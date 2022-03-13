Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Брага Мунисипал Зрители: 8092
27' Желтая карточкаФудзимото Канья
44' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
60' Желтая карточкаЛоте Антуан
0:1
89' ГолГомес Энрике
90' Желтая карточкаСильва Фабиано
90' Желтая карточкаФрелих Жига
90' Желтая карточкаОрта Рикарду
Ход матча
27'
60'
79'
89'
0:1
90'
90'
90'
16
Карму
Давид
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Фале МигелНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Брага
Жил Висенте
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|15 (3)
|0.58
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.19
|Оливейра Витор
|5
|0.19
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.12
|Гонсалес Марио
|2
|0.08
|Руис Абель
|2
|0.08
|Раул Силва
|2
|0.08
|Фернандеш Рожер
|2
|0.08
|Паулу Оливейра
|1
|0.04
|Мартинш Фабиу
|1
|0.04
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.04
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Горби Жан-Батист
|1
|0.04
|Орта Андре
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фале Мигел
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (1)
|0.5
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.31
|Лоте Антуан
|2
|0.08
|Абурджания Георгий
|2
|0.08
|Фудзимото Канья
|2
|0.08
|Мурило Коста
|2
|0.08
|Педринью V
|1
|0.04
|Ханне Бубакар
|1
|0.04
|Кунья Лукас
|1
|0.04
|Сантана Элдер
|1
|0.04
|Гомес Энрике
|1
|0.04
|Калеро Хуан
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Буэно Матеус
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Паулу Оливейра
|6
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Раул Силва
|5
|0
|Минейро Лукас
|3
|1
|Каштру Андре
|4
|0
|Орта Рикарду
|4
|0
|Орта Андре
|2
|1
|Родригеш Бруну
|2
|1
|Матеус Лима
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Моура Франсишку
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Пиазон Лукас
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|7
|0
|Педринью V
|6
|0
|Фудзимото Канья
|4
|1
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Лоте Антуан
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Фрелих Жига
|3
|0
|Рубен Мигель
|1
|1
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
36%
7
37%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
21%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Забито
41
39
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
7
17%
3
8%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
7
17%
6
15%
46-60
7
17%
9
23%
61-75
11
27%
12
31%
76-90
Пропущено
25
23
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
8%
5
22%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
9
36%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|26
|22
|4
|0
|67 - 19
|70
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|49 - 16
|61
|3.
|Бенфика
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|66 - 24
|58
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|41 - 25
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 25
|45
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 34
|36
|7.
|Эшторил
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 30
|34
|8.
|Маритиму
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|30 - 33
|32
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 31
|30
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 30
|29
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 40
|27
|13.
|Боавишта
|Заявка
|26
|4
|15
|7
|31 - 39
|27
|14.
|Визела
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|28 - 44
|25
|15.
|Арока
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|23 - 46
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|31 - 52
|21
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 40
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|15 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 9
|35
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 11
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 15
|23
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 21
|22
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|18 - 15
|18
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Эшторил
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Маритиму
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 26
|12
|17.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 27
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|18 - 10
|26
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 13
|16
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|12.
|Визела
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
|13.
|Арока
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|14.
|Боавишта
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|15.
|Тондела
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 27
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 22
|8
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|5 - 20
|5
Прогнозы на матч Брага 0:1 Жил Висенте
Исход игры
Брага
87.3% (96)
Ничья
9.1% (10)
Жил Висенте
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
2:1 Брага
32.7% (36)
1:0 Брага
30% (33)
2:0 Брага
20.9% (23)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 Жил Висенте
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:1 Брага
1.8% (2)
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