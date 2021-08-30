Бразилия: Серия A 2021
Брагантино
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
16' Гол в свои воротаNathan VI
32' Желтая карточкаЧе Че
71' Желтая карточкаJadson 3
1:1
86' ГолКоста Диего
87' Желтая карточкаОртис Лео
88' Желтая карточкаСилва Адерлан
89' Желтая карточкаСаша Эдуардо
90' Желтая карточкаMatheus Mendes
90' Желтая карточкаNathan VI
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
22
Everson
40
Nathan
VI
37
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
17 Weverton3
-
11 Helio Junio
-
-
-
33 Pedrinho VI4
-
-
26 Weverson2
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
2 Guga3
-
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
16'
1:0
32'
60'
71'
75'
84'
86'
1:1
87'
88'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Итало Хосе
|7
|0.39
|2.
|Artur Guimaraes
|3
|0.17
|3.
|Alerrandro
|3
|0.17
|4.
|Helio Junio
|2
|0.11
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.11
|6.
|Силва Адерлан
|2
|0.11
|7.
|Рамирес Эрик II
|2
|0.11
|8.
|Bruno Praxedes
|2
|0.11
|9.
|Tomas Cuello
|1
|0.06
|10.
|Gabriel Novaes
|1
|0.06
|11.
|Кандидо Луан
|1
|0.06
|12.
|Weverton3
|1
|0.06
|13.
|Chrigor
|1
|0.06
|14.
|Raul González II
|0
|0
|15.
|Pedrinho VI4
|0
|0
|16.
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|17.
|Клаудиньо
|0
|0
|18.
|Ортис Лео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.39
|2.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.22
|3.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.17
|4.
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.11
|6.
|Саша Эдуардо
|1
|0.06
|7.
|Nathan VI
|1
|0.06
|8.
|Dylan Borrero
|1
|0.06
|9.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|10.
|Коста Диего
|1
|0.06
|11.
|Antonio Neto
|1
|0.06
|12.
|Jair II
|1
|0.06
|13.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.06
|14.
|Че Че
|1
|0.06
|15.
|Hyoran
|0
|0
|16.
|Арана Гильерме
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marrony
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jadson 3
|6
|0
|2.
|Weverton3
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Силва Адерлан
|3
|0
|5.
|Helio Junio
|3
|0
|6.
|Итало Хосе
|2
|0
|7.
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|8.
|Artur Guimaraes
|2
|0
|9.
|Ортис Лео
|2
|0
|10.
|Леандриньо
|1
|0
|11.
|Natan
|1
|0
|12.
|Cleiton Schwengber
|1
|0
|13.
|Уртадо Хан
|1
|0
|14.
|Raul González II
|1
|0
|15.
|Tomas Cuello
|1
|0
|16.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|17.
|Weverson2
|1
|0
|18.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|3
|1
|2.
|Арана Гильерме
|3
|0
|3.
|Igor Rabello
|3
|0
|4.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|5.
|Халк Живанилдо
|2
|0
|6.
|Саша Эдуардо
|2
|0
|7.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|8.
|Додо Родолфо
|2
|0
|9.
|Jair II
|2
|0
|10.
|Че Че
|2
|0
|11.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|12.
|Marrony
|2
|0
|13.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|14.
|Ревер Умберто
|1
|0
|15.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|16.
|Antonio Neto
|1
|0
|17.
|Hyoran
|1
|0
|18.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|19.
|Dylan Borrero
|1
|0
|20.
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|25% (7)
|Атлетико Минейро
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +11 =7 -2Америка Минейро 0:2 Брагантино Брагантино 1:0 Росарио Сентраль Брагантино 1:2 Жувентуде Росарио Сентраль 3:4 Брагантино
Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Брагантино 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Индепендьенте дель Валле Брагантино 2:2 Сантос Индепендьенте дель Валле 0:2 Брагантино Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Брагантино 1:1 Куяба Сан-Паулу 1:2 Брагантино Брагантино 0:0 Сеара Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 2:3 Брагантино Коринтианс 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Жувентуде
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|16.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|10.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|10.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0