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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Альдосиви
0:2
Конец матча
Уракан
0'
0:1
23' Гол
Matias Coccaro
0:2
35' Гол
Matias Coccaro
46' Желтая карточка
Кристальдо Франко
59' Желтая карточка
Edwin Mosquera
90' Желтая карточка
Сото Гильермо
90'+7
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
70
Edwin
Mosquera
39
Matias
Morello
17
Мели
Сесар
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
7
Каутеруссио
Мартин
1
Marcos
Guillermo
Diaz
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
33
Juan
Gauto
24
Federico
Fattori
10
Кристальдо
Франко
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
Альдосиви
4-4-2
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Альдосиви
Уракан

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
0:2
С
2:1
П
0:3
П
2:0
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:1
ПБ
1:1
ПБ
3:1
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.67
Matias Pisano 2 0.17
Martin Santiago Silva I 2 0.17
Leandro Maciel 1 0.08
Edwin Mosquera 1 0.08
Мели Сесар 1 0.08
Мартинес Томас 0 0
Девекки Хосе 0 0
Rufino Lucero 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 6 0.5
Jhonatan Candia 4 (2) 0.33
Кристальдо Франко 2 0.17
Jonathan Galvan 1 0.08
Jonas Acevedo 1 0.08
Nicolas Cordero 1 0.08
Rodrigo Cabral 0 0
Patricio Daniel Toranzo 0 0
Cesar Ibanez 0 0
Santiago Hezze 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 3 1
Девекки Хосе 3 0
Мели Сесар 3 0
Fernando Roman Villalba 3 0
Leandro Maciel 1 1
Mario Lopez 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Edwin Mosquera 2 0
Rufino Lucero 2 0
Braian Martinez 2 0
Matias Morello 2 0
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Federico Milo 1 0
Valentin Mancini 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcos Guillermo Diaz 5 0
Jonathan Galvan 5 0
Cesar Ibanez 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Fabian Henriquez 3 0
Кристальдо Франко 2 0
Federico Fattori 2 0
Сото Гильермо 2 0
Matias Coccaro 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Баямич Матео 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Santiago Hezze 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
27%
3
20%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
33%
3
20%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
4
27%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3
Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 7 2 3 15 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 12 6 2 4 15 - 12 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Матиас Коччаро бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Матиас Коччаро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 0:2 Уракан онлайн

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