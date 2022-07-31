Влахович дошёл до штрафной по центру, а потом выполнил слишком сильную передачу на левый край, куда не успел добежать Алекс Сандро.

Мойзе Кин поборолся за мяч перед чужой штрафной площадкой, но добиться положительного результата не сумел, нарушив правила на Милитао.

Ди Мария перехватил мяч на левом фланге после передачи Каземиро, но не сумел начать атаку своей команды, выпустив игровой снаряд в аут.

Закария добирается до углового флага на правом фланге и выполняет прострел, который блокирует Алаба. Аут для "Ювентуса".

Вбрасывание из-за боковой линии ничего полезного итальянскому клубу не принесло. Ни Влахович, ни Кин не смогли дотянуться до круглого.

Милитао сбивает в своей штрафной Ди Марию, но арбитр не назначает пенальти, считая, что не бразилец фолил, а аргентинец искал ногу соперника.

Игроки "Ювентуса" начали спорить с арбитром, который чётко дал понять, что назначать одиннадцатиметровый удар не будет, а также сообщил, что пришло время водопоя.

ОПАСНО! Бонуччи взялся за исполнение штрафного, отправив мяч в перекладину. Куртуа прыжок совершил, но вряд ли бы выручил, если бы чуть ниже взял защитник "Ювентуса".

Быстро потеряли мяч "сливочные", в результате чего Закария добрался до штрафной площадки и пробил, попав во Влаховича.

На левом фланге "Реал" разыграл угловой, после чего Кроос отдал под удар Модричу, который попал в одного из соперников.

Ди Мария перехватил мяч на своей половине поля, а потом выполнил не самый лучший пас на Влаховича, который не сумел успешно обработать игровой снаряд.

Данило сбивает Винисиуса в собственной штрафной площадке, после чего арбитр указывает на "точку".

Текущий матч является третьим товарищеским для "Реала", и первым, в котором испанский клуб забивает раньше соперника.

13' Очень активно играет "Реал" без мяча. Как только у "Ювентуса" появляются возможности для быстрой атаки, так они сразу сводятся на нет благодаря успешным отборам полузащитников испанского клуба.

12' Не разобрались защитники "Ювентуса". Бонуччи сыграл направо на Данило, который не включился в эпизод, выпустив игровой снаряд в аут.

11' Локателли увидел рывок Кина в сторону штрафной площадки и выполнил верховую передачу, но перебить Милитао не получилось.

10' Каземиро оказался за спинами защитников после передачи из глубины поля, но проблема в том, что в момент передачи бразилец был в офсайде.

8' В двух эпизодах подряд не очень уверенно сыграл Винисиус Жуниор. Сначала далеко отпустил мяч, оказавшись перед штрафной, а потом уже внутри неё так и не придумал, что делать, позволив себя обокрасть.

7' Разыграли "сливочные" стандарт. Алаба покатил на Вальверде, который выстрелил из-за пределов штрафной площадки и в створ не попал.

6' Вальверде ушёл от Кина на правом фланге, а вот справиться ещё и с подкатом в исполнении Локателли не получилось. Штрафной заработан.

5' При помощи игры в касание туринский клуб решил выйти из обороны в атаку, но этот компонент ещё не до конца отлажен, поэтому произошла ошибка.

4' Первый корнер в матче состоялся. Его исполнил "Ювентус" с правого фланга, но ничего опасного - Куртуа легко забрал мяч в руки.