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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.31
Промес Куинси 3 0.23
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.15
Зобнин Роман 2 0.15
Джикия Георгий 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Литвинов Руслан 1 0.08
Айртон Лукас 1 0.08
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.54
Жемалетдинов Рифат 5 0.38
Камано Франсуа 2 0.15
Лисакович Виталий 1 0.08
Едвай Тин 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Рыбус Мацей 0 0
Керк Джирано 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Бека Алексис 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Кофрие Максимилиано 2 1
Бакаев Зелимхан 3 0
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Рыбус Мацей 4 0
Кастро Пабло 4 0
Бека Алексис 4 0
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Спартак Москва 28.6% (12)
    X 35.7% (15)
    Локомотив Москва 35.7% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.55
    3.74
    3.45
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    28.6% (12)
    Ничья
    35.7% (15)
    Локомотив Москва
    35.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    1:2 Локомотив Москва
    33.3% (14)
    2:1 Спартак Москва
    23.8% (10)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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