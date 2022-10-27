Тур: 5. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Стефански Даниэль
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолИсаксен Густав
15' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
1:1
36' ГолМилинкович-Савич Сергей
42' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
2:1
58' ГолПедро Родригес
69' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
80' Undefined phrase: football_event_Педро Родригес
89' Желтая карточкаВесино Матиас
90' Желтая карточкаЖуниньо
90' Желтая карточкаСвятченко Эрик
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
0:1
36'
42'
58'
69'
80'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Угбо МаркВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куаку КрисНападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|0.4
|Педро Родригес
|2
|0.4
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.4
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|Иммобиле Чиро
|1 (1)
|0.2
|Альберто Луис
|1
|0.2
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|3
|0.6
|Святченко Эрик
|2
|0.4
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.2
|Паулиньо VI
|1
|0.2
|Мартинес Эмилиано
|1
|0.2
|Жуниньо
|1
|0.2
|Каба Сори
|1
|0.2
|Дрейер Андерс
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаццари Мануэль
|1
|1
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|2
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Жуниньо
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4
Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2
Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Митьюлланд
Исход игры
Лацио
96.1% (124)
Ничья
1.6% (2)
Митьюлланд
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (69)
Меньше
42.5% (51)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
2:1 Лацио
34.9% (45)
2:0 Лацио
31% (40)
3:1 Лацио
14% (18)
1:0 Лацио
7.8% (10)
3:0 Лацио
2.3% (3)
4:1 Лацио
1.6% (2)
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