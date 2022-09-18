Тур: 6. Стадион: Arena Kombetare
История личных встреч
Албания
Исландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|1
|0.33
|Узуни Мюрто
|1
|0.33
|Броя Армандо
|1 (1)
|0.33
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|2
|0.67
|Хельгасон Торир
|2
|0.67
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.33
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Гретарссон Даниэль
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1
Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1
Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Албания - Исландия
Исход игры
Албания
35.4% (17)
Ничья
29.2% (14)
Исландия
35.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (14)
1:2 Исландия
22.9% (11)
2:1 Албания
20.8% (10)
1:0 Албания
12.5% (6)
0:1 Исландия
8.3% (4)
0:2 Исландия
4.2% (2)
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