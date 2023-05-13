Тур: 37. Стадион: Сардиния Арена.
0'
0:1
16' ГолСегре Джакопо
21' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
1:1
25' ГолДейола Алессандро
42' Желтая карточкаМатею Алеш
50' Желтая карточкаAlberto Dossena
51' Желтая карточкаIvan Marconi
56' Вторая желтая карточкаIvan Marconi
2:1
64' ГолЛападула Джанлука
90' Желтая карточкаЛелла Нунцио
90'+6
Ход матча
16'
0:1
21'
25'
42'
50'
51'
56'
64'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
430 Количество передач 355
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Кальяри
Палермо
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|20 (3)
|0.54
|Паволетти Леонардо
|6
|0.16
|Манкозу Марко
|5 (1)
|0.14
|Дейола Алессандро
|3
|0.08
|Лувумбо Зито
|3
|0.08
|Дзаппа Габриэле
|3
|0.08
|Paulo Dentello
|2
|0.05
|Курфалидис Христос
|1
|0.03
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|16 (4)
|0.43
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Сегре Джакопо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.08
|Ivan Marconi
|3
|0.08
|Элия Сальваторе
|3
|0.08
|Верре Валерио
|2
|0.05
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.05
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|6
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|1
|Дзаппа Габриэле
|7
|0
|Alberto Dossena
|6
|0
|Лападула Джанлука
|4
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Лувумбо Зито
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|9
|2
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Матею Алеш
|8
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Палермо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
5
19
Кальяри
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Палермо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
18
21
Кальяри
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Палермо
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
23
40
Голы по времени матча
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
4
14%
3
13%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
2
7%
9
38%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
7
25%
3
13%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
6%
6
19%
1-15
5
29%
29%
4
13%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
2
12%
8
26%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
2
10%
8
35%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
6
40%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Забито
49
47
21 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 19
10 Не забивали 9
8
16%
5
11%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
6
12%
14
30%
30%
31-45
6
12%
13
28%
46-60
8
16%
3
6%
61-75
14
29%
7
15%
76-90
Пропущено
34
46
16 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
3
9%
7
15%
1-15
7
21%
10
22%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
4
12%
12
26%
61-75
10
29%
29%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Палермо
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2
Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Палермо
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
126
910
711
217
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
154
513
613
216
217
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2710
1423
1324
433
433
334
136
136
136
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13