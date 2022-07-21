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История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед
48 матчей
35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
22.9%
54.2%
22.9%
11 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
12 побед 16 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
38.5% (10)
Ничья
30.8% (8)
Барселона
30.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
75% (15)
Меньше
25% (5)
Обе команды забьют
Да
95% (19)
Нет
5% (1)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
26.9% (7)
1:1 Ничья
15.4% (4)
2:2 Ничья
15.4% (4)
1:2 Барселона
7.7% (2)
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