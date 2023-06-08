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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: .
Кальяри
1:0
Второй тайм: 63'
Бари
0'
1:0
9' Гол
Лападула Джанлука
1:0
39' Не забитый пенальти
Хеддира Валид

Ход матча

9'
Лападула Джанлука
(Манкозу Марко)
1:0
39'
1:0
Хеддира Валид
56'
Прелец Ник
Манкозу Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Кальяри 89.5% (102)
X 6.1% (7)
Бари 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Бари
5.70
4.70
5.20
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
37
Дентелло
Пауло
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
8
Нандес
Найтан
5
Манкозу
Марко
77
Лувумбо
Зито
9
Лападула
Джанлука
18
Каприле
Элия
93
Дорваль
Мехди
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
14
Моракьоли
Грегорио
11
Хеддира
Валид
9
Эспозито
Себастьяно
Кальяри
4-2-3-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Бари

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
0:3
СB
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 (1) 1
Лувумбо Зито 2 0.5
Нандес Найтан 0 0
Манкозу Марко 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетти Леонардо 1 0.33
Фолоруншо Майкл 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доссена Альберто 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Радунович Борис 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 0 1
Фолоруншо Майкл 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бари
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0

Результаты матчей

Кальяри
Бари

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 4
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Кальяри Доссена Альберто 2
Бари Риччи Джакомо 1
Кальяри Виола Николас 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Дорваль подключился к атаке своей команды по флангу и прострелил в штрафную, но мяч на выходе перехватил спокойно Радунович.
  • 63'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Бари", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону в последние минуты.
  • 62'
    По флангу забросил Дорваль на ход Майта, но того опередил Дентелло и в чистом подкате смог выбить сферу за боковую линию.
  • 61'
    На фланге получил по ногам Бенедетти в борьбе против Дзаппы. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр в этом эпизоде.
  • 60'
    Убежал в контратаку по флангу Бенедетти и прострелил в штрафную, но здесь Радунович кулаком вынес сферу подальше от ворот.
  • 59'
    Лувумбо накрутил соперника на фланге и прострелил в штрафную, но Жужек в подкате смог перевести сферу в аут.
  • Замена
    58'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Манкозу игру продолжать будет Ник Прелец.
  • 57'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Манкозу и присел на газон. Без помощи медиков не обойтись.
  • 56'
    Пробивал головой Манкозу из пределов штрафной соперника после подачи с фланга, но мяч полетел немного неточно.
  • 55'
    С угла поля последовала подача в исполнении Нандеса на дальнюю штангу, где головой пробил Дентелло, но намного выше перекладины.
  • 54'
    Вновь с правого фланга пытался прострелить низом Нандес в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника отправился на очередной угловой.
  • 53'
    После навеса с углового пробивал головой из пределов штрафной Манкозу, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Угловой
    52'
    Лападула зацепился за мяч и пробил с разворота, но мяч принял на себя в последний момент Майелло, переведя на угловой.
  • 51'
    С углового навесил в центр штрафной Бенедетти, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Радунович.
  • Опасный момент
    50'
    Ворвался в штрафную соперника Хеддира, расшатал защитника и пробил низом в дальний угол, но каким-то чужом смог ногами отбить на угловой Радунович.
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    • 49'
      Проникающий пас исполнял Лувумбо в штрафную на ход Лападуле, но перехватил этот пас в подкате Жужек.
    • 48'
      С углового последовала подача от Нандеса на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Викари и головой вынес сферу подальше.
    • Угловой
      47'
      Забросил нандес с фланга в штрафную на ход Лападуле, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли хозяева удержать преимущество!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      На этом судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Лувумбо накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но удар в касание от Лападулы заблокировали защитники.
    • 45'
      Отобрал мяч в центре поля Моракьоли и тут же забросил вперед на ход Хеддире, но он выпустил снаряд в борьбе с защитником в аут.
    • 45'
      Убежал по флангу на скорости Майта и навесил в центр штрафной, где Викари пробил головой, но крайне неточно.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья добавил к времени первого тайма четыре минуты.
    • 44'
      Откровенно сбивал соперника в центре поля Дейола. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
    • 43'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Нандес и навесил в центр штрафной, но здесь мяч на выходе забрал в руки Каприле.
    • 42'
      После скидки головой от Лападулы пробил по воротам с дальней дистанции Дентелло, но точности ему явно не хватило.
    • 41'
      Дальний заброс исполнял Дейола на чужую половину поля, куда забегал Лападула, но проиграл он борьбу за мяч Жужеку.
    • Не забитый пенальти
      40'
      Нет гола! Хеддира пробил слабо и практически по центру ворот, так что без проблем Радунович отбил перед собой, а после в падении не позволил Хеддеире сыграть на добивании.
    • Пенальти!
      39'
      Мяч угодил в руку защитника в прошлом эпизоде, что увидел арбитр на повторе. Это пенальти и шанс для гостей сравнять счет!
    • 38'
      Сместился с фланга в штрафную на скорости Моракьоли и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 37'
      С углового вновь последовала подача от Эспозито на ближнюю штангу, но здесь Лападула спокойно вынес сферу в аут.
    • 36'
