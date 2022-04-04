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  3. Норвегия: Первый дивизион
Осане
1:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 1239
Старт
30
Лисгард
Идар
23
Erlend
Hellevik
Larsen
6
Bjarte
Haugsdal
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
7
Mats
Selmer
Thornes
19
Ларсен
Кристоффер
21
Haakon
Lorentzen
17
Ryan
Doghman
9
Мюклебуст
Эрлинг
96
Mark
Jensen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
15
Робстад
Хенрик
14
Марес
Люк
23
Mathias
Grundetjern
8
Kristoffer
Valsvik
7
Дервискадич
Эмир
22
Тённесен
Кристоффер
6
Антонссон
Бьярни
9
Браут-Брюнес
Джонатан
16
Фаллениус
Оскар
Осане
4-2-3-1
Старт
3-4-3

История личных встреч

Осане
Старт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
4:0

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4 Осане - Стрёммен 2:1 Брюне - Осане 1:1 Осане - Гроруд 3:1
Старт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1
Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2
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