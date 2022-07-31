Стадион: Rose Bowl (Pasadena)
1:0
Первый тайм
Ход матча
19'
1:0
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
26
Лопес
Луис
13
Лунин
Андрей
17
Лукас
29
Латаса
Хуан
21
Родриго
24
Диас
Мариано
36
Перин
Маттиа
12
Алекс
Сандро
18
Кин
Мойзе
33
Аке
Марли
30
_Soule
M.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: _Ancelotti C.
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
-
6 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 _Soule M.
-
Главный тренер: _Allegri M.
История личных встреч
Реал Мадрид
Ювентус
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Ювентус
Исход игры
Реал Мадрид
74.7% (118)
Ничья
20.9% (33)
Ювентус
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
79.05% (83)
Меньше
20.95% (22)
Обе команды забьют
Да
90.48% (95)
Нет
9.52% (10)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
38% (60)
2:2 Ничья
9.5% (15)
1:1 Ничья
7.6% (12)
2:0 Реал Мадрид
3.8% (6)
1:0 Реал Мадрид
2.5% (4)
3:2 Реал Мадрид
1.9% (3)
3:1 Реал Мадрид
1.9% (3)
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