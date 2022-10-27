Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

45' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

41' Милинкович-Савич Сергей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Emiliano Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

37' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

37' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей забивает с правой ноги!

36' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Митьюлланд

35' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

33' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Emiliano Martinez пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

24' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Митьюлланд

19' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

18' Дрейер Андерс пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Матч возобновлен

16' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Романьоли Алессио получил желтую карточку от судьи

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Лацио

13' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Оооо... вот это был удар! Милинкович-Савич Сергей должен был забить с этой позиции.

13' Милинкович-Савич Сергей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Удар от ворот произведет Митьюлланд

11' Mario Gila ослабляет давление, выбив мяч.

11' Феррейра Эвандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Антонио Маркос плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Г О О О О Л - Исаксен Густав из команды Митьюлланд правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

8' Mario Gila ошибается в защите.

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

5' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля