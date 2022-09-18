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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Албания
FIFA #63
 
Позже
Исландия
FIFA #62
Прогнозы 48
Албания 35.4% (17)
X 29.2% (14)
Исландия 35.4% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Исландия
2.20
3.30
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
Е2
4:2
Е2
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 1 0.33
Узуни Мюрто 1 0.33
Броя Армандо 1 (1) 0.33
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 2 0.67
Хельгасон Торир 2 0.67
Сигурдссон Арнор 1 0.33
Магнуссон Хёрдур 0 0
Гретарссон Даниэль 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Бериша Этрит 1 0
Балью Иван 1 0
Айети Арлинд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Цекици Эндри 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1
Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1
Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 4 2 2 0 8 - 6 8
2. Исландия 3 0 3 0 5 - 5 3
3. Албания 3 0 1 2 3 - 5 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Исландия 2 0 2 0 3 - 3 2
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Албания 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Албания 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Исландия 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 48
    Албания 35.4% (17)
    X 29.2% (14)
    Исландия 35.4% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Исландия
    2.20
    3.30
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Албания - Исландия онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Исландия

    Исход игры
    Албания
    35.4% (17)
    Ничья
    29.2% (14)
    Исландия
    35.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    1:2 Исландия
    22.9% (11)
    2:1 Албания
    20.8% (10)
    1:0 Албания
    12.5% (6)
    0:1 Исландия
    8.3% (4)
    0:2 Исландия
    4.2% (2)
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    Албания
    Исландия
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