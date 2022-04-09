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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Сеница
2:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
4' Желтая карточка
Анаба Рафаэль
8' Желтая карточка
Dan Ozvolda
19' Желтая карточка
Шимчак Милан
39' Желтая карточка
Лачны Милош
44' Желтая карточка
Andrej Strba
0:1
56' Гол
Лачны Милош
59' Желтая карточка
Бангала Давид
59' Желтая карточка
Стайнгубел Кристиан
67' Желтая карточка
Martin Klabnik
1:1
71' Пенальти
Пирошка Юрай
88' Желтая карточка
Сулаеман Витан
2:1
90' Гол
Ниархос Иоаннис
90'+6
18
Хроповский
Матуш
25
Анаба
Рафаэль
3
Мигаль
Марио
4
Павлик
Петр
28
Cyriaque
Mayounga
Ngolou
11
Машулович
Даниэль
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
88
Сулаеман
Витан
9
Ниархос
Иоаннис
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
6
Andrej
Strba
38
Martin
Klabnik
23
Шимчак
Милан
29
Бангала
Давид
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
35
Мигалик
Ярослав
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Сеница
4-2-3-1
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Сеница
Погронье

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:2
С
0:1
С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Jurdik 2 0.4
Свобода Вацлав 2 0.4
Сулаеман Витан 2 0.4
Пирошка Юрай 1 (1) 0.2
Ниархос Иоаннис 1 0.2
Анаба Рафаэль 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 1 0.2
Стайнгубел Кристиан 1 0.2
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотка Марко 2 0
Мигаль Марио 2 0
Сулаеман Витан 2 0
Пирошка Юрай 1 0
Кучера Лукаш 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Бухель Якуб 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Анаба Рафаэль 1 0
Gabriel Halabrin 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 2 1
Лачны Милош 2 0
Шимчак Милан 2 0
Dan Ozvolda 2 0
Бангала Давид 2 0
Martin Klabnik 1 0
Стайнгубел Кристиан 1 0
Благут Патрик 1 0
Andrej Strba 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
5
45%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2
Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 3 0 1 9 - 2 34
2. Сеница 5 2 0 3 8 - 11 33
3. Земплин 5 3 0 2 5 - 5 32
4. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 1 1 7 - 6 31
5. Злате Моравце 4 2 0 2 4 - 4 25
6. Погронье 5 0 1 4 2 - 7 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 3 3 0 0 3 - 0 32
2. Татран Липтовски-Микулаш 3 2 0 1 5 - 5 27
3. Погронье 2 0 1 1 1 - 2 11
4. Тренчин 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Сеница 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Злате Моравце 2 1 0 1 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2 1 0 1 3 - 1 28
2. Сеница 3 0 0 3 4 - 9 27
3. Злате Моравце 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Земплин 2 0 0 2 2 - 5 0
6. Погронье 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Andrej Strba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Лачны Милош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Шимчак Милан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Dan Ozvolda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Raphael Anaba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 2:1 Погронье онлайн

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