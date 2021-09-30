Лига Европы 2021-2022
Штурм
1:4
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
ПСВ
30' Желтая карточкаКитеишвили Отар
0:1
32' ГолСангаре Ибрахим
47' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
50' Желтая карточкаБоскальи Оливье
0:2
51' ГолЗахави Эран
1:2
55' ГолГоренц-Станкович Йон
57' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
57' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
64' Желтая карточкаГакпо Коди
1:3
74' ГолМакс Филипп
1:4
78' ГолВертессен Йорбе
89' Вторая желтая карточкаСангаре Ибрахим
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
30'
32'
47'
50'
51'
0:2
55'
57'
64'
74'
1:3
78'
1:4
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|2 (1)
|0.5
|Китеишвили Отар
|2
|0.5
|Йебоа Келвин
|1
|0.25
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.25
|David Affengruber2
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гётце Марио
|1
|0.5
|Захави Эран
|1
|0.5
|Макс Филипп
|1
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.5
|Гакпо Коди
|1
|0.5
|Вертессен Йорбе
|1
|0.5
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|ПСВ
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Рапид Вена 0:3 Штурм Хоэнемс 0:4 Штурм Штурм 5:0 Сваровски Тироль Монако 1:0 Штурм
Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Виллем II 2:1 ПСВ Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Штурм 1:4 ПСВ
Исход игры
Штурм
5.5% (8)
Ничья
10.3% (15)
ПСВ
84.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
78.17% (111)
Меньше
21.83% (31)
Обе команды забьют
Да
84.51% (120)
Нет
15.49% (22)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
55.9% (81)
1:3 ПСВ
9.7% (14)
0:2 ПСВ
9.7% (14)
1:1 Ничья
6.2% (9)
0:1 ПСВ
4.8% (7)
2:1 Штурм
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:3 ПСВ
2.1% (3)
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