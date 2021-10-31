Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
Локомотив Москва
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.31
|Промес Куинси
|3
|0.23
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.15
|Зобнин Роман
|2
|0.15
|Джикия Георгий
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Литвинов Руслан
|1
|0.08
|Айртон Лукас
|1
|0.08
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.54
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.38
|Камано Франсуа
|2
|0.15
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|Едвай Тин
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Керк Джирано
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|1
|Бакаев Зелимхан
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Рыбус Мацей
|4
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Спартак Москва
28.6% (12)
Ничья
35.7% (15)
Локомотив Москва
35.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (14)
1:2 Локомотив Москва
33.3% (14)
2:1 Спартак Москва
23.8% (10)
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