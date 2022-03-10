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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.15
Родригес Даниэль 3 0.11
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Гонсалес Джованни 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 20 (4) 0.74
Винисиус Жуниор 13 0.48
Асенсио Марко 8 0.3
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Рейна Маноло 4 1
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Мурики Ведат 3 0
Раильо Антонио 3 0
Анхель Луис 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
3
13%
1-15
6
50%
3
13%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
25%
5
21%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

12
32
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
8%
2
6%
1-15
4
33%
4
13%
16-30
1
8%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
5
42%
11
34%
76-90

Пропущено

32
9
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
6%
3
33%
1-15
7
22%
1
11%
16-30
2
6%
2
22%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
12
38%
3
33%
76-90

Забито

24
56
14 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
8%
5
9%
1-15
10
42%
7
13%
16-30
2
8%
7
13%
31-45
0
0%
10
18%
46-60
4
17%
9
16%
61-75
6
25%
18
32%
76-90

Пропущено

47
21
16 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 16
5
11%
5
24%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
4
9%
3
14%
31-45
6
13%
3
14%
46-60
11
23%
2
10%
61-75
14
30%
30%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 27 19 6 2 56 - 21 63
2. Севилья Заявка 27 15 10 2 39 - 18 55
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 26 13 9 4 48 - 29 48
5. Бетис Заявка 27 14 4 9 49 - 35 46
6. Реал Сосьедад Заявка 27 12 8 7 28 - 29 44
7. Вильярреал Заявка 27 11 9 7 47 - 26 42
8. Атлетик Б Заявка 27 10 10 7 32 - 26 40
9. Валенсия Заявка 27 9 9 9 41 - 43 36
10. Сельта Заявка 27 9 8 10 33 - 31 35
11. Осасуна Заявка 27 9 8 10 26 - 31 35
12. Эспаньол Заявка 27 8 8 11 33 - 40 32
13. Райо Вальекано Заявка 26 9 4 13 28 - 32 31
14. Эльче Заявка 27 7 8 12 29 - 39 29
15. Хетафе Заявка 27 6 9 12 26 - 32 27
16. Мальорка Заявка 27 6 8 13 26 - 45 26
17. Гранада Заявка 27 5 10 12 28 - 43 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 27 5 7 15 21 - 44 22
20. Леванте Заявка 27 3 9 15 29 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
8. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
9. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
10. Бетис Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
11. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
12. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
16. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
4. Севилья Заявка 14 5 7 2 11 - 7 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Мальорка 2.1% (1)
    X 4.3% (2)
    Реал Мадрид 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.51
    4.54
    1.65
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Мальорка - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид

    Исход игры
    Мальорка
    2.1% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Реал Мадрид
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    36.2% (17)
    0:2 Реал Мадрид
    31.9% (15)
    0:1 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    0:3 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    6.4% (3)
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