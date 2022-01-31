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История личных встреч
Спартак Москва
Рига
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1
Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Рига
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рига - ФК Валмиера 0:0 РФШ Рига - Рига 0:0 ФК Валмиера - Рига 1:1 Даугавпилс - Рига 3:0
Рига - Метта 1:1 Спартак Юрмала - Рига 1:1 Рига - РФШ Рига 1:1 Рига - Лиепая 0:1 Рига - Даугавпилс 7:1 Линкольн - Рига 3:1 Рига - Линкольн 1:1 Хибернианс - Рига 1:4 Рига - Хибернианс 0:1 Шкендия - Рига 0:1 Метта - Рига 0:1 Рига - Шкендия 2:0 Спартак Юрмала - Рига 2:3 Рига - Мальмё 1:1 Мальмё - Рига 1:0 Лиепая - Рига 1:0
Прогнозы на матч Спартак Москва - Рига
Исход игры
Спартак Москва
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Рига
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
43.9% (18)
Нет
56.1% (23)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
38.1% (16)
2:1 Спартак Москва
33.3% (14)
1:0 Спартак Москва
9.5% (4)
3:1 Спартак Москва
7.1% (3)
3:0 Спартак Москва
7.1% (3)
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