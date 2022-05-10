1:2
Конец матча
0:1
5' ГолAbiel Osorio
28' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
36' Желтая карточкаЛертора Федерико
51' Желтая карточкаFacundo Garces
1:1
65' ГолАбила Рамон
1:2
74' ГолДженсон Лукас
77' Желтая карточкаSebastian Sosa II
1:2
85' Не забитый пенальтиАбила Рамон
Ход матча
5'
0:1
36'
51'
65'
1:1
74'
1:2
85'
1:2
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Колон
Велес Сарсфилд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|5
|0.36
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (1)
|0.29
|Абила Рамон
|2
|0.14
|Cristian Bernardi
|2
|0.14
|Facundo Farias
|2 (1)
|0.14
|Facundo Garces
|1
|0.07
|Santiago Pierotti
|1
|0.07
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|Rafael Delgado
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|7 (2)
|0.5
|Luca Orellano
|2
|0.14
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Пратто Лукас
|1
|0.07
|Julian Fernandez
|1
|0.07
|Abiel Osorio
|1
|0.07
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лертора Федерико
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Joaquin Novillo
|3
|0
|Facundo Farias
|3
|0
|Гольц Паоло
|2
|0
|Tomas Moschion
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|1
|1
|Sebastian Sosa II
|2
|0
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Franco Diaz
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Maximo Perrone
|1
|0
|Mateo Seoane
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
2
12%
3
23%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
6
30%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
25%
3
25%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2
Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|14
|9
|2
|3
|31 - 12
|29
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Банфилд
|1:0
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|8.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|4
|6
|4
|13 - 12
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|10.
|Колон
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|11.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Ланус
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|14.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Банфилд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|7
|0
|3
|4
|3 - 10
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ланус
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4