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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
4:2
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
11' Желтая карточка
Андраде Лео
1:0
15' Пенальти
Педру Жоау II
16' Желтая карточка
Коста Витор
19' Желтая карточка
Зайнадин Джуниор
2:0
20' Пенальти
Педру Жоау II
30' Желтая карточка
Ундабаррена Икер
41' Красная карточка
Пеладжио Педро
3:0
43' Пенальти
Педру Жоау II
47' Желтая карточка
Чина Фабиу
59' Желтая карточка
Тригейра Педру
61' Желтая карточка
Кошта Эдгар
69' Желтая карточка
Коста Матеуш
3:1
75' Гол
Коста Матеуш
85' Желтая карточка
Алмейда Тьягу
3:2
90' Гол
Алипур Али
90' Желтая карточка
Дьедеррик Жоэль
90' Желтая карточка
Шадаш Бруну
4:2
90' Гол
Аугусто Педро
90'+10
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
5
Модибо
Саньян
15
Эрнандо
Ману
24
Хасеф
Науфель
8
Педру
Жоау
II
21
Ундабаррена
Икер
28
Данташ
Тьягу
10
Мурильо
Джон
17
Дадашов
Ренат
7
Агра
Салвадор
48
Paulo
Victor
III
27
Сёдерстрём
Тим
66
Андраде
Лео
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
17
Шадаш
Бруну
15
Росси
Иван
16
Мендеш
Диогу
12
Кошта
Эдгар
25
Рикардиньо
Феррейра
7
Видигал
Андре
Тондела
4-3-3
Маритиму
4-3-3

История личных встреч

Тондела
Маритиму

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМК
4:3
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 5 (5) 0.45
Мурильо Джон 2 0.18
Босельи Хуан 2 0.18
Дадашов Ренат 2 0.18
Дос Анжос Даниэл 2 0.18
Аугусто Педро 2 0.18
Борхес Нето 1 0.09
Агра Салвадор 1 0.09
Ундабаррена Икер 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 3 (1) 0.27
Винк Клаудио 2 0.18
Шадаш Бруну 2 0.18
Рикардиньо Феррейра 1 0.09
Коста Матеуш 1 0.09
Видигал Андре 1 0.09
Коста Витор 0 0
Кошта Эдгар 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Андраде Лео 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Жоау II 4 0
Хасеф Науфель 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Дадашов Ренат 3 0
Модибо Саньян 3 0
Тригейра Педру 2 0
Мурильо Джон 2 0
Борхес Нето 2 0
Агра Салвадор 1 0
Алмейда Тьягу 1 0
Рикарду Алвеш II 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Дос Анжос Даниэл 1 0
Эрнандо Ману 1 0
Аугусто Педро 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 4 1
Винк Клаудио 5 0
Пеладжио Педро 3 1
Зайнадин Джуниор 4 0
Росси Иван 4 0
Чина Фабиу 4 0
Андраде Лео 4 0
Коста Витор 4 0
Кошта Эдгар 3 0
Коста Матеуш 3 0
Paulo Victor III 1 1
Шадаш Бруну 2 0
Алипур Али 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Дьедеррик Жоэль 1 0
Мендеш Диогу 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
5
56%
1
14%
76-90

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
5
50%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
29%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2
Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3
Маритиму
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0
Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Маритиму - Боавишта 0:1 Визела - Маритиму 0:1 Спортинг Л - Маритиму 5:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1 Маритиму - Брага 1:0 Боавишта - Маритиму 0:1 Маритиму - Риу Аве 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 0:0 Заявка 11 8 3 0 25 - 7 27
2. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 15 - 4 26
3. Бенфика Заявка 10 8 1 1 21 - 6 25
4. Эшторил Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
5. Брага Заявка 10 5 4 1 16 - 8 19
6. Портимоненсе Заявка 11 5 2 4 10 - 9 17
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Жил Висенте Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
9. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 21 12
10. Боавишта Заявка 11 2 5 4 14 - 20 11
11. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
12. Арока Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
13. Визела Заявка 11 1 7 3 9 - 16 10
14. Фамаликан Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
15. Морейренсе Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
16. Белененсеш Заявка 11 1 5 5 7 - 15 8
17. Маритиму Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
18. Санта-Клара 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Порту 0:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
3. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Бенфика Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
6. Боавишта Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Брага Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. Арока Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Портимоненсе Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
11. Эшторил Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Санта-Клара 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 10 6
14. Морейренсе Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
16. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Фамаликан Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
18. Маритиму Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Эшторил Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Порту 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Брага Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Портимоненсе Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Жил Висенте Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Фамаликан Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Маритиму Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Визела Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
13. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
14. Арока Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
15. Тондела Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Санта-Клара 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы 135
Тондела 55.6% (75)
X 32.6% (44)
Маритиму 11.9% (16)
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Где смотреть матч Тондела 4:2 Маритиму онлайн


Прогнозы на матч Тондела 4:2 Маритиму

Исход игры
Тондела
55.6% (75)
Ничья
32.6% (44)
Маритиму
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Тондела
32.6% (44)
1:1 Ничья
26.7% (36)
2:1 Тондела
18.5% (25)
1:2 Маритиму
5.9% (8)
0:1 Маритиму
5.2% (7)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:0 Тондела
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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