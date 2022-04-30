Стадион: Душ Баррейруш
0:1
2' ГолНуньес Дарвин
41' Желтая карточкаКошта Эдгар
42' Красная карточкаВинк Клаудио
45' Желтая карточкаОтаменди Николас
45' Желтая карточкаВайгль Юлиан
70' Желтая карточкаРамуш Гонсалу
73' Желтая карточкаБернарду Паулу
79' Желтая карточкаАлипур Али
Ход матча
2'
0:1
41'
42'
45'
45'
70'
73'
79'
89'
94
Коста
Витор
15
Росси
Иван
12
Кошта
Эдгар
57
Sandro
Cruz
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
31
Диаш
Жиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Бук КлесиоЗащитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
93 ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
36 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Sandro CruzЗащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Диаш ЖильНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Вериссиму
История личных встреч
Маритиму
Бенфика
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
29 матчей
3.4%
96.6%
0 побед 1 ничья 28 побед
Первый тайм
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Второй тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы
35 матчей
11.4%
8.6%
80%
4 победы 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
5.7%
28.6%
65.7%
2 победы 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедеррик Жоэль
|9 (3)
|0.28
|Алипур Али
|7 (1)
|0.22
|Коста Матеуш
|5
|0.16
|Винк Клаудио
|4
|0.13
|Шадаш Бруну
|3
|0.09
|Гитан Рафик
|3 (1)
|0.09
|Энрике XI
|2
|0.06
|Бельтраме Стефано
|1
|0.03
|Видигал Андре
|1
|0.03
|Кошта Эдгар
|1
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.03
|Бук Клесио
|0
|0
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Paulo Victor III
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|26 (4)
|0.81
|Силва Рафа
|8
|0.25
|Рамуш Гонсалу
|7
|0.22
|Яремчук Роман
|6
|0.19
|Гримальдо Алехандро
|5
|0.16
|Эвертон Соарес
|3
|0.09
|Мариу Жоау
|3
|0.09
|Сеферович Харис
|3 (1)
|0.09
|Лукас VI
|3
|0.09
|Жилберто Жуниор
|2
|0.06
|Вайгль Юлиан
|2
|0.06
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.06
|Адель Таарабт
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Араухо Перейра
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|9
|2
|Кошта Эдгар
|9
|0
|Росси Иван
|9
|0
|Коста Матеуш
|9
|0
|Пеладжио Педро
|7
|1
|Коста Витор
|8
|0
|Зайнадин Джуниор
|6
|1
|Мендеш Диогу
|7
|0
|Дьедеррик Жоэль
|5
|1
|Видигал Андре
|5
|1
|Андраде Лео
|6
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Шадаш Бруну
|4
|0
|Алипур Али
|3
|0
|Энрике XI
|1
|1
|Paulo Victor III
|1
|1
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Гитан Рафик
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|8
|0
|Вертонген Ян
|6
|0
|Отаменди Николас
|6
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|1
|Нуньес Дарвин
|5
|0
|Эвертон Соарес
|5
|0
|Адель Таарабт
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Бернарду Паулу
|3
|0
|Алмейда Андре
|1
|1
|Пицци Луиш
|2
|0
|Радоньич Неманья
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
39
11 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
2
11%
7
18%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
8
42%
9
23%
31-45
3
16%
7
18%
46-60
4
21%
4
10%
61-75
1
5%
6
15%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
31%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
5
33%
76-90
Забито
19
37
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
16%
3
8%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
3
16%
10
27%
31-45
1
5%
9
24%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
8
42%
5
14%
76-90
Пропущено
26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
19%
4
29%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
1
4%
5
36%
61-75
6
23%
2
14%
76-90
Забито
38
76
19 В 1-м тайме 38
19 Во 2-м тайме 38
11 Забивали первыми 20
10 Не забивали 2
5
13%
10
13%
1-15
3
8%
9
12%
16-30
11
29%
19
25%
31-45
4
11%
16
21%
46-60
6
16%
11
14%
61-75
9
24%
11
14%
76-90
Пропущено
42
29
24 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
10
24%
5
17%
1-15
6
14%
6
21%
16-30
8
19%
3
10%
31-45
4
10%
1
3%
46-60
4
10%
7
24%
61-75
10
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санта-Клара - Маритиму 2:2 Маритиму - Боавишта 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Маритиму - Тондела 1:3
Жил Висенте - Маритиму 1:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Морейренсе - Маритиму 0:1 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Арока - Маритиму 0:3 Маритиму - Эшторил 0:0 Порту - Маритиму 2:1 Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0
Бенфика
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1
Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:0 Заявка
|32
|27
|4
|1
|81 - 20
|85
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|62 - 20
|76
|3.
|Бенфика
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|76 - 29
|71
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|48 - 28
|59
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|43 - 33
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 39
|43
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|8.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|38 - 42
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 49
|36
|10.
|Эшторил
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|35 - 41
|36
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 42
|35
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|13.
|Боавишта
|Заявка
|31
|6
|15
|10
|34 - 48
|33
|14.
|Визела
|0:2 Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 51
|32
|15.
|Арока
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|30 - 53
|30
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|21 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:0 Заявка
|16
|14
|2
|0
|46 - 9
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 19
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|11.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|12.
|Визела
|0:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|15.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|40 - 14
|38
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|12.
|Визела
|0:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 31
|14
|13.
|Боавишта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Маритиму 0:1 Бенфика
Исход игры
Маритиму
0% (0)
Ничья
5.7% (6)
Бенфика
94.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (64)
Меньше
37.86% (39)
Обе команды забьют
Да
66.99% (69)
Нет
33.01% (34)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
52.4% (55)
0:2 Бенфика
20% (21)
0:1 Бенфика
11.4% (12)
1:3 Бенфика
7.6% (8)
1:1 Ничья
4.8% (5)
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