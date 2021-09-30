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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:4
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
30' Желтая карточка
Китеишвили Отар
0:1
32' Гол
Сангаре Ибрахим
47' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
50' Желтая карточка
Боскальи Оливье
0:2
51' Гол
Захави Эран
1:2
55' Гол
Горенц-Станкович Йон
57' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
57' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
64' Желтая карточка
Гакпо Коди
1:3
74' Гол
Макс Филипп
1:4
78' Гол
Вертессен Йорбе
89' Вторая желтая карточка
Сангаре Ибрахим
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
8
Ван
Гинкел
Марко
25
Доан
Рицу
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
Штурм
4-1-2-1-2
ПСВ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 2 (1) 0.5
Китеишвили Отар 2 0.5
Йебоа Келвин 1 0.25
Горенц-Станкович Йон 1 0.25
David Affengruber2 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гётце Марио 1 0.5
Захави Эран 1 0.5
Макс Филипп 1 0.5
Сангаре Ибрахим 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Вертессен Йорбе 1 0.5
Ван Гинкел Марко 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Прасс Александр 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Гакпо Коди 1 0
Винисиус Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 ПСВ 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Рапид Вена 0:3 Штурм Хоэнемс 0:4 Штурм Штурм 5:0 Сваровски Тироль Монако 1:0 Штурм
Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Виллем II 2:1 ПСВ Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Монако Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Китеишвили Отар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Штурм 5.5% (8)
X 10.3% (15)
ПСВ 84.1% (122)
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Где смотреть матч Штурм 1:4 ПСВ онлайн


Прогнозы на матч Штурм 1:4 ПСВ

Исход игры
Штурм
5.5% (8)
Ничья
10.3% (15)
ПСВ
84.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
84.51% (120)
Нет
15.49% (22)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
55.9% (81)
1:3 ПСВ
9.7% (14)
0:2 ПСВ
9.7% (14)
1:1 Ничья
6.2% (9)
0:1 ПСВ
4.8% (7)
2:1 Штурм
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:3 ПСВ
2.1% (3)
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