Тур: 3. Стадион: Меркур Арена.
0'
25' Желтая карточкаКатальди Данило
34' Желтая карточкаХирлендер Штефан
35' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
82' Вторая желтая карточкаГазибегович Юсуф
88' Желтая карточкаПатрик
90' Желтая карточкаЗибенхандль Йорг
90' Желтая карточкаКитеишвили Отар
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
34'
35'
74'
82'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|1
|0.33
|Данте Амаду
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|0.67
|Альберто Луис
|1
|0.33
|Андерсон Фелипе
|1
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.33
|Иммобиле Чиро
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|1
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0
Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Штурм 0:0 Лацио
Исход игры
Штурм
4.8% (6)
Ничья
9.6% (12)
Лацио
85.6% (107)
Тотал 2.5
Больше
76.07% (89)
Меньше
23.93% (28)
Обе команды забьют
Да
82.05% (96)
Нет
17.95% (21)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.4% (68)
1:3 Лацио
10.4% (13)
0:2 Лацио
7.2% (9)
1:1 Ничья
7.2% (9)
0:1 Лацио
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:0 Штурм
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!