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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Nathan VI
32' Желтая карточка
Че Че
71' Желтая карточка
Jadson 3
1:1
86' Гол
Коста Диего
87' Желтая карточка
Ортис Лео
88' Желтая карточка
Силва Адерлан
89' Желтая карточка
Саша Эдуардо
90' Желтая карточка
Matheus Mendes
90' Желтая карточка
Nathan VI
90'+5
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Эдимар
Куритиба
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Artur
Guimaraes
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
9
Alerrandro
22
Everson
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
37
Че
Че
17
Саварино
Джефферсон
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Брагантино
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Итало Хосе 7 0.39
2. Artur Guimaraes 3 0.17
3. Alerrandro 3 0.17
4. Helio Junio 2 0.11
5. Эвангелиста Лукас 2 0.11
6. Силва Адерлан 2 0.11
7. Рамирес Эрик II 2 0.11
8. Bruno Praxedes 2 0.11
9. Tomas Cuello 1 0.06
10. Gabriel Novaes 1 0.06
11. Кандидо Луан 1 0.06
12. Weverton3 1 0.06
13. Chrigor 1 0.06
14. Raul González II 0 0
15. Pedrinho VI4 0 0
16. Бруно Фабрисио 0 0
17. Клаудиньо 0 0
18. Ортис Лео 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 7 (2) 0.39
2. Саварино Джефферсон 4 0.22
3. Фернандес Игнасио 3 0.17
4. Сарачо Федерико 2 0.11
5. Натан Аллан 2 0.11
6. Саша Эдуардо 1 0.06
7. Nathan VI 1 0.06
8. Dylan Borrero 1 0.06
9. Варгас Эдуардо 1 (1) 0.06
10. Коста Диего 1 0.06
11. Antonio Neto 1 0.06
12. Jair II 1 0.06
13. Gabriel Paulista XVI 1 0.06
14. Че Че 1 0.06
15. Hyoran 0 0
16. Арана Гильерме 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marrony 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Jadson 3 6 0
2. Weverton3 4 0
3. Эвангелиста Лукас 3 0
4. Силва Адерлан 3 0
5. Helio Junio 3 0
6. Итало Хосе 2 0
7. Эдимар Куритиба 2 0
8. Artur Guimaraes 2 0
9. Ортис Лео 2 0
10. Леандриньо 1 0
11. Natan 1 0
12. Cleiton Schwengber 1 0
13. Уртадо Хан 1 0
14. Raul González II 1 0
15. Tomas Cuello 1 0
16. Pedrinho VI4 1 0
17. Weverson2 1 0
18. Bruno Praxedes 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 3 1
2. Арана Гильерме 3 0
3. Igor Rabello 3 0
4. Варгас Эдуардо 1 1
5. Халк Живанилдо 2 0
6. Саша Эдуардо 2 0
7. Феррейра Мариано 2 0
8. Додо Родолфо 2 0
9. Jair II 2 0
10. Че Че 2 0
11. Сарачо Федерико 2 0
12. Marrony 2 0
13. Фернандес Игнасио 1 0
14. Ревер Умберто 1 0
15. Алонсо Хуниор 1 0
16. Antonio Neto 1 0
17. Hyoran 1 0
18. Gabriel Paulista XVI 1 0
19. Dylan Borrero 1 0
20. Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 7.14% (2) 21.43% (6) 25% (7)
 Атлетико Минейро 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Америка Минейро 0:2 Брагантино Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Брагантино 1:2 Жувентуде Росарио Сентраль 3:4 Брагантино
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Брагантино 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Индепендьенте дель Валле Брагантино 2:2 Сантос Индепендьенте дель Валле 0:2 Брагантино Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Брагантино 1:1 Куяба Сан-Паулу 1:2 Брагантино Брагантино 0:0 Сеара Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 2:3 Брагантино Коринтианс 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Жувентуде 17 5 6 6 14 - 19 21
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
16. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
10. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
11. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
12. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
13. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
14. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
10. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Че Че получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Натан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брагантино 1:1 Атлетико Минейро онлайн




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