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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Лацио
2:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
8' Гол
Исаксен Густав
15' Желтая карточка
Романьоли Алессио
1:1
36' Гол
Милинкович-Савич Сергей
42' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
2:1
58' Гол
Педро Родригес
69' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
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Педро Родригес
89' Желтая карточка
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Жуниньо
90' Желтая карточка
Святченко Эрик
90'+7
Гол Педро отменен из-за офсайда ...
2:1. Гол Педро (видео). Лига Евр...
Удар Дзакканьи в перекладину (ви...
Дрейер попал в перекладину (виде...
Святченко выносит мяч из пустых ...
1:1. Гол Сергея Милинковича-Сави...
0:1. Гол Густава Исаксена (видео...

Ход матча

8'
0:1
Исаксен Густав
15'
Романьоли Алессио
 
36'
Милинкович-Савич Сергей
(Андерсон Фелипе)
1:1
42'
 
Андерссон Йоэль
53'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
53'
 
Систо Пионе
Чилуфя Эдвард
55'
Катальди Данило
Антонио Маркос
 
55'
Весино Матиас
Башич Тома
 
55'
Педро Родригес
Канчельери Маттео
 
58'
Педро Родригес
(Дзакканьи Маттиа)
2:1
61'
 
Каба Сори
Шарлес
69'
Дзакканьи Маттиа
 
73'
Ромеро Лука
Дзакканьи Маттиа
 
80'
Педро Родригес
 
82'
Казале Николо
Хила Марио
 
82'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
82'
 
Жуниньо
Мартинес Эмилиано
89'
Весино Матиас
 
90'
 
Жуниньо
90'
 
Святченко Эрик

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Лацио 96.1% (124)
X 1.6% (2)
Митьюлланд 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Антонио
Маркос
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
11
Канчельери
Маттео
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
5
Мартинес
Эмилиано
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
Лацио
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 0.4
Педро Родригес 2 0.4
Милинкович-Савич Сергей 2 0.4
Андерсон Фелипе 1 0.2
Иммобиле Чиро 1 (1) 0.2
Альберто Луис 1 0.2
Дзакканьи Маттиа 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 3 0.6
Святченко Эрик 2 0.4
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.2
Паулиньо VI 1 0.2
Мартинес Эмилиано 1 0.2
Жуниньо 1 0.2
Каба Сори 1 0.2
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаццари Мануэль 1 1
Романьоли Алессио 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Катальди Данило 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 2 0
Лоссль Йонас 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Жуниньо 2 0
Паулиньо VI 2 0
Далсгор Хенрик 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4
Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2
Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 2 2 1 9 - 10 8
2. Фейеноорд Заявка 4 1 2 1 12 - 8 5
3. Штурм Заявка 4 1 2 1 3 - 8 5
4. Митьюлланд Заявка 5 1 2 2 10 - 8 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
3. Штурм Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
2. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
3. Фейеноорд Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
4. Штурм Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
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    Прогнозы 129
    Лацио 96.1% (124)
    X 1.6% (2)
    Митьюлланд 2.3% (3)
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    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Митьюлланд

    Исход игры
    Лацио
    96.1% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Митьюлланд
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (69)
    Меньше
    42.5% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    34.9% (45)
    2:0 Лацио
    31% (40)
    3:1 Лацио
    14% (18)
    1:0 Лацио
    7.8% (10)
    3:0 Лацио
    2.3% (3)
    4:1 Лацио
    1.6% (2)
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