Стадион: Сантьяго Бернабеу
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Леванте
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|26 (7)
|0.74
|Винисиус Жуниор
|14
|0.4
|Асенсио Марко
|10
|0.29
|Родриго
|3
|0.09
|Начо Фернандес
|3
|0.09
|Васкес Лукас
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.06
|Алаба Давид
|2
|0.06
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Марсело Виера
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|12 (3)
|0.34
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.14
|Мелеро Гонсало
|5 (2)
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|Гомес Даниэль
|4
|0.11
|Сольдадо Роберто
|3
|0.09
|Барди Энис
|3 (2)
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.06
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Мирамон Хорхе
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|11
|0
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Милитао Эдер
|5
|0
|Кроос Тони
|4
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Васкес Лукас
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Кампанья Хосе
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Сон
|4
|1
|Робер Пьер
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Дуарте Оскар
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Постиго Серхио
|2
|0
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
19
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
5%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
9
24%
2
11%
31-45
6
16%
5
26%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
12
32%
6
32%
76-90
Пропущено
13
38
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
3
23%
7
18%
1-15
2
15%
3
8%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
3
23%
11
29%
76-90
Забито
35
25
10 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
7
20%
6
24%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
12
34%
10
40%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
18%
5
17%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
2
12%
7
24%
61-75
3
18%
7
24%
76-90
Забито
73
44
25 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
6
8%
3
7%
1-15
8
11%
5
11%
16-30
11
15%
6
14%
31-45
13
18%
11
25%
46-60
11
15%
3
7%
61-75
24
33%
16
36%
76-90
Пропущено
30
67
16 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
6
20%
12
18%
1-15
5
17%
5
7%
16-30
5
17%
9
13%
31-45
6
20%
9
13%
46-60
2
7%
14
21%
61-75
6
20%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4
Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте
Исход игры
Реал Мадрид
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
45% (18)
2:1 Реал Мадрид
15% (6)
3:0 Реал Мадрид
15% (6)
3:1 Реал Мадрид
15% (6)
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