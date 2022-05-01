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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Спортинг Л
4:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
12' Желтая карточка
Лино Сэмуел
1:0
21' Пенальти
Сарабия Пабло
2:0
38' Гол
Эдвардс Маркус
2:1
45' Гол
Франсиско Мартинес
3:1
53' Гол в свои ворота
Кунья Лукас
59' Желтая карточка
Луис Матеус
62' Желтая карточка
Педринью
4:1
63' Пенальти
Поте
69' Желтая карточка
Паулинью Жуан
83' Желтая карточка
Нету Луиш
90' Желтая карточка
Матеус Рейс
90'+4
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
6
Пальинья
Жоау
8
Луис
Матеус
II
11
Сантуш
Нуну
II
23
Эдвардс
Маркус
17
Сарабия
Пабло
28
Поте
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
15
Абурджания
Георгий
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Спортинг Л
3-4-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Жил Висенте

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 12 (5) 0.38
Паулинью Жуан 11 0.34
Поте 8 (1) 0.25
Сантуш Нуну II 6 0.19
Слимани Ислам 4 0.13
Инасиу Гонсалу 4 0.13
Порро Педро 3 (2) 0.09
Луис Матеус II 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Матеус Рейс 2 0.06
Коатес Себастьян 2 0.06
Браганса Даниэл 2 0.06
Кабрал Жоване 1 0.03
Бруно Табата 1 (1) 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Винагре Рубен 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 16 (2) 0.5
Лино Сэмуел 10 (2) 0.31
Лоте Антуан 2 0.06
Абурджания Георгий 2 0.06
Сантана Элдер 2 0.06
Фудзимото Канья 2 0.06
Кунья Лукас 2 0.06
Мурило Коста 2 0.06
Педринью V 1 0.03
Ханне Бубакар 1 0.03
Гомес Энрике 1 0.03
Калеро Хуан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Буэно Матеус 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 10 0
Коатес Себастьян 7 1
Матеус Рейс 7 1
Пальинья Жоау 6 1
Сарабия Пабло 7 0
Нету Луиш 5 1
Эсгаю Рикарду 6 0
Порро Педро 6 0
Феддал Зу 5 0
Браганса Даниэл 3 1
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Луис Матеус II 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Адан Антонио 3 0
Бруно Табата 1 1
Винагре Рубен 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Эштевеш Гонсалу 2 0
Слимани Ислам 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 9 1
Кунья Лукас 10 0
Абурджания Георгий 7 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Педринью V 7 0
Фудзимото Канья 5 1
Талоша Жоау 6 0
Франсиско Мартинес 5 0
Ауашерия Билель 5 0
Рубен Мигель 3 1
Лоте Антуан 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Буэно Матеус 4 0
Фрелих Жига 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Мурило Коста 2 0
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
10%
1
4%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
6
20%
5
21%
61-75
5
17%
9
38%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

36
23
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
9
25%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
8
22%
5
22%
61-75
4
11%
6
26%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
4
31%
6
33%
76-90

Забито

66
47
30 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 32
29 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
7
11%
3
6%
1-15
11
17%
7
15%
16-30
12
18%
5
11%
31-45
13
20%
7
15%
46-60
14
21%
10
21%
61-75
9
14%
15
32%
76-90

Пропущено

21
34
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
2
10%
5
15%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
5
24%
5
15%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
7
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 32 27 4 1 83 - 22 85
2. Спортинг Л Заявка 32 25 4 3 66 - 21 79
3. Бенфика Заявка 32 22 5 5 76 - 29 71
4. Брага Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Жил Висенте Заявка 32 12 12 8 44 - 37 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 32 12 8 12 44 - 40 44
7. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
8. Маритиму Заявка 32 9 10 13 38 - 42 37
9. Санта-Клара Заявка 32 8 13 11 36 - 50 37
10. Боавишта Заявка 32 7 15 10 36 - 49 36
11. Эшторил Заявка 32 8 12 12 35 - 41 36
12. Портимоненсе Заявка 32 9 8 15 28 - 42 35
13. Фамаликан Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
14. Визела Заявка 32 7 11 14 35 - 53 32
15. Арока Заявка 32 7 9 16 30 - 53 30
16. Морейренсе Заявка 32 6 8 18 29 - 49 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 32 5 10 17 21 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 48 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 16 13 1 2 30 - 8 40
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 8 3 5 29 - 20 27
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта Заявка 16 4 9 3 19 - 19 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
11. Маритиму Заявка 16 4 6 6 19 - 16 18
12. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
13. Белененсеш Заявка 16 5 3 8 13 - 27 18
14. Арока Заявка 16 5 3 8 15 - 29 18
15. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
16. Портимоненсе Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
17. Морейренсе Заявка 16 4 3 9 18 - 22 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л Заявка 16 12 3 1 36 - 13 39
3. Бенфика Заявка 16 12 2 2 40 - 14 38
4. Брага Заявка 16 9 4 3 23 - 15 31
5. Жил Висенте Заявка 16 7 6 3 22 - 18 27
6. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Боавишта Заявка 16 3 6 7 17 - 30 15
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Визела Заявка 16 3 5 8 20 - 33 14
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 16 1 7 8 14 - 27 10
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 102
    Спортинг Л 97.1% (99)
    X 2.9% (3)
    Жил Висенте 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Спортинг Л 4:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Спортинг Л
    97.1% (99)
    Ничья
    2.9% (3)
    Жил Висенте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.64% (36)
    Меньше
    64.36% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    32.67% (33)
    Нет
    67.33% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    50% (51)
    2:1 Спортинг Л
    17.6% (18)
    3:1 Спортинг Л
    12.7% (13)
    1:0 Спортинг Л
    10.8% (11)
    3:0 Спортинг Л
    4.9% (5)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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