Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
23' ГолMatias Coccaro
0:2
35' ГолMatias Coccaro
46' Желтая карточкаКристальдо Франко
59' Желтая карточкаEdwin Mosquera
90' Желтая карточкаСото Гильермо
Ход матча
23'
0:1
35'
59'
90'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баямич МатеоНападающий
-
-
-
-
-
23 Lucas Vera
-
15 Pablo Adorno
-
13 Walter Perez
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Альдосиви
Уракан
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.67
|Matias Pisano
|2
|0.17
|Martin Santiago Silva I
|2
|0.17
|Leandro Maciel
|1
|0.08
|Edwin Mosquera
|1
|0.08
|Мели Сесар
|1
|0.08
|Мартинес Томас
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|6
|0.5
|Jhonatan Candia
|4 (2)
|0.33
|Кристальдо Франко
|2
|0.17
|Jonathan Galvan
|1
|0.08
|Jonas Acevedo
|1
|0.08
|Nicolas Cordero
|1
|0.08
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|0
|0
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Santiago Hezze
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|3
|1
|Девекки Хосе
|3
|0
|Мели Сесар
|3
|0
|Fernando Roman Villalba
|3
|0
|Leandro Maciel
|1
|1
|Mario Lopez
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Edwin Mosquera
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Matias Morello
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcos Guillermo Diaz
|5
|0
|Jonathan Galvan
|5
|0
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Fabian Henriquez
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Matias Coccaro
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
27%
3
20%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
33%
3
20%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
4
27%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3
Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|4.
|Тигре
|12
|5
|5
|2
|15 - 7
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3