Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022
4' Желтая карточкаАнаба Рафаэль
8' Желтая карточкаDan Ozvolda
19' Желтая карточкаШимчак Милан
39' Желтая карточкаЛачны Милош
44' Желтая карточкаAndrej Strba
0:1
56' ГолЛачны Милош
59' Желтая карточкаБангала Давид
59' Желтая карточкаСтайнгубел Кристиан
67' Желтая карточкаMartin Klabnik
1:1
71' ПенальтиПирошка Юрай
88' Желтая карточкаСулаеман Витан
2:1
90' ГолНиархос Иоаннис
Ход матча
8'
19'
39'
44'
56'
0:1
59'
67'
71'
1:1
88'
90'
2:1
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Marek Macho
-
-
Главный тренер: Pavel Sustr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
71 Хриен МартинНападающий
-
19 Ladji Malle
-
-
24 Ahmed Fofana
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Сеница
Погронье
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Jurdik
|2
|0.4
|Свобода Вацлав
|2
|0.4
|Сулаеман Витан
|2
|0.4
|Пирошка Юрай
|1 (1)
|0.2
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.2
|Анаба Рафаэль
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|1
|0.2
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.2
|Мигалик Ярослав
|0
|0
|Dan Ozvolda
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотка Марко
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Сулаеман Витан
|2
|0
|Пирошка Юрай
|1
|0
|Кучера Лукаш
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Анаба Рафаэль
|1
|0
|Gabriel Halabrin
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|2
|1
|Лачны Милош
|2
|0
|Шимчак Милан
|2
|0
|Dan Ozvolda
|2
|0
|Бангала Давид
|2
|0
|Martin Klabnik
|1
|0
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
5
45%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2
Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|34
|2.
|Сеница
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|33
|3.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|32
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|31
|5.
|Злате Моравце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|25
|6.
|Погронье
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|32
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|27
|3.
|Погронье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|11
|4.
|Тренчин
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Сеница
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|28
|2.
|Сеница
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|27
|3.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|22
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|6.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0