1:5
Конец матча
Стадион: Myrdal Gress Зрители: 1239
0:1
2' ГолБраут-Брюнес Джонатан
0:2
23' ГолБраут-Брюнес Джонатан
1:2
48' ГолМюклебуст Эрлинг
53' Желтая карточкаМюклебуст Эрлинг
1:3
59' ГолБраут-Брюнес Джонатан
1:4
61' ГолФаллениус Оскар
1:5
90' ГолФаллениус Оскар
Ход матча
2'
23'
48'
53'
59'
61'
90'
30
Лисгард
Идар
17
Ryan
Doghman
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ryan DoghmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Emil KalsaasЗащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Осане
Старт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4 Осане - Стрёммен 2:1 Брюне - Осане 1:1 Осане - Гроруд 3:1
Старт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1
Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2