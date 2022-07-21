  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 26
Реал Мадрид 38.5% (10)
X 30.8% (8)
Барселона 30.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.56
4.08
3.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед

48 матчей

35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

22.9%
54.2%
22.9%
11 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
12 побед 16 ничьих 20 побед

История матчей

ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Реал Мадрид 38.5% (10)
    X 30.8% (8)
    Барселона 30.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    2.56
    4.08
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    38.5% (10)
    Ничья
    30.8% (8)
    Барселона
    30.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (15)
    Меньше
    25% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (19)
    Нет
    5% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    26.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.4% (4)
    2:2 Ничья
    15.4% (4)
    1:2 Барселона
    7.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Барселона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     