центр поля. 
  • Угловой
    7'
    "Рубин" выполнил своей первый корнер в матче, с левого фланга, но футболисты "Факела" справились, выбив мяч из штрафной. 
  • 6'
    Солтмурад Бакаев принял мяч на левом крае штрафной площадки, а вот пробить не смог, не попав должным образом по игровому снаряду. 
  • 5'
    "Рубин" переходит в позиционную атаку. "Факел" обороняется всем составом и активно вступает в прессинг. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Валерий Царукян не лучшим образом принял мяч на правом фланге, далеко отпустив его, а потом нарушил правила. 
  • Угловой
    3'
    Резво начинается поединок и "Факел" уже зарабатывает первый корнер. Следует подача с левого фланга и Уремович мяч выбивает. 
  • 2'
    Хван Ин-Бом выполнил передачу на левый край штрафной с правого фланга, где первым на мяче оказался Неманья Пейчинович. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, "Рубин" начал с центра поля. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Факел", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Факел
1.89
3.86
7.25
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Где смотреть матч Рубин 4:3 Факел онлайн


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Факел

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