Словакия: Суперлига 2021-2022
Тренчин
1:1
Конец матча
Стадион: На Сихоти
Ружомберок
1:0
36' ГолКадак Якуб
37' Желтая карточкаПирес Келвин
1:1
38' ГолБренкус Адам
66' Желтая карточкаТанцик Якуб
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
16
Кадак
Якуб
77
Гажи
Адам
11
Азанго
Филип
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
19
Фабиш
Лукаш
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гажи АдамНападающий
- Нападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Matous Babka
-
Главный тренер: Juraj Ancic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бренкус АдамНападающий
- Запасные игроки
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
36'
1:0
37'
38'
1:1
66'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадак Якуб
|3
|0.75
|2.
|Пиринен Юха
|1
|0.25
|3.
|Крижан Рихард
|1
|0.25
|4.
|Ем Рэбен
|1
|0.25
|5.
|Тучны Адам
|1
|0.25
|6.
|Зубайру Абдул
|0
|0
|7.
|Гажи Адам
|0
|0
|8.
|Samuel Lavrincik
|0
|0
|9.
|Rahim Ibrahim
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.67
|2.
|Допатер Михал
|1
|0.33
|3.
|Герец Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|2.
|Азанго Филип
|1
|0
|3.
|Ем Рэбен
|1
|0
|4.
|Пирес Келвин
|1
|0
|5.
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Регали Мартин
|1
|0
|2.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|3.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|4.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|5.
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тренчин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|Ружомберок
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: +7 =2 -11Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин
Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин Тренчин 2:6 Слован Братислава Тренчин 2:0 Спартак Трнава Погронье 0:1 Тренчин Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра
Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Спартак Трнава
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Сеница
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Середь
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|ДАК
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Погронье
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Земплин
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Погронье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|9.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|10.
|ДАК
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|Погронье
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|3
|0
|1
|2.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
|4.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|2
|0
|0
|5.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|3
|0
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|2
|0