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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Леванте

История личных встреч

Реал Мадрид
Леванте

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
1:1
П
1:3
П
3:0
П
2:0
П
0:5
П
3:0
П
2:3
П
5:1
П
1:2
П
4:2
П
1:0
П
2:0
КК
2:0
КК
8:0
П
0:0
ПД
5:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 26 (7) 0.74
Винисиус Жуниор 14 0.4
Асенсио Марко 10 0.29
Родриго 3 0.09
Начо Фернандес 3 0.09
Васкес Лукас 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 12 (3) 0.34
Рохер Марти 5 (1) 0.14
Мелеро Гонсало 5 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 4 0.11
Гомес Даниэль 4 0.11
Сольдадо Роберто 3 0.09
Барди Энис 3 (2) 0.09
Кампанья Хосе 2 0.06
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Дуарте Оскар 1 0.03
Сон 1 0.03
Мирамон Хорхе 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 8 0
Начо Фернандес 6 0
Винисиус Жуниор 6 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Менди Ферлан 4 0
Модрич Лука 3 0
Васкес Лукас 3 0
Родриго 3 0
Карло Анчелотти 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Йович Лука 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Сон 4 1
Робер Пьер 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Дуарте Оскар 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Везу Рубен 3 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Постиго Серхио 2 0
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
19
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
5%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
9
24%
2
11%
31-45
6
16%
5
26%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
12
32%
6
32%
76-90

Пропущено

13
38
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
3
23%
7
18%
1-15
2
15%
3
8%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
3
23%
11
29%
76-90

Забито

35
25
10 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
7
20%
6
24%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
12
34%
10
40%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
18%
5
17%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
2
12%
7
24%
61-75
3
18%
7
24%
76-90

Забито

73
44
25 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
6
8%
3
7%
1-15
8
11%
5
11%
16-30
11
15%
6
14%
31-45
13
18%
11
25%
46-60
11
15%
3
7%
61-75
24
33%
16
36%
76-90

Пропущено

30
67
16 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
6
20%
12
18%
1-15
5
17%
5
7%
16-30
5
17%
9
13%
31-45
6
20%
9
13%
46-60
2
7%
14
21%
61-75
6
20%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4
Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 7 минут.

    Главный судья: Кордеро Адриан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Леванте
    1.54
    5.20
    6.05
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    Где смотреть матч Реал Мадрид - Леванте онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    32.5% (13)
    Нет
    67.5% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    45% (18)
    2:1 Реал Мадрид
    15% (6)
    3:0 Реал Мадрид
    15% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    15% (6)
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    Реал Мадрид
    Леванте
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