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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Тренчин
1:1
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
36' Гол
Кадак Якуб
37' Желтая карточка
Пирес Келвин
1:1
38' Гол
Бренкус Адам
66' Желтая карточка
Танцик Якуб
90'+4
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
16
Кадак
Якуб
18
Samuel
Lavrincik
10
Зубайру
Абдул
77
Гажи
Адам
20
Rahim
Ibrahim
11
Азанго
Филип
35
Крайчирик
Иван
2
Мойжиш
Александр
3
Масло
Ян
9
Регали
Мартин
13
Мадленяк
Матей
15
Герец
Штефан
19
Фабиш
Лукаш
20
Костадинов
Тихомир
8
Такач
Далибор
4
Oliver
Luteran
29
Бренкус
Адам
Тренчин
4-3-3
Ружомберок
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадак Якуб 3 0.75
2. Пиринен Юха 1 0.25
3. Крижан Рихард 1 0.25
4. Ем Рэбен 1 0.25
5. Тучны Адам 1 0.25
6. Зубайру Абдул 0 0
7. Гажи Адам 0 0
8. Samuel Lavrincik 0 0
9. Rahim Ibrahim 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.67
2. Допатер Михал 1 0.33
3. Герец Штефан 0 0

Карточки

Тренчин
# Игрок      
1. Samuel Lavrincik 1 1
2. Азанго Филип 1 0
3. Ем Рэбен 1 0
4. Пирес Келвин 1 0
5. Rahim Ibrahim 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Регали Мартин 1 0
2. Фабиш Лукаш 1 0
3. Жигмунд Марек 1 0
4. Мадленяк Матей 1 0
5. Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тренчин 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1)
 Ружомберок 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин
Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин Тренчин 2:6 Слован Братислава Тренчин 2:0 Спартак Трнава Погронье 0:1 Тренчин Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра
Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Тренчин 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Спартак Трнава 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Сеница 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Середь 3 1 0 2 3 - 6 3
8. ДАК 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Погронье 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Земплин 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Погронье 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Слован Братислава 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Середь 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Земплин 1 0 0 1 0 - 2 0
8. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
9. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
10. ДАК 2 0 0 2 1 - 5 0
11. Погронье 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
3. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
4. Спартак Трнава Ристовски Милан 2 0 0
5. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
3. Погронье Лачны Милош 3 0
4. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Бренкус Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кадак Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тренчин 1:1 Ружомберок онлайн




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