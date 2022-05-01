Стадион: Жозе Алваладе
4:1
Конец матча
12' Желтая карточкаЛино Сэмуел
1:0
21' ПенальтиСарабия Пабло
2:0
38' ГолЭдвардс Маркус
2:1
45' ГолФрансиско Мартинес
3:1
53' Гол в свои воротаКунья Лукас
59' Желтая карточкаЛуис Матеус
62' Желтая карточкаПедринью
4:1
63' ПенальтиПоте
69' Желтая карточкаПаулинью Жуан
83' Желтая карточкаНету Луиш
90' Желтая карточкаМатеус Рейс
Ход матча
12'
21'
1:0
38'
2:0
45'
2:1
53'
3:1
59'
62'
63'
4:1
67'
69'
83'
90'
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
28
Поте
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Спортинг Л
Жил Висенте
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|12 (5)
|0.38
|Паулинью Жуан
|11
|0.34
|Поте
|8 (1)
|0.25
|Сантуш Нуну II
|6
|0.19
|Слимани Ислам
|4
|0.13
|Инасиу Гонсалу
|4
|0.13
|Порро Педро
|3 (2)
|0.09
|Луис Матеус II
|3
|0.09
|Пальинья Жоау
|3
|0.09
|Матеус Рейс
|2
|0.06
|Коатес Себастьян
|2
|0.06
|Браганса Даниэл
|2
|0.06
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Бруно Табата
|1 (1)
|0.03
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|0.5
|Лино Сэмуел
|10 (2)
|0.31
|Лоте Антуан
|2
|0.06
|Абурджания Георгий
|2
|0.06
|Сантана Элдер
|2
|0.06
|Фудзимото Канья
|2
|0.06
|Кунья Лукас
|2
|0.06
|Мурило Коста
|2
|0.06
|Педринью V
|1
|0.03
|Ханне Бубакар
|1
|0.03
|Гомес Энрике
|1
|0.03
|Калеро Хуан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Буэно Матеус
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|10
|0
|Коатес Себастьян
|7
|1
|Матеус Рейс
|7
|1
|Пальинья Жоау
|6
|1
|Сарабия Пабло
|7
|0
|Нету Луиш
|5
|1
|Эсгаю Рикарду
|6
|0
|Порро Педро
|6
|0
|Феддал Зу
|5
|0
|Браганса Даниэл
|3
|1
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Луис Матеус II
|4
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Бруно Табата
|1
|1
|Винагре Рубен
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Кунья Лукас
|10
|0
|Абурджания Георгий
|7
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Педринью V
|7
|0
|Фудзимото Канья
|5
|1
|Талоша Жоау
|6
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Ауашерия Билель
|5
|0
|Рубен Мигель
|3
|1
|Лоте Антуан
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Фрелих Жига
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
10%
1
4%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
6
20%
5
21%
61-75
5
17%
9
38%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
36
23
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
11%
2
9%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
9
25%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
8
22%
5
22%
61-75
4
11%
6
26%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
4
31%
6
33%
76-90
Забито
66
47
30 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 32
29 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
7
11%
3
6%
1-15
11
17%
7
15%
16-30
12
18%
5
11%
31-45
13
20%
7
15%
46-60
14
21%
10
21%
61-75
9
14%
15
32%
76-90
Пропущено
21
34
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
2
10%
5
15%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
5
24%
5
15%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
7
33%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3
Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|83 - 22
|85
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|66 - 21
|79
|3.
|Бенфика
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|76 - 29
|71
|4.
|Брага
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 37
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|44 - 40
|44
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|8.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|38 - 42
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|36 - 50
|37
|10.
|Боавишта
|Заявка
|32
|7
|15
|10
|36 - 49
|36
|11.
|Эшторил
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|35 - 41
|36
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 42
|35
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|14.
|Визела
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 53
|32
|15.
|Арока
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|30 - 53
|30
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|29 - 49
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|21 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|48 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|30 - 8
|40
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 20
|27
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 19
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|11.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|12.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 27
|18
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|15.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 22
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|40 - 14
|38
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 15
|31
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Боавишта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 30
|15
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 33
|14
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|14 - 27
|10
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Спортинг Л 4:1 Жил Висенте
Исход игры
Спортинг Л
97.1% (99)
Ничья
2.9% (3)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.64% (36)
Меньше
64.36% (65)
Обе команды забьют
Да
32.67% (33)
Нет
67.33% (68)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
50% (51)
2:1 Спортинг Л
17.6% (18)
3:1 Спортинг Л
12.7% (13)
1:0 Спортинг Л
10.8% (11)
3:0 Спортинг Л
4.9% (5)
1:1 Ничья
2% (2)
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