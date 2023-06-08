Лувумбо накрутил соперника на фланге и прострелил в штрафную, но Жужек в подкате смог перевести сферу в аут.

Убежал в контратаку по флангу Бенедетти и прострелил в штрафную, но здесь Радунович кулаком вынес сферу подальше от ворот.

На фланге получил по ногам Бенедетти в борьбе против Дзаппы. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр в этом эпизоде.

По флангу забросил Дорваль на ход Майта, но того опередил Дентелло и в чистом подкате смог выбить сферу за боковую линию.

Долго катают мяч в центре поля игроки "Бари", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону в последние минуты.

Дорваль подключился к атаке своей команды по флангу и прострелил в штрафную, но мяч на выходе перехватил спокойно Радунович.

Ворвался в штрафную соперника Хеддира, расшатал защитника и пробил низом в дальний угол, но каким-то чужом смог ногами отбить на угловой Радунович.

С углового навесил в центр штрафной Бенедетти, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Радунович.

Лападула зацепился за мяч и пробил с разворота, но мяч принял на себя в последний момент Майелло, переведя на угловой.

После навеса с углового пробивал головой из пределов штрафной Манкозу, но мяч полетел немного выше перекладины.

Вновь с правого фланга пытался прострелить низом Нандес в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на очередной угловой.

С угла поля последовала подача в исполнении Нандеса на дальнюю штангу, где головой пробил Дентелло, но намного выше перекладины.

Пробивал головой Манкозу из пределов штрафной соперника после подачи с фланга, но мяч полетел немного неточно.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Манкозу и присел на газон. Без помощи медиков не обойтись.

Забросил нандес с фланга в штрафную на ход Лападуле, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.

С углового последовала подача от Нандеса на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Викари и головой вынес сферу подальше.

Проникающий пас исполнял Лувумбо в штрафную на ход Лападуле, но перехватил этот пас в подкате Жужек.

Откровенно сбивал соперника в центре поля Дейола. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

Судья добавил к времени первого тайма четыре минуты.

Убежал по флангу на скорости Майта и навесил в центр штрафной, где Викари пробил головой, но крайне неточно.

Отобрал мяч в центре поля Моракьоли и тут же забросил вперед на ход Хеддире, но он выпустил снаряд в борьбе с защитником в аут.

Лувумбо накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но удар в касание от Лападулы заблокировали защитники.

На этом судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

43' Ушел от соперника по флангу на скорости Нандес и навесил в центр штрафной, но здесь мяч на выходе забрал в руки Каприле.

42' После скидки головой от Лападулы пробил по воротам с дальней дистанции Дентелло, но точности ему явно не хватило.

41' Дальний заброс исполнял Дейола на чужую половину поля, куда забегал Лападула, но проиграл он борьбу за мяч Жужеку.

40' Нет гола! Хеддира пробил слабо и практически по центру ворот, так что без проблем Радунович отбил перед собой, а после в падении не позволил Хеддеире сыграть на добивании.

39' Мяч угодил в руку защитника в прошлом эпизоде, что увидел арбитр на повторе. Это пенальти и шанс для гостей сравнять счет!

38' Сместился с фланга в штрафную на скорости Моракьоли и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

37' С углового вновь последовала подача от Эспозито на ближнюю штангу, но здесь Лападула спокойно вынес сферу в аут.

36' Со штрафного Эспозито навесил на линию вратарской, где выиграл верх Хеддира и пробил головой, но не попал в створ ворот.

35' На фланге Макумбу наступил грубо на ногу Дорвалю в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Бари".

34' Получил по ногам в центре поля Манкозу в борьбе против Майелло. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

33' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Хеддира. Потребуется ему помощь медицинского штаба.

32' Навесил с угла поля Эспозито в центр штрафной, где пробил головой Хеддира в борьбе с голкипером, но не попал в створ ворот.

31' Моракьоли накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

30' Дорваль убегал от соперника на скорости по флангу, но по ногам получил в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

29' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Бенедетти после паса от Хеддиры, но мяч полетел немного неточно.

28' Прорывался в атаку по правому флангу Дорваль и прострелил в центр на Эспозито, но того от мяча от еснил корпусом Макумбу.

27' По флангу отдавал пас Даппа на ход Нандесу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за боковую линию.

26' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Эспозито на ход Хеддире, но этот пас перехватили защитники.

25' После скидки головой от Лападулы пробил из пределов чужой штрафной Манкозу, но мяч кулаками в сторону смог отбить Каприле.

25' Ушел от соперника на фланге Дентелло и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе голкипер забрал мяч в свои руки.

24' Со своей половины поля забросил Майелло в штрафную на ход Эспозито, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

23' После навеса с угла поля от Нандеса пробил головой из пределов штрафной Дейола, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

22' Ворвался с левого фланга в штрафную соперника Лувумбо и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

21' Получил по голове локтем на фланге Дентелло в борьбе против Дорваля. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

20' Ворвался на скорости в штрафную соперника Лувумбо, но не стал бить, а отдал поперек на Лападулу, который финтом уложил на газон голкипера и защитника, после чего отправил снаряд в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.

19' После навеса с угла поля от Эспозито на дальней штанге пробил головой Жужек, но мяч полетел в сантиметрах от стойки.

18' Красивым финтом обыграл защитника перед чужой штрафной Эспозито и пробил по воротам, но мяч от ноги Голданиги полетел на очередной угловой.

17' С углового навесил на ближнюю штангу Эспозито, но здесь выше всех прыгнул Гольданига и головой вынес сферу подальше.

16' Диагональ вновь исполнял Майта в штрафную на Эспозито, но того опередил защитник и головой вынес сферу за пределы поля.

15' Дальний заброс исполнял Майта в штрафную на ход Эспозито, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

14' Потерял мяч в центре поля Нандес, после чего вынужден был сбивать соперника в подкате. Судья пока не стал показывать карточку.

13' Далеко вбросил аут Дорваль на угол вратарской, но здесь не смог пробить Эспозито в верховой борьбе против Гольданиги.

12' С центра поля забросил Майелло в штрафную на ход Хеддире, но того опередил Альтаре и головой вынес сферу в аут.

11' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джанлука Лападула! В штрафную соперника ворвался Лападула на скорости, получил мяч после заброса от Дейолы и головой в падении отправил его точно в дальний нижний угол ворот.

10' В центре поля Хеддира подтолкнул в спину Манкозу в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

9' Со штрафного навесил Нандес в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь проиграл Дейола верховую борьбу за мяч Бенедетти.

8' Получил по ногам на фланге Дзаппа после подката от Маццотты. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кальяри".

7' С углового навесил Нандес на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вернул сферу обратно на фланг Жужек.

6' Оторвался от опеки соперника по флангу Нандес и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.

5' Убежал в контратаку Моракьолли по левой бровке и прострелил в центр, но этот пас перехватили спокойно защитники.

4' Снова прорывался с фланга в штрафную Лувумбо и с острого угла пробил по воротам, но точности этому выстрелу не хватило.

3' Убежал в атаку по левой бровке Лувумбо и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно перехватил в своей штрафной Викари.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.