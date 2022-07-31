  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы

Стадион:
Реал Мадрид
1:0
Первый тайм
Ювентус

Ход матча

19'
_Benzema K.
1:0
Прогнозы 158
Реал Мадрид 74.7% (118)
X 20.9% (33)
Ювентус 4.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Ювентус
3.45
3.75
3.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
20
Винисиус
Жуниор
15
Вальверде
Федерико
2
_Carvajal
D.
9
_Benzema
K.
26
Лопес
Луис
30
Каньисарес
Лукас
13
Лунин
Андрей
5
Вальехо
Хесус
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
16
Одриосола
Альваро
18
Чуамени
Орельен
17
Лукас
19
Себальос
Дани
25
Камавинга
Эдуардо
29
Латаса
Хуан
12
Майораль
Борха
7
Азар
Эден
21
Родриго
24
Диас
Мариано
11
Асенсио
Марко
27
Тобиас
Винисиус
36
Перин
Маттиа
19
Бонуччи
Леонардо
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
6
Данило
Ларанжера
28
Закария
Денис
22
Ди
Мария
Анхель
27
Локателли
Мануэль
44
Фаджоли
Николо
9
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
23
Пинсольо
Карло
41
Гарофани
Джованни
42
Барбьери
Томмазо
11
Куадрадо
Хуан
15
Гатти
Федерико
17
Пеллегрини
Лука
24
Ругани
Даниэле
33
Аке
Марли
13
Ровелла
Николо
34
Кудриг
Николо
40
_Da
Graca
C.
M.
30
_Soule
M.
Реал Мадрид
Ювентус

История личных встреч

Реал Мадрид
Ювентус

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

МКЧ
3:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:3
ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
КМ
2:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
  • Первый тайм
  • 29'
    Игроки "Ювентуса" начали спорить с арбитром, который чётко дал понять, что назначать одиннадцатиметровый удар не будет, а также сообщил, что пришло время водопоя. 
  • Судья
    28'
    Милитао сбивает в своей штрафной Ди Марию, но арбитр не назначает пенальти, считая, что не бразилец фолил, а аргентинец искал ногу соперника. 
  • 27'
    Вбрасывание из-за боковой линии ничего полезного итальянскому клубу не принесло. Ни Влахович, ни Кин не смогли дотянуться до круглого. 
  • 26'
    Закария добирается до углового флага на правом фланге и выполняет прострел, который блокирует Алаба. Аут для "Ювентуса". 
  • 25'
    Ди Мария перехватил мяч на левом фланге после передачи Каземиро, но не сумел начать атаку своей команды, выпустив игровой снаряд в аут. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Мойзе Кин поборолся за мяч перед чужой штрафной площадкой, но добиться положительного результата не сумел, нарушив правила на Милитао. 
  • 22'
    Влахович дошёл до штрафной по центру, а потом выполнил слишком сильную передачу на левый край, куда не успел добежать Алекс Сандро. 
  • 21'
    Текущий матч является третьим товарищеским для "Реала", и первым, в котором испанский клуб забивает раньше соперника. 
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БЕНЗЕМА!!! Карим Бензема уверенно реализовывает одиннадцатиметровый удар, отправляя мяч в левый нижний угол. 
  • Пенальти!
    19'
    Данило сбивает Винисиуса в собственной штрафной площадке, после чего арбитр указывает на "точку". 
  • 18'
    Ди Мария перехватил мяч на своей половине поля, а потом выполнил не самый лучший пас на Влаховича, который не сумел успешно обработать игровой снаряд. 
  • Угловой
    17'
    На левом фланге "Реал" разыграл угловой, после чего Кроос отдал под удар Модричу, который попал в одного из соперников. 
  • 16'
    Быстро потеряли мяч "сливочные", в результате чего Закария добрался до штрафной площадки и пробил, попав во Влаховича. 
  • Штанга
    15'
    ОПАСНО! Бонуччи взялся за исполнение штрафного, отправив мяч в перекладину. Куртуа прыжок совершил, но вряд ли бы выручил, если бы чуть ниже взял защитник "Ювентуса". 
  • Фол, нарушение
    14'
    Каземиро сбивает Влаховича перед собственной штрафной площадкой и привозит опасный стандарт. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Очень активно играет "Реал" без мяча. Как только у "Ювентуса" появляются возможности для быстрой атаки, так они сразу сводятся на нет благодаря успешным отборам полузащитников испанского клуба. 
    • 12'
      Не разобрались защитники "Ювентуса". Бонуччи сыграл направо на Данило, который не включился в эпизод, выпустив игровой снаряд в аут. 
    • 11'
      Локателли увидел рывок Кина в сторону штрафной площадки и выполнил верховую передачу, но перебить Милитао не получилось. 
    • Офсайд
      10'
      Каземиро оказался за спинами защитников после передачи из глубины поля, но проблема в том, что в момент передачи бразилец был в офсайде. 
    • 8'
      В двух эпизодах подряд не очень уверенно сыграл Винисиус Жуниор. Сначала далеко отпустил мяч, оказавшись перед штрафной, а потом уже внутри неё так и не придумал, что делать, позволив себя обокрасть. 
    • 7'
      Разыграли "сливочные" стандарт. Алаба покатил на Вальверде, который выстрелил из-за пределов штрафной площадки и в створ не попал. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Вальверде ушёл от Кина на правом фланге, а вот справиться ещё и с подкатом в исполнении Локателли не получилось. Штрафной заработан. 
    • 5'
      При помощи игры в касание туринский клуб решил выйти из обороны в атаку, но этот компонент ещё не до конца отлажен, поэтому произошла ошибка. 
    • Угловой
      4'
      Первый корнер в матче состоялся. Его исполнил "Ювентус" с правого фланга, но ничего опасного - Куртуа легко забрал мяч в руки. 
    • 3'
      Менди попытался начать атаку левым флангом, выполнив передачу на Винисиуса, который оказался не готов к приёму мяча. 
    • Офсайд
      2'
      "Реал" начинает с центра поля и сразу же отправляет мяч на правый край штрафной на Вальверде, который отдаёт на Бензема, и Карим поражает пустые ворота, но у Федерико зафиксирован офсайд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок стартовал. 
    • До матча
    • Начало матча задерживается. Ждём выход команд на поле. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Реал" Мадрид - "Ювентус", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 158
    Реал Мадрид 74.7% (118)
    X 20.9% (33)
    Ювентус 4.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Ювентус
    3.45
    3.75
    3.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Ювентус

    Исход игры
    Реал Мадрид
    74.7% (118)
    Ничья
    20.9% (33)
    Ювентус
    4.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.05% (83)
    Меньше
    20.95% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (95)
    Нет
    9.52% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    38% (60)
    2:2 Ничья
    9.5% (15)
    1:1 Ничья
    7.6% (12)
    2:0 Реал Мадрид
    3.8% (6)
    1:0 Реал Мадрид
    2.5% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    1.9% (3)
    3:1 Реал Мадрид
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Ювентус
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     