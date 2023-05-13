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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Кальяри
2:1
Конец матча
Палермо
0'
0:1
16' Гол
Сегре Джакопо
21' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
1:1
25' Гол
Дейола Алессандро
42' Желтая карточка
Матею Алеш
50' Желтая карточка
Alberto Dossena
51' Желтая карточка
Ivan Marconi
56' Вторая желтая карточка
Ivan Marconi
2:1
64' Гол
Лападула Джанлука
90' Желтая карточка
Лелла Нунцио
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Сегре Джакопо
(Ivan Marconi)
21'
Дзаппа Габриэле
 
25'
Дейола Алессандро
(Нандес Найтан)
1:1
42'
 
Матею Алеш
50'
Alberto Dossena
 
51'
 
Ivan Marconi
56'
 
Ivan Marconi
60'
 
Бетелла Давиде
Тутино Дженнаро
64'
Лападула Джанлука
(Дейола Алессандро)
2:1
68'
Оберт Адам
Alberto Dossena
 
68'
Ди Пардо Алессандро
Дзаппа Габриэле
 
71'
 
Nicolo Valente
Матею Алеш
71'
 
Видо Лука
Верре Валерио
72'
 
Аурелио Джузеппе
Сала Марко
75'
Рог Марко
Нандес Найтан
 
75'
Курфалидис Христос
Дейола Алессандро
 
83'
 
Дамьяни Самуэле
Гомес Клаудио
83'
Лелла Нунцио
Манкозу Марко
 
90'
Лелла Нунцио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 430 Количество передач 355
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Радунович
Борис
4
Alberto
Dossena
14
Дейола
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
28
Дзаппа
Габриэле
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
5
Манкозу
Марко
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
3
Сала
Марко
7
Тутино
Дженнаро
27
Солери
Эдоардо
Кальяри
5-3-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Палермо

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:1
К
2:1
К
1:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
5:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 20 (3) 0.54
Паволетти Леонардо 6 0.16
Манкозу Марко 5 (1) 0.14
Дейола Алессандро 3 0.08
Лувумбо Зито 3 0.08
Дзаппа Габриэле 3 0.08
Paulo Dentello 2 0.05
Курфалидис Христос 1 0.03
Перейро Гастон 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Прелец Ник 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 16 (4) 0.43
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Сегре Джакопо 4 0.11
Nicolo Valente 3 0.08
Ivan Marconi 3 0.08
Элия Сальваторе 3 0.08
Верре Валерио 2 0.05
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.05
Сала Марко 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 9 0
Рог Марко 6 1
Альтаре Джорджо 6 1
Дзаппа Габриэле 7 0
Alberto Dossena 6 0
Лападула Джанлука 4 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Лувумбо Зито 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 9 2
Неделчару Ионуц 9 0
Матею Алеш 8 0
Гомес Клаудио 7 0
Сегре Джакопо 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Брунори Маттео 5 0
Nicolo Valente 3 1
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 3 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Кальяри
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Палермо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

5
19
Кальяри
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Палермо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

18
21
Кальяри
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Палермо
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
41% (15)
41% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

23
40

Голы по времени матча

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
4
14%
3
13%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
2
7%
9
38%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
7
25%
3
13%
76-90

Пропущено

17
31
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
6%
6
19%
1-15
5
29%
29%
4
13%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
2
12%
8
26%
61-75
4
24%
5
16%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
2
10%
8
35%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
4
17%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
6
40%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Забито

49
47
21 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 19
10 Не забивали 9
8
16%
5
11%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
6
12%
14
30%
30%
31-45
6
12%
13
28%
46-60
8
16%
3
6%
61-75
14
29%
7
15%
76-90

Пропущено

34
46
16 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
3
9%
7
15%
1-15
7
21%
10
22%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
4
12%
12
26%
61-75
10
29%
29%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Палермо
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2
Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Палермо

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
6
9
10
1.5
7
11
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
5
13
1.5
6
13
2
16
2.5
2
17
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
27
10
14
23
1.5
13
24
4
33
2.5
4
33
3
34
3.5
1
36
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
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    • Желтая карточка
      51'
      Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Alberto Dossena получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кальяри 2:1 Палермо онлайн

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