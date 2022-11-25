Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ПенальтиAhmed Jahouh
1:1
17' ГолParthib Gogoi
1:2
28' ГолСингх Бипин
35' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
1:3
46' ГолJorge Pereyra II
90'+4
Ход матча
10'
0:1
17'
1:1
28'
1:2
46'
1:3
79'
24
Aaron
Evans
24
Стюарт
Грэг
10
Ahmed
Jahouh
16
Раи
Винит
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Gani Nigam
-
-
-
15 Emil Benny
-
13 Gaurav Bora
-
-
Главный тренер: Marco Balbul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Bhaskar Roy
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дербишир Мэтт
|1
|0.14
|Aaron Evans
|1
|0.14
|Parthib Gogoi
|1
|0.14
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Гастаньяга Йон
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Бипин
|4
|0.5
|Jorge Pereyra II
|4
|0.5
|Чхангте Лаллианзуала
|3
|0.38
|Стюарт Грэг
|2 (1)
|0.25
|Ногуэра Альберто
|2
|0.25
|Ahmed Jahouh
|1 (1)
|0.13
|Гриффитс Ростин
|1
|0.13
|Раи Винит
|1
|0.13
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0.13
|Лаленгмавия
|1
|0.13
|Mehtab Singh
|1
|0.13
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Стюарт Грэг
|2
|0
|Mehtab Singh
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Ногуэра Альберто
|1
|0
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0
|Jorge Pereyra II
|1
|0
|Лаленгмавия
|1
|0
|Phurba Lachenpa
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
2
Нортист Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
9
Нортист Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Мумбаи Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
2
15%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
3
22
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
4
18%
1-15
1
33%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
67%
3
14%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2
Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|2.
|Хайдарабад
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|3.
|Дели Динамос
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|5.
|Гоа
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|7.
|АТК
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|9.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|5.
|Гоа
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|4 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2