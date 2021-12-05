Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Конец матча
19' Желтая карточкаJonas Acevedo
1:0
27' ГолMatias Coccaro
28' Желтая карточкаMatias Coccaro
37' Желтая карточкаПильюд Иван
39' Желтая карточкаМартинес Маурисио
45' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
84' Желтая карточкаEnrique Triverio
90' Желтая карточкаSantiago Hezze
90' Желтая карточкаEnzo Copetti
25
Cesar
Ibanez
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Lucas Vera
-
13 Walter Perez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
19'
27'
1:0
28'
37'
45'
84'
90'
90'
История личных встреч
Уракан
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.21
|Кристальдо Франко
|3
|0.13
|Enrique Triverio
|3
|0.13
|Jhonatan Candia
|3 (1)
|0.13
|Jose David Moya Rojas
|2
|0.08
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|1
|0.04
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.04
|Якоб Клаудио
|1
|0.04
|Fabian Henriquez
|1
|0.04
|Rodrigo Cabral
|1
|0.04
|Santiago Hezze
|1
|0.04
|Patricio Daniel Toranzo
|0
|0
|Ismael Alberto Quilez
|0
|0
|Raul Lozano
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|3 (1)
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Javier Correa
|2
|0.08
|Цвитанич Дарио
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Matias Rojas II
|1
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Carlos Alcaraz
|1
|0.04
|Пиатти Игнасио
|1
|0.04
|Nery Dominguez
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|7
|1
|Jonathan Galvan
|8
|0
|Lucas Merolla
|7
|0
|Santiago Hezze
|7
|0
|Якоб Клаудио
|4
|0
|Грими Леандро
|3
|0
|Enrique Triverio
|3
|0
|Jhonatan Candia
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Fabian Henriquez
|2
|0
|Jose David Moya Rojas
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Marcos Guillermo Diaz
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Diego Mercado
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
|Francisco Ramirez
|1
|0
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Federico Marini2
|1
|0
|Santiago Moya
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|8
|0
|Мартинес Маурисио
|7
|0
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Enzo Copetti
|1
|1
|Nery Dominguez
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
15
11
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
5
22%
5
25%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Пропущено
25
24
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 15
7
28%
4
17%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
2
8%
7
29%
29%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Уракан - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|12.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|14.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|17.
|Атлетико Платенсе
|24
|6
|10
|8
|33 - 34
|28
|18.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|21.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|22.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|23.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|24.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|22.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2