      Со штрафного Эспозито навесил на линию вратарской, где выиграл верх Хеддира и пробил головой, но не попал в створ ворот.
    • 35'
      На фланге Макумбу наступил грубо на ногу Дорвалю в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Бари".
    • 34'
      Получил по ногам в центре поля Манкозу в борьбе против Майелло. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 33'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Хеддира. Потребуется ему помощь медицинского штаба.
    • 32'
      Навесил с угла поля Эспозито в центр штрафной, где пробил головой Хеддира в борьбе с голкипером, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      31'
      Моракьоли накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 30'
      Дорваль убегал от соперника на скорости по флангу, но по ногам получил в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 29'
      Решился на дальний удар метров с двадцати трех Бенедетти после паса от Хеддиры, но мяч полетел немного неточно.
    • 28'
      Прорывался в атаку по правому флангу Дорваль и прострелил в центр на Эспозито, но того от мяча от еснил корпусом Макумбу.
    • 27'
      По флангу отдавал пас Даппа на ход Нандесу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за боковую линию.
    • 26'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Эспозито на ход Хеддире, но этот пас перехватили защитники.
    • 25'
      После скидки головой от Лападулы пробил из пределов чужой штрафной Манкозу, но мяч кулаками в сторону смог отбить Каприле.
    • 25'
      Ушел от соперника на фланге Дентелло и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе голкипер забрал мяч в свои руки.
    • 24'
      Со своей половины поля забросил Майелло в штрафную на ход Эспозито, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 23'
      После навеса с угла поля от Нандеса пробил головой из пределов штрафной Дейола, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
    • Угловой
      22'
      Ворвался с левого фланга в штрафную соперника Лувумбо и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 21'
      Получил по голове локтем на фланге Дентелло в борьбе против Дорваля. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • Офсайд
      20'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Лувумбо, но не стал бить, а отдал поперек на Лападулу, который финтом уложил на газон голкипера и защитника, после чего отправил снаряд в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 19'
      После навеса с угла поля от Эспозито на дальней штанге пробил головой Жужек, но мяч полетел в сантиметрах от стойки.
    • Угловой
      18'
      Красивым финтом обыграл защитника перед чужой штрафной Эспозито и пробил по воротам, но мяч от ноги Голданиги полетел на очередной угловой.
    • 17'
      С углового навесил на ближнюю штангу Эспозито, но здесь выше всех прыгнул Гольданига и головой вынес сферу подальше.
    • Угловой
      16'
      Диагональ вновь исполнял Майта в штрафную на Эспозито, но того опередил защитник и головой вынес сферу за пределы поля.
    • 15'
      Дальний заброс исполнял Майта в штрафную на ход Эспозито, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 14'
      Потерял мяч в центре поля Нандес, после чего вынужден был сбивать соперника в подкате. Судья пока не стал показывать карточку.
    • 13'
      Далеко вбросил аут Дорваль на угол вратарской, но здесь не смог пробить Эспозито в верховой борьбе против Гольданиги.
    • 12'
      С центра поля забросил Майелло в штрафную на ход Хеддире, но того опередил Альтаре и головой вынес сферу в аут.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джанлука Лападула! В штрафную соперника ворвался Лападула на скорости, получил мяч после заброса от Дейолы и головой в падении отправил его точно в дальний нижний угол ворот.
    • 10'
      В центре поля Хеддира подтолкнул в спину Манкозу в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 9'
      Со штрафного навесил Нандес в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь проиграл Дейола верховую борьбу за мяч Бенедетти.
    • 8'
      Получил по ногам на фланге Дзаппа после подката от Маццотты. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кальяри".
    • 7'
      С углового навесил Нандес на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вернул сферу обратно на фланг Жужек.
    • 6'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Нандес и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 5'
      Убежал в контратаку Моракьолли по левой бровке и прострелил в центр, но этот пас перехватили спокойно защитники.
    • 4'
      Снова прорывался с фланга в штрафную Лувумбо и с острого угла пробил по воротам, но точности этому выстрелу не хватило.
    • 3'
      Убежал в атаку по левой бровке Лувумбо и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно перехватил в своей штрафной Викари.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Продолжается в Италии борьба за попадание в Серию А, так в финальном раунде плей-офф встретятся "Кальяри" и "Бари". Комментировать первую игру этих команд для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
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      • Прогнозы 114
      Кальяри 89.5% (102)
      X 6.1% (7)
      Бари 4.4% (5)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Кальяри
      Ничья
      Бари
      5.70
      4.70
      5.20
      Все Коэффициенты
    • Второй тайм
    • 56'
      Манкозу Марко уходит с поля. Ник Прелец выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Валид Кеддира пробил пенальти, но не смог забить!
    • 9'
      Манкозу Марко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    Где смотреть матч Кальяри 1:0 Бари онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Бари

    Исход игры
    Кальяри
    89.5% (102)
    Ничья
    6.1% (7)
    Бари
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (60)
    Нет
    44.44% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    41.2% (47)
    1:0 Кальяри
    34.2% (39)
    2:0 Кальяри
    7.9% (9)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Бари
    3.5% (4)
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