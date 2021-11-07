Португалия: Примейра-лига 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Жоау Кардошу
11' Желтая карточкаАндраде Лео
1:0
15' ПенальтиПедру Жоау II
16' Желтая карточкаКоста Витор
19' Желтая карточкаЗайнадин Джуниор
2:0
20' ПенальтиПедру Жоау II
30' Желтая карточкаУндабаррена Икер
41' Красная карточкаПеладжио Педро
3:0
43' ПенальтиПедру Жоау II
47' Желтая карточкаЧина Фабиу
59' Желтая карточкаТригейра Педру
61' Желтая карточкаКошта Эдгар
69' Желтая карточкаКоста Матеуш
3:1
75' ГолКоста Матеуш
85' Желтая карточкаАлмейда Тьягу
3:2
90' ГолАлипур Али
90' Желтая карточкаДьедеррик Жоэль
90' Желтая карточкаШадаш Бруну
4:2
90' ГолАугусто Педро
15
Эрнандо
Ману
28
Данташ
Тьягу
10
Мурильо
Джон
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
17
Шадаш
Бруну
15
Росси
Иван
16
Мендеш
Диогу
12
Кошта
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 БибитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Бук КлесиоНападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
11'
15'
1:0
16'
19'
20'
2:0
30'
41'
43'
3:0
47'
59'
61'
69'
75'
3:1
85'
90'
3:2
90'
90'
90'
4:2
История личных встреч
Тондела
Маритиму
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|5 (5)
|0.45
|Мурильо Джон
|2
|0.18
|Босельи Хуан
|2
|0.18
|Дадашов Ренат
|2
|0.18
|Дос Анжос Даниэл
|2
|0.18
|Аугусто Педро
|2
|0.18
|Борхес Нето
|1
|0.09
|Агра Салвадор
|1
|0.09
|Ундабаррена Икер
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|3 (1)
|0.27
|Винк Клаудио
|2
|0.18
|Шадаш Бруну
|2
|0.18
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.09
|Коста Матеуш
|1
|0.09
|Видигал Андре
|1
|0.09
|Коста Витор
|0
|0
|Кошта Эдгар
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|4
|0
|Хасеф Науфель
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Борхес Нето
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Алмейда Тьягу
|1
|0
|Рикарду Алвеш II
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Дос Анжос Даниэл
|1
|0
|Эрнандо Ману
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Арканжу Телму
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|4
|1
|Винк Клаудио
|5
|0
|Пеладжио Педро
|3
|1
|Зайнадин Джуниор
|4
|0
|Росси Иван
|4
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Андраде Лео
|4
|0
|Коста Витор
|4
|0
|Кошта Эдгар
|3
|0
|Коста Матеуш
|3
|0
|Paulo Victor III
|1
|1
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
5
50%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
29%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2
Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3
Маритиму
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0
Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Маритиму - Боавишта 0:1 Визела - Маритиму 0:1 Спортинг Л - Маритиму 5:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1 Маритиму - Брага 1:0 Боавишта - Маритиму 0:1 Маритиму - Риу Аве 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|15 - 4
|26
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 6
|25
|4.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|5.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 9
|17
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 21
|12
|10.
|Боавишта
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|12.
|Арока
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|9 - 16
|10
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Маритиму
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|18.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|Бенфика
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|6.
|Боавишта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Брага
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Эшторил
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Маритиму
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Эшторил
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Визела
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|14.
|Арока
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Прогнозы на матч Тондела 4:2 Маритиму
Исход игры
Тондела
55.6% (75)
Ничья
32.6% (44)
Маритиму
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Тондела
32.6% (44)
1:1 Ничья
26.7% (36)
2:1 Тондела
18.5% (25)
1:2 Маритиму
5.9% (8)
0:1 Маритиму
5.2% (7)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:0 Тондела
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!