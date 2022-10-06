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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Штурм
0:0
Конец матча
Лацио
0'
25' Желтая карточка
Катальди Данило
34' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
35' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
82' Вторая желтая карточка
Газибегович Юсуф
88' Желтая карточка
Патрик
90' Желтая карточка
Зибенхандль Йорг
90' Желтая карточка
Китеишвили Отар
90'+7
Лучшие моменты (видео). Лига Евр...

Ход матча

25'
 
Катальди Данило
34'
Хирлендер Штефан
 
35'
Газибегович Юсуф
 
46'
 
Дзакканьи Маттиа
Андерсон Фелипе
46'
 
Лаццари Мануэль
Марушич Адам
63'
 
Весино Матиас
Милинкович-Савич Сергей
69'
Китеишвили Отар
Хорват Томи
 
70'
Фусейни Мохаммед II
Бовинг Виллиам
 
72'
 
Канчельери Маттео
Педро Родригес
74'
 
Патрик
Хила Марио
75'
Любич Иван
Хирлендер Штефан
 
76'
Саркария Манприт
Айети Альбиан
 
82'
Газибегович Юсуф
 
84'
Инголич Сандро
Прасс Александр
 
88'
 
Патрик
90'
Зибенхандль Йорг
 
90'
Китеишвили Отар
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 125
Штурм 4.8% (6)
X 9.6% (12)
Лацио 85.6% (107)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
15
Бовинг
Виллиам
9
Айети
Альбиан
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Штурм
4-3-1-2
Лацио
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 1 0.33
Данте Амаду 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 0.67
Альберто Луис 1 0.33
Андерсон Фелипе 1 0.33
Милинкович-Савич Сергей 1 0.33
Иммобиле Чиро 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 2 1
Газибегович Юсуф 2 1
Вютрих Грегори 1 0
Айети Альбиан 1 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Любич Иван 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Катальди Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0
Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
2. Штурм Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
3. Митьюлланд Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
4. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Фейеноорд Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
2. Фейеноорд Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
3. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Хирлендер Штефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Катальди Данило получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Штурм 4.8% (6)
    X 9.6% (12)
    Лацио 85.6% (107)
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    Прогнозы на матч Штурм 0:0 Лацио

    Исход игры
    Штурм
    4.8% (6)
    Ничья
    9.6% (12)
    Лацио
    85.6% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.07% (89)
    Меньше
    23.93% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    54.4% (68)
    1:3 Лацио
    10.4% (13)
    0:2 Лацио
    7.2% (9)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    0:1 Лацио
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Штурм
    2.4% (3)
